Xelkê Îranê îro bi hev re qêriyan Ya Lisarat Ul Hisên(s)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Mihemedbaqir Qalîbaf amajeyî beşdariya hemasî ya xelkê di merasima xatirxwestina bi rêberê mucahid ê şehîd ê Şoreşê kir û di tora civakî de bi weşandina vîdêoya dirûşma Ya Lisarat Ul Hisên di merasima nimêjkirina li ser meytê rêberê mucahid ê şehîd û şehîdên malbata wî li Muselaya Têhranê nivîsî: Îro gelê serfiraz û têkneçûyî yê Îrana îslamî yekdeng li ser îmamê xwe yê mucahid ê şehîd şehadet da û tev da rabû û ji dil qêriya: Ya Lisarat Ul Hisên(s)
Serepeyv
Your Comment