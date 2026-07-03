Silavkirina serokên sê hêzan û desthilatdarên bilind ên welat ji bo cênazeyê pîroz yê serokê şehîd

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — Mesûd Pezîşkiyan Serokkomar, Mihemed Baqir Qalibaf Serokê Meclîsa Şûraya Îslamî, Hucetul Îslam Xulam Huseyn Mohsinî Eceyî Serokê Desteya Dadweriyê û Ayetullah Sadiq Amolî Laricanî Serokê Meclîsa Tespîtkirina Maslaheta Sîstemê, bi amadebûna li Mizgefta Mezin a Tehranê, ji cênazeyê serokê şehîd ê Şoreşê re silav kirin û xatirxwestin.
Di nav desthilatdarên bilindpola ku serokên hêzan dihewandin de, Serdar Muhsin Rezayî Fermandarê berê yê Pasdaran, Seyîd Ebas Ereqçî Wezîrê Karên Derve û Mihemed Riza Arif Cîgirê Yekem ê Serokkomar jî amade bûn.
Dawiya Peyam/
Your Comment