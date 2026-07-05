  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Girîng

Xelkê Îranê îro bi hev re qêriyan Ya Lisarat Ul Hisên(s)

5 July 2026 - 23:25
News ID: 1836160
Source: Sahar TV
Xelkê Îranê îro bi hev re qêriyan Ya Lisarat Ul Hisên(s)

Serokê Meclisa Îranê nivîsî: Îro xelkê serfiraz ê Îranê tev da rabûn û ji dil qêriyan: Ya Lisarat Ul Hisên(s)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Mihemedbaqir Qalîbaf amajeyî beşdariya hemasî ya xelkê di merasima xatirxwestina bi rêberê mucahid ê şehîd ê Şoreşê kir û di tora civakî de bi weşandina vîdêoya dirûşma Ya Lisarat Ul Hisên di merasima nimêjkirina li ser meytê rêberê mucahid ê şehîd û şehîdên malbata wî li Muselaya Têhranê nivîsî: Îro gelê serfiraz û têkneçûyî yê Îrana îslamî yekdeng li ser îmamê xwe yê mucahid ê şehîd şehadet da û tev da rabû û ji dil qêriya: Ya Lisarat Ul Hisên(s)

Serepeyv

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha