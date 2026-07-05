"Bavek ku mezinahiya wî wek neteweyekê ye"

Bavek bi Firehiya Neteweyekê Muhemed Huseyn Emîn Nivîskar û lêkolînerê olî
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —
۱. Taybetîya Taybet; Keleha Exlaq û Perwerdeyê ya Ku Naye Şikandin
Rahberê Şehîd di nav gel de sembola birûmet û hêz bû, lê di nav mala xwe de bavêkî bû ku bi tevahiya hebûna xwe wext dida mezinbûna zarokên xwe. Ew baş dizanibû ku eger zarok li hawîrdorekî saxlem û dûr ji afatên hêzê mezin bibin, ewê di pêşerojê de ne tenê barê civakê li pişt xwe nehêlin, belê xwe bibin çiragehekî ku rê didinên din.
Ev nêzîkatiya wî ji fêrkirinên Qur'anê çêdibe, ku gelek caran li ser berpirsiyariya giran a dêûbavan di perwerdeya zarokan de tekez kiriye. Xwedayê Teala di Qur'ana Pîroz de dibêje: «Ey kesên ku bawerî anîne! Xwe û malbatên xwe ji agirê ku şewata wî mirov û kevir in, biparêzin!»[1]. Rahber bi kiryarkirina vê fermanê, mal kiriye cihekî ewle yê ku tê de, ji her tiştî zêdetir, manewiyat, sadejiyan û dilsoziya li hemberî Pergala Îslamî diherikî.
Zarok li ber çavê wî, emanetên Xwedê bûn ku divê bi tu post û meqameyê re neyên firotin. Ev nêrîn sedem bû ku di çar dehsalan de em bibin şahidê ku zarokên wî her tim ji îmkanên biriqandî yên aliyên siyasî dûr ketine û bi baweriyekî qayîm li ser rêya zanîn û xwedaparêziyê gav avêtine; nimûneyek ku diyar dike ku ji bo perwerdeya nifşê ku lihevhatî bi Şoreşê be, divê ji berê ve di malê de destpê were kirin.
۲. Bavêk Di Hemû Demên Krîzê De; Hunera Parvekirina Dem û Hestê
Yek ji girantirîn problemên birêvebirinê ji bo rêberan, awayê têkiliya bi endamên malbatê re di serdema mijûliyên giran ên hikûmetî de ye. Rahberê me yê Şehîd, her çend mijûliyên wî dikaribû roj û şevê mirovekî mijûl bike jî, qet nehişt ku berpirsiyariyên civakî, mafê hestyarî û perwerdeyî yê zarokan ji bo wî bike qurban.
Di mekteba perwerdeyî ya Ehlê Beyt de, pêdivî ye ku bav wekî baxçevanekî bîrfireh, mercên mezinbûnê ji bo qesûsan (nebatên jiyanê) peyda bike. Pêxemberê Ekrem di gotinekî bi qîmet de dibêje: «Xwedê rahmetê li bendeyekî bike ku alîkariya zarokê xwe bike li ser qencî û paqijiyê»[2]. Rahber jî bi peyrewîkirina ji vê rêbazê, digel cidiyeta xwe ya di kar de, bavêkî dilnerm û berdest bû ji bo zarokên xwe.
Ev cure bavtî, ne bi pere û luksê, belê bi «amadebûna kalîteyî» ya li kêleka malbatê wate digirt. Zarok di bin siya vê rêbaza perwerdeyî de fêr bûn ku rêbertiya civakekê, ne bi wateya dûrketina ji malbatê ye, belê bi wateya firehkirina çembera evîn û bavtiyê ye, heta ku giştî milet bibine malbata wî, û zarokên wî jî di vê rêyê de, bi bîrfirehî li kêleka bavê xwe bin.
۳. Têkoşîna Pratîkî ya Dijî Zexmfiroşî; Dersek Ji Bo Zarokan
Sadejiyana di mala rêberiyê de, tenê gazindeyekî propagandayî nebû, belê «şêwazekî jiyanê yê hundirînkirî» bû ku zarok li nav hewaya wê dijeniyan. Dema ku zarokên rêberekî, bavê xwe di lûtkeya hêzê de, dixwin xwarineke sade û li xwe dikin kincên bêkêmasî dibînin, mezinatirîn dersê exlaqî û dijî zexmfiroşiyê bê gotinekî fêr dibin.
Ev şêwaza perwerdeyê ya pratîkî, heman tişt e ku Mîrê Mûminan (Imam Elî) ji zarokên xwe re şîret dikir û digot: «Kurrê min! Xwe di navbera xwe û kesên din de bîne mîzana (pîvanekê)»[3]. Rahberê Şehîd bi sadejiyanê, pîvanek ji bo zarokên xwe çêkiribû ku tê de, qîmetên mirovî û xwedaparêzî her tim li ser biriqandinên dinyewî pêşde biçin.
Zarokên wî bi dîtina vê parêzbendiya pratîkî, fêr bûn ku hêz amûrek e ne armanc e, û cihgirtina li cihê zarokên rêber, ne firsendek e ji bo xwe havildarkirinê, belê helwestek e ji bo xizmeta bê berdêl û bîrfireh. Ev perwerdeya kûr sedem bû ku malbata wî di dijwarîtirîn rojên pergala de, bi sebr û serbilindî li kêleka gel û li kêleka armancên Şoreşê bimînin.
Çavkanî û Belge:
[1] Qur'ana Pîroz, Sûreya Tehrîm, Ayeta 6. (Werger: Ey kesên ku bawerî anîne! Xwe û malbatên xwe ji agirê ku şewata wî mirov û kevir in, biparêzin!)
[2] Kulêynî, Mihemed bin Yaqûb, El-Kafî, Cild 6, Rûpel 48.
[3] Seyîd Rezî, Nehcûl Belaxê, Nameya 31 (Şîretnameya Îmam Elî ji bo kurê xwe Îmam Hesenê Mûçteba).
Your Comment