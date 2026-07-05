Di nûvekirinê de ye | Beşdarbûna berfireh a gel ji bo xatirxwestinê bi “Imamê şehîd” re li Musallayê.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) —Merasîma xatirxwestinê bi laşê “Îmamê şehîd ê ummetê”, Hazretê Ayetullah-uzma Seyîd Elî Huseynî Xameneî, ji sibehê roja borî ve li Musallaya Tehranê dest pê kiriye. Gelê Îranê û misilmanên ummeta Îslamê xwe gihandine vê merasîmê ji bo ku ji bo cara dawî ziyareta Imamê şehîd ê ummeta Îslamê bikin, yê ku bi destê Amerîka û Îsraîlê hatiye şehîdkirin.
Ev merasîm di şert û mercên ku komelên mezin û giran ên gelê şîn û wafa, Musalla vala nekiriye, û bi alaya sor a Aşûrayê daxwaza têwîna xwîn û qisasê tê kirin, tê meşandin.
Beşdarên merasîmê ku bi cil û bergên şîna Husaynî (S.X) û her wiha şîna şehadeta rêberê ummetê beşdar bûne, alayên Îranê, wêneyên “Îmamê şehîd”, sembola “dest bi fist girêdayî”, û her wiha wêneyên Hazretê Ayetullah Seyyid Muşteba Huseynî Xameneî di destan de digirin; da ku hem bi rêberê mîrî yê berê xatirê xwe bibêjin û hem jî bi “Imamê heyî” re peymana wafa bidin.
Tê plan kirin ku saet 08:00 sibehê nimêjê li ser laşê pak ê Imamê şehîd û malbata wî were xwendin. Gel ji roja berê ve li Musalla maye da ku di vê nimêjê de beşdar bibe û li pêş Xwedê û li pêş “Imamê Zeman” (AC..) şahidî bide ku her tiştê ku ji wî dîtine, hemû xêr û qencî bûye.
Gelê şîn ê sibê roja Duşemê 15ê Tîrmehê laşê “Imamê qaid ê şehîd ê ummetê” li Tehranê radestî hevrêkan dike. Roja Sêşemê 16ê Tîrmehê laşê wî yê pak ji bo merasîma xatirxwestin û nimêjê dê ber bi Qumê were birin. Roja Çarşemê 17ê Tîrmehê jî dê ji bo tawaf û merasîmê ber bi Haremê Hazretê Emîrulmu’minîn (S.X) li Necefê û her wiha Haremên Kerbelayê (tombê Imam Husayn (ع) û Hazretê Abbas (S.X)) were veguhestin. Roja Pêncşemê 18ê Tîrmehê jî dê laşê pak li Haremê Hazretê Imam Reza (S.X) were binaxkirin.
Raporên reporterên Tesnim ji vê merasîma dîrokî di berdewamê de têne pêşkêş kirin.
Rojê duyem a merasîma xatirxwestinê bi laşê rêberê şehîd ê şoreşê hat; û tê plan kirin ku saet 08:00 sibehê nimêjê li ser laşê rêberê şehîd û malbata wî were îqametin.
Ji ber qerebalixiya mezin a gel, hemû deriyên Musallayê ji bo rêgirtina têketina beşdaran hatine vekirin.
Meddahî ya Mahmud Kerîmî li Musallaya Tehranê.
Ah, Imamê zordestê min... ah, rêberê min ê şehîd...”
Musalla êvarê ji bo xwe reng û bêhna cuda girt; êvarê li Musallayê bi tevahî bi xemgînî û şînê dagirtî ye. Gel piştî çar mehan hîn jî di nav şok û xemê de ne; hîn jî bawer nake ku êdî dê perde venebe û Seyyid Elî Xameneî were nav komelê, çi bi asê an bê asê...
Gel hê jî dixwazin wê wêneya “Cuma-ya Nesr” bi bîr bînin; heman roja ku “Imamê şehîd” bi metanet û hêz di nav Musallayê de hat, di lûtkeya tehdîdan de.
“Agayê şehîd ê Îranê!” Ev gel 130 şevan li kolanan bûn; ji heman sibehê 10ê Adarê ya şum de ku xebera dilşewat û giran derket, ev çîrok dest pê kir. Em şevê jî wek 130 şevên berê li meydanê ne, lê vê carê ji bo şîn û vegirtina bavê xwe ne.
“Agayê hêja yê Îranê!” Ji nîvê şevê ku deriyên Musallayê vebûn heta niha, dema ku 30 deqîqe ji sibeha Yekşemê derbas bûye, her car ku gel dikevin hundir û çavên wan dikevin ser cihê taybet ku laşê we lê ye, bêwijdan dihêlin.
Ev dîmen ji şevê berdewam heya niha gelek caran hat dîtin; hemû kesan ew dîtine. Giriya bê aram û bê sebr a gelê Îranê ji ber dûrbûna we eşkere ye. Ne gengaz e ku çend deqîqe li Musallayê bimînî û tu nebînî ku jin û mêr digirin û digiriyan.
“Xwedê bi xêr be rêberê şehîdê min...”
Ev gotin gelek caran dubare bûye û her car gel dema wê dibêjin, digiriyan; giriya bê dawî ya jin, mêr, kal û ciwan...
Hejmara gelê şev bi şev zêde dibe û ev nîşan dide ku gel dixwazin xwe bigihînin nimêja rêber. Hin kes ji saetan pêş hatine da ku sibehê di rêzên pêşîn de bin; hin kes jî ji sibehê maye û êdî ji her tevdîrê bêhêvî ne.
Her car ku gel diçe hundirê Musallayê, xizmetkar dibêjin: “Bi xêr hatin bo merasîma Agayê...”
Di dema ku em li nav Musallayê bûn, gelek caran ev şiar hatin dubare kirin: “Lebeyk Seyyid Muşteba, fermandarê giştî yê hêzên çekdar”, “Ey Seyyid û mewlaya me, ji bo me dua bike”, “Ev hemû leşker hatine ji bo evînê rêber hatine”, “Ya munteqim, inteqim”.
Şîn û merasîma ji bo bavê şehîd bi noheya Mahmûd Kerîmî hê jî berdewam e.
Bi derbasbûna du saetan ji nîvê şevê ve, hejmarê gelê ku têkevin Musallaya Îmam Xumeynî ya Tehranê hê jî zêde dibe û berdewam e.
Riwayeta Hac Mansûr Erdî, meddahê Ehlibeyt (S.X), ji şîreta rêberê şehîd derbarê xwendina munacatê ji wî
Çend saetan berî destpêkirina îqameta nimêjê, kapasîteya qada sereke ya Musallayê bi selê mezin a şînbûyan dagirtî ye.
Her tişt çi bibê, em ber bi qisasê ve ne.
Xwîna te ya zordest, em wê bihêlin? Hêç!
Ji qisasê te dest berdin? Hêç!
Nûçe di nûvekirinê de ye...
Your Comment