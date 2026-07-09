  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Demjimêra merasîma teşîîa Rêberê Şehîd li Meşhedê hat guhertin

9 July 2026 - 10:08
News ID: 1837723
Source: kmr.abna24.com
Demjimêra merasîma teşîîa Rêberê Şehîd li Meşhedê hat guhertin

Li gorî daxuyaniya Komîteya Pêşwazîkirin û Teşîîa (xatirxwestina) Rêberê Şehîd li Meşhedê, dema hatina termên pîroz bo bajarê Meşhedê dereng ketiye; ji ber vê yekê, merasîm dê di saet 14:00 de were lidarxistin.

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Komîteya Pêşwazîkirin û Teşîîa (xatirxwestina) Rêberê Şehîd li Meşhedê ragihand ku, li ber çav girtina pêşwaziya bêhempa û bi heybet a xelkê Iraqê ji termên pîroz ên Îmamê Mucahidê Şehîd, dema hatina termên pîroz bo bajarê pîroz ê Meşhedê dereng ketiye û ji ber vê yekê, merasîm dê di saet 14:00 de were lidarxistin.

Merasîma pêşwazîkirin û teşîîa Rêberê Şehîd ê Şoreşê û malbata wî ya şehîd, dê roja pêncşemê 18ê Tîrmehê ji kolana Îmam Riza(s.x) ber bi herema pîroz a Rezewî ve were lidarxistin.

Dawiya peyamê

Etîket:

  • Merasîma teşîîa Rêberê Şehîd
  • Ayetullah Xamineyî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha