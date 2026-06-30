Rêbazên tolhildanê li dijî kuştên «Rêberê Şehîd»; beşa heştem: Pêkanîna armancên pergala Îslamî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) — ABNA — Ya ku di beşên berê yên vê nivîsê de hat gotin, girîngî, pîvan û qonaxên bicihanîna tolhildana «Rêberê Şehîd» bû. Diyar e ku ji bilî pêdiviya bicihanîna hukmên Xwedê ji bo van kesan, girîngtirîn armanca vê kiryarê ji aliyê dijminan ve, nehatina pêkanîna armancên pergala Îslamî bi riya jêbirina rêberiyê û ziyangihandina avahiya leşkerî, rêveberî û îdarî ya welêt e ji bo ku ew armanc neyên pêk anîn. Heman wekî ku Rêberê Şehîdê Şoreşa Îslamî di peyamên xwe de bi munasebeta şehîdbûna Serdar Silêmanî li ser wê israr dikir, divê were gotin ku her hewildanek ji bo pêkanîna armancên bilind ên pergala Îslamî di aliyên cihêreng ên siyasî, civakî, aborî, çandî û leşkerî de, dikare wekî beşek ji xwînxwaziya Rêberê Şehîdê Şoreşa Îslamî were hesibandin û her hewildanek ji bo dawîbûna van armancan, wekî kiryarên ji bo tolhildanê tê nasîn.
Ji bo pêkanîna van armancên bilind, komeke kiryarên siyasî, çandî, aborî, civakî û leşkerî hewce ne ku Rêberê Şehîdê Şoreşa Îslamî di dirêjahiya 36 salan de ji birêvebirina bilind a pergala Îslamî re, bi xêzkirina bingeh, armanc, dîtin û heta şêwaza bicihanînê û pêşkêşkirina mînakên serketî yên pêkanîna wê mijûl bûne. Her çend îmkaneke lêkolîna hemû van armanc û kiryaran di vê nivîsê de nebe jî, lê dikare ji hin van babetan re bê gotin û bi nihêrînekê rasttir, ev mijar di nivîsên din de werin xêzkirin û ravekirin.
Wekî mînak, di aliyên siyasî de, mijara dijî-emperyalîzmê û serxwebûna siyasî ji mijarên bingehîn di ramanên Îmamê Şehîd de bûye ku divê komeke kiryarên pergala Îslamî, herweha hewildanên gelêrî, ji bo pêkanîna wê bên kirin. Di avahiya aborî de jî dikare ji mînakên wekî pêdiviya bêbandorkirina cezayên aborî, baldayina aboriya berxwedanê û kêmkirina dolarjêvekirinê wekî beşek din a ramanên aborî yên Rêberê Şehîd were gotin. Di aliyên civakî de jî pêkanîna temam a dadmendiya Îslamî, gelî-demokrasiya dînî û pêdiviya beşdariya gelêrî di hikûmeta Îslamî de, beşek ji ramanên civakî yên wî ne. Ji vê lîsteya biçûk re, mijarên din jî dikarin bên zêdekirin, lê ev nivîsa kurt, îmkaneke tewra nîşaneke biçûk jî ji wan re nade.
Li ser vê bingehê, divê were gotin ku her kes di her pile û astê de, wekî beşek ji tolhildanê ji dijminan re, dikare hewildanên xwe bi armanca pêkanîna yek an çend stratejiyên Rêberê Şehîd saz bike. Van armancan dikare ji hewildanên jinikek malbexê ji bo kêmkirina israfê an jî zêdekirina zarokan bigire heta hewildanên berfireh ji bo afirandina şaristaniya mezin a Îslamî û bicihanîna rêveberiya Îslamî ve bike. Tişta ku di vê navberê de girîng e, ev e ku her kes, bi her şiyan û derfetekê, divê cihê xwe di pêkanîna van armancên bilind de bibîne û bi armanca xwînxwaziya Rêberê Şehîd û pêkanîna armancên wî, beşek ji vê berpirsiyariyê hilîne ser xwe.
Seyîd Ebulersul Huseynî / ABNA
___
Dawiya peyamê
Etîket:
Rêberê Şehîd
Xwînxwazî
Şaristaniya mezin a Îslamî
Ayetullah Şehîd Xamene'î
Rêberê Şehîd
Aboriya berxwedanê
Your Comment