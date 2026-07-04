NÛÇE] «Wal-Subh»; dengê Mihemed Mu’temidî bo bixêrhatina Rêberê Şehîd

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Hevdem bi merasîma xatirxwestin û bi axê spartina «Aẍayê Şehîdê Îranê», نماهنگ (vîdeo-klîb) a bi navê «Wal-Subh» hat belavkirin.
Ev berhema hunerî ku bi armanca rûmetgirtina li riya Rêberê Şehîd hatiye berhemanîn, xwedî naverokeke kûr a şoreşgerî û manewî ye. Helbesta vê berhemê ji berhemên helbestvanê şoreşger «Mihemedmehdî Seyyar» e û bi hewldana «Navenda Hunerî-Ragihandinî ya Nehzet» (Navenda Nehzet) û «Rêxistina Çandî-Hunerî ya Şaredariya Tehranê» hatiye çêkirin.
Nivîsîn û muzîka vîdeo-klîba «Wal-Subh» di çarçoveya karesata şehadeta Rêberê Şehîd de, peyameke xurt a berdewamiya rê û nûkirina soza tolhildanê digihîne temaşevanan. Ev berhem niha di hemû kanalên fermî yên ragihandinê de cih girtiye û wekî beşek ji çalakiyên girîng ên vê merasîma dîrokî tê dîtin.
Hûn dikarin نماهنگ a «Wal-Subh» li jêr temaşe bikin:
Dawiya Peyam/
Your Comment