  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Silavkirina serokên sê hêzan û desthilatdarên bilind ên welat ji bo cênazeyê pîroz yê serokê şehîd

3 July 2026 - 19:22
News ID: 1834884
Source: kmr.abna24.com
Silavkirina serokên sê hêzan û desthilatdarên bilind ên welat ji bo cênazeyê pîroz yê serokê şehîd

Serokên hêzan û berpirsên bilind ên welat, ji cênazeyê pîroz ê şehîd Îmam Seyyid Elî Xamene'î re silav kirin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — Mesûd Pezîşkiyan Serokkomar, Mihemed Baqir Qalibaf Serokê Meclîsa Şûraya Îslamî, Hucetul Îslam Xulam Huseyn Mohsinî Eceyî Serokê Desteya Dadweriyê û Ayetullah Sadiq Amolî Laricanî Serokê Meclîsa Tespîtkirina Maslaheta Sîstemê, bi amadebûna li Mizgefta Mezin a Tehranê, ji cênazeyê serokê şehîd ê Şoreşê re silav kirin û xatirxwestin.

Di nav desthilatdarên bilindpola ku serokên hêzan dihewandin de, Serdar Muhsin Rezayî Fermandarê berê yê Pasdaran, Seyîd Ebas Ereqçî Wezîrê Karên Derve û Mihemed Riza Arif Cîgirê Yekem ê Serokkomar jî amade bûn.

Dawiya Peyam/

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha