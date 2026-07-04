  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

NÛÇE] «Wal-Subh»; dengê Mihemed Mu’temidî bo bixêrhatina Rêberê Şehîd

4 July 2026 - 10:34
News ID: 1835204
Source: Tasnim News
NÛÇE] «Wal-Subh»; dengê Mihemed Mu’temidî bo bixêrhatina Rêberê Şehîd

[NÛÇE] Belavbûna vîdeo-klîba «Wal-Subh»; dengê Mihemed Mu’temidî bo xatirxwestina dawî ya Rêberê Şehîd

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Hevdem bi merasîma xatirxwestin û bi axê spartina «Aẍayê Şehîdê Îranê», نماهنگ (vîdeo-klîb) a bi navê «Wal-Subh» hat belavkirin.

Ev berhema hunerî ku bi armanca rûmetgirtina li riya Rêberê Şehîd hatiye berhemanîn, xwedî naverokeke kûr a şoreşgerî û manewî ye. Helbesta vê berhemê ji berhemên helbestvanê şoreşger «Mihemedmehdî Seyyar» e û bi hewldana «Navenda Hunerî-Ragihandinî ya Nehzet» (Navenda Nehzet) û «Rêxistina Çandî-Hunerî ya Şaredariya Tehranê» hatiye çêkirin.

Nivîsîn û muzîka vîdeo-klîba «Wal-Subh» di çarçoveya karesata şehadeta Rêberê Şehîd de, peyameke xurt a berdewamiya rê û nûkirina soza tolhildanê digihîne temaşevanan. Ev berhem niha di hemû kanalên fermî yên ragihandinê de cih girtiye û wekî beşek ji çalakiyên girîng ên vê merasîma dîrokî tê dîtin.

Hûn dikarin نماهنگ a «Wal-Subh» li jêr temaşe bikin:

Dawiya Peyam/

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha