Hemase: dagirkeran dê nasnameya axa Filistînê nikarin biguherînin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x.) – ABNA – êrîşên çareserkerên siyonîst bi piştgiriya hêzên artêşa rejîma siyonîst li herêmên cuda yên Rojavayê Kurdistanê (Kerana Rojava) ya dagirkirî berdewam dikin. Çavkaniyên Filistînî ragihandin ku çareserkeran êrîş birin ser gund û komgehên Filistîniyan li Cênîn, Selfît, Xelîl (Hebron), Ramallah û Tûbas û bi êrîşa li ser welatiyan, hejmarek ji wan birîndar kirin. Li herêma "Xelletûl Himis" li başûrê Yata (gundekî li başûrê Xelîl) jî, çareserkeran êrîş birin ser malbateke Filistînî û bi karanîna gaza bîberê, çend kes birîndar kirin. Piştî vê êrîşê, hêzên rejîma siyonîst yek ji birîndaran û çend çalakvanên biyanî yên piştgirê Filistîniyan girtin.
Rêxistina dadî ya "El-Beyder" jî ragihand ku hêzên dagirker hejmarek ji welatiyên Filistînî, di nav de yek birîndarê êrîşên çareserkeran, li herêma "Xelletûl Himis" girtine. Ev rêxistin tekez kir ku ev kiryar di berdewamiya zextên zêde yên li dijî niştecîhên herêma "Misafir Yata" de têne kirin. Di heman demê de, êrîşên wekhev li rojhilatê Tûbas, bajarê Ezna li rojavayê Xelîl, gundê Ummî Sefa û herwiha gundê Ebû Felah li bakurê rojhilatê Ramallahê hatine ragihandin ku di wan de çend Filistînî birîndar bûne û atmosfera tengasiyê li van herêman zêde bûye.
Di bersivdayîna van guherînan de, Ebdulrehman Şehîd, ji serokên Tevgera Hemase, zêdebûna êrîşên çareserkeran wekî nîşana lûtkeya tundûtûjî û tawana rêxistî ya rejîma siyonîst wesf kir û got ku ev kiryar di çarçoveya planeke armancdar de ji bo koça mecbûrî ya Filistîniyan, desteserkirina erdan û şikandina iradeya berxwedana gelê Filistînê têne kirin. Wî tekez kir ku "terorîzma çareserkeran" dê tu carî nikaribe iradeya gelê Filistînê bişkîne, rastiyeke nû li erdê ferz bike an jî nasnameya Filistînî ya vî axê biguherîne û tenê riya têkşikandina van planan, parastina yekîtiyê, domandina li ser erdê û berdewamiya berxwedanê ye.
Ev guherîn di demekê de rû didin ku kabîneya ewlehiyê ya rejîma siyonîst vê dawiyê bi avakirina 13 çareserkeriyên (niştecihên cihûyan) nû li navenda Rojavayê Kurdistanê razî bûye. Li gorî rapora medyayên îbranî, bicihanîna qonaxa yekem a vê planê dê di mehên pêş de dest pê bike; kiryareke ku rayedarên Filistînî li hemberî encamên wê, di nav de perçebûna Rojavayê Kurdistanê û zêdebûna îzolebûna Qudsê (Orşelîmê), hişyarî dane.
...........
Dawiya peyam
Etîket (:
Filistîn
Hemase
Îsraîl
Rejîma siyonîst
Your Comment