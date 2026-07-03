Di raporeke tora Amerîkî de hatiye gotin:Cenazeya serokê şehîd, ji Amerîka û cîhanê re peyamek e ku hêza neteweyî û yekîtiya Îranê nîşan dide

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)– ABNA – Tora nûçeyan ya CNN di raporeke berfireh de derbarê merasima xatirxwestin û cenazeya serokê şehîd ê Înqilabê de nivîsiye: Çar meh piştî şehîdbûna Ayetullah Elî Xamene’î, di destpêka şerê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê de, merasima cenaze û pîrozkirina wî di çarçoveya merasimeke hefteyî de li pênc bajaran û du welatan tê lidarxistin; merasimek ku tê payîn bi milyonan kes tê de beşdar bibin.
Ev rapor zêde dike ku ev merasim bi hevdemî bi dused û pêncîyemîn salvegera serxwebûna Amerîkayê re tê lidarxistin û diyar e ku peyamek ji bo Amerîkayê jî hilgire. Desthilatdarên Îranê ragihandine ku yek ji mezintirîn operasyonên lojîstîk ên dîroka Komara Îslamî ji bo vê merasimê destpêkirine. Karmendên dewletê, zanîngeh, yekîtîyên karkeran, agirkuj, hêzên leşkerî, alîkarên acîl û heta komên olî ji bo organîzekirina merasimê û rêvebirina bi milyonan zairên ku ji bajarên cuda yên Îran û Îraqê dê berê xwe bidin vê merasimê, hatine şiyarkirin. Desthilatdarên Îraqê jî ji hebûna bi milyonan şîndarên li vî welatî ragihandine.
Veguherîna serokê şehîd bo sembola berxwedanê
CNN zêde kiriye: Armanca vê merasimê, şandina peyamekê bo cîhanê û dijminên Komara Îslamî ya Îranê ye ku pergal ne tenê ji şerekî heyatî rizgar bûye, belkî serokê şehîd ê xwe dê veguherîne semboleke berxwedan û domdariyê.
Mihemed Baqir Qalibaf, serokê Meclîsê û serokê heyeta danûstandinê ya Îranê bi Amerîkayê re, di peyamekê de nivîsiye: «Divê em qîrîna xwîna netewê bigihînin guhê cîhanê da ku her kes bizane ku neteweya hêja ya Îranê li ber zordariyê bêdeng namîne û xwîna îmamê xwe (Ayetullah Xamene’î) ji bîr nake.» Wî ev merasim wekî «desmûşek» bi nav kiriye ku dê mezinahiya giyanê neteweya Îranê pêşandan bike.
Di berdewamiya vê raporê de hatiye gotin: Dema vê merasimê jî peyamên sembolîk hilgire. Cênazeyê Ayetullah Xamene’î tê plankirin ku bi hevdemî bi dused û pêncîyemîn salvegera serxwebûna Amerîkayê re ji bo xatirxwestina giştî were berçavkirin û beşeke din a merasimê jî bi yek ji bûyerên girîng ên Şîiyan re hevdem hatiye kirin. Hemû van merasîmên di meha Muhremê de têne lidarxistin; meha ku di çanda Şîiyan de bi şîn, şehîdbûn û rabûna Îmam Huseyn (s.x) ve girêdayî ye.
CNN bi daxuyandina ku ev merasim nîşandana hêza Komara Îslamî ya Îranê ye, zêde kir: Di roja sêyemîn a merasimê de, cenazeya ji rojhilatê Tehranê ber bi rojavayê paytextê ve tê birin. Dûvre cenaze ji bo berdewamiya merasimê tê veguhestin Qumê û ji wir jî ber bi bajarên Necef û Kerbelayê li Îraqê ve tê şandin û di dawiyê de ji bo veşartinê tê veguhestin Heqîqa Îmam Riza (s.) li Meşhedê, bajarê jidayikbûna Ayetullah Xamene'î.
Peyama neteweyî ya cenazeyê li Îraqê
Veguhestina cenazeyê bo Îraqê, ji nêrîna analîstan, sembolek ji wê wêneyê ye ku Komara Îslamî xwe wekî hêzeke neteweyî û şoreşgerî pêşkêş dike; peyamek ku piştî salên belavbûna bandora herêmî, naha ji berê zêdetir tê tekezkirin.
Sîna Tûsî dibêje: «Bandora olî ya Ayetullah Xamene'î ber bi Îraq, Pakistan, Behreyn û civakên din ên Şîî ve belav bûbû; ji ber vê yekê lidarxistina merasimê li Necef û Kerbelayê gelek girîng e û vê bûyerê ji merasimeke tenê Îranî dike merasimeke neteweyî.»
Desthilatdarên Îranê hejmara beşdaran di navbera 4 heta 15 milyon kes de texmîn kirine; reqemek ku eger pêk were, ev merasimê dike mezintirîn cenazeya dîroka nûjen. Herwiha hatiye ragihandin ku 14 hezar rojnamevanên ji wan 900 rojnamevanên biyanî dê vê merasimê ragihînin.
Medyayên dewletî di rojên borî de lîsteyeke mêvanên biyanî belav kirine. Desthilatdarên Îranê ragihandine ku 8 serokên dewletan û 12 serokên parlamentoyan dê beşdarî vê merasimê bibin û ji desthilatdarên rojavayî vexwendin nehatiye kirin.
.................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Amerîka | Îran | Îraq | Şîa | Ayetullah Xamene'î | Nûçeyên têkildar
Your Comment