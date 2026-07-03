Rengvedana hest û coşa neteweyî di medyayên rojava de: Raporên The Guardian li ser mezinahiya merasîma oxirkirina Rêberê Şehîd

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) —The Guardian di raporteke berfireh de ku ji aliyê “Patrick Wintour” ve ji Tehranê hatiye amadekirin, tekezî li ser pêşwaziyeke bêhempa ya gel di rojên borî de dike. Di raportê de behsa bilindkirina wêneyên “mistê sor” û pankartên bi dirûşma “Divê em rabin ser pêyan” tê kirin. The Guardian îtîraf dike ku oxirkirina Rêberê Şehîd ku di encama cinayeteke Amerîkî-Siyonîst de şehîd bû, bûye yek ji mezintirîn bûyerên dîroka Îranê piştî şoreşa sala 1957an.
Ev medyaya ku bi gelemperî nûçeyên Îranê bi awayekî berevajîkirî radigihîne, vê carê neçar ma ku beşdarbûna rayedarên welatên ciyawaz ên wekî Iraq û Pakistanê eşkere bike û nebûna serokên rojavayî jî di raporta xwe de cih bide.
The Guardian di berdewamiya raporta xwe de, “Peyama Berxwedanê” wekî xala herî girîng a merasîmê dide nasîn û ji zimanê Fermandarê Giştî yê Sipahê, gotina “Em ê qet teslîm nebin” dubare dike. Her wiha bi nîşandana gotarên rayedarên bilind ên dadwerî û parlementeran der barê “Tolhildana Zehmet” de û her wiha hevdema vê merasîmê bi meha Muharremê re, rojname baş fêm kiriye ku dirûşma “Kesê mîna min bi Yezîd re beyatê nake”, ku wekî wesiyeta siyasî ya Rêberê rehmetî tê zanîn, bûye nexşerêya paşeroja sîstemê.
Tevî ku The Guardian di hin xalan de behsa gefên wezîrê şer ê rejîma Siyonîst dike, lê di dawiyê de îtîraf dike ku peyama sereke ya vê civîna mezin, şandina nîşaneke zelal bo rojava ye ku ew nikarin îradeya neteweyî ya Îranê bişkînin.
Raporta The Guardian, tevî nêzîkatiya xwe ya rojavayî, neçar ma ku du rastiyên bingehîn piştrast bike:
- Rêveberiya zîrek a sîstemê di organîzekirina vê merasîma şeş-rojî ya li Tehran û Meşhedê de, ku rê li ber her cûre alozî û bêserûberiyê girt.
- Hewldana berpirsên dewletê ji bo girêdana sersaxiya neteweyî bi hêviya paşerojeke geş û bersivdana daxwazên aborî yên gel.
Ev medyaya rojavayî, her çend behsa hin zehmetiyên aborî û hûrgiliyên din dike jî, di dawiyê de neçar ma ku qebûl bike ku Komara Îslamî ya Îranê bi piştevaniya vê amadebûna bi mîlyonan kesî û hevgirtineke mînak, xwedî kapasîteyeke mezin a “berxwedan û vejînê” ye. Ev rastiyeke ku The Guardian jî, tevî dilxwaziya xwe ya berovajî, nikare veşêre.
Dawî ya/ Nûçevanîya
Etîket: Rêberê Şehîd ê Îranê, Rêberê Şoreşê, Îran, Şehîd Seyîd Elî Xameneyî.
Your Comment