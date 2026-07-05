"Eraqçî: Îran dê ji bo piştgirîkirina têkoşîna azadîxwazî ya gelê Filistînê ji tu hewildanekê xwe paş nekeşe"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) —Talal Naji, sekreterê giştî yê Cebheya Gel a ji bo Azadiya Filistînê (Fermanberiya Giştî), û Cemîl Mezher, cîgirê sekreterê giştî yê heman cebheyê, bi hev re bi hejmarek ji endamên payebilind ên van her du tevgêrên berxwedanê yên Filistînî, êvarî roja Şemiyê bi Seyyid Abbas Eraqçî, wezîrê Karên Derve yê Îranê re hevdîtin kirin.
Delegasyona Filistînî ku ji bo beşdarbûna merasîma xatirxwestinê ji bo rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî ya Îranê hatibûn Tahranê, bi îfade kirina hestên xemgînî û hevpiştgiriyê yên gelê berxwedêr û tevgerên şerker ên Filistînî bi Komara Îslamî ya Îranê re, şehadeta rêberê şehîd ê şoreşê û hejmarek ji berpirs û gelê Îranê di dema şerê neqanûnî yê Amerîkî-Sîyonîst de şîn û serxwebûn pêşkêş kirin.
Ew hemû di gotinên xwe de, bi rêzgirtin ji helwêstên dîrokî û cesur ên rêberê şehîd ê Îranê di piştgiriya armanca Filistînê de, diyar kirin ku bi serkeftinên hêzên çekdar ên Îranê di warê parastinê de û bi serkeftinên diplomasiya Îranê di bin siyê sebra gel û yekrêziya îranî de, Komara Îslamî dê rêya izzet, serxwebûn û pêşketinê bi hêz û berdewamî bidomîne.
Berpirsên van her du rêxistinên Filistînî her wiha raporek ji sûcên hovane yên rejîma sîyonîst li Gazzê û Rojavayê Kinara (West Bank) pêşkêş kirin û berdewamiya polîtîkayên qirêj ên kolonîzasyona nifûsê li Filistîna dagirkirî binav kirin. Ew bal kişandin ser berpirsiyariya exlaqî, dînî û qanûnî ya hemû dewletan, bi taybet dewletên Îslamî, ji bo piştgirîkirina gelê Filistînê û berpirsiyar kirina tawanbarên sîyonîst.
Wezîrê Karên Derve yê Îranê jî bi spasdarî ji bo beşdarbûna serokên tevgerên berxwedanê yên Filistînî di merasîma rêzgirtinê ya ji bo rêberê şehîd ê şoreşê re, diyar kir ku dijminê sîyonîst û Amerîkaya cinayetkar bawer dikin ku bi terorkirina fîzîkî ya rêberên berxwedanê dikarin vê “darê pak” ji holê rakin; lê di pratîkê de, xwîna paqij a şehîdên berxwedanê bûye sedema rûreşî û têkçûna van kiryarên cinayetkar ên Amerîkî û rejîma sîyonîst.
Ew her wiha tekez kir ku wekî ku rêberê şehîd ê Îranê gelek caran diyar kirine, di siya berxwedan û sebra gelê Filistînê û yekbûna tevgerên Filistînî de, pêkanîna armanca azadiya Filistînê û Qudsê pîroz gumanê tê de tune ye; û Îran dê ji bo piştgirîkirina têkoşînên azadîxwazî yên gelê Filistînê ji tu hewildanekê paş nekeşe.
............................
Dawiya peyamê
Your Comment