Demjimêra merasîma teşîîa Rêberê Şehîd li Meşhedê hat guhertin

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Komîteya Pêşwazîkirin û Teşîîa (xatirxwestina) Rêberê Şehîd li Meşhedê ragihand ku, li ber çav girtina pêşwaziya bêhempa û bi heybet a xelkê Iraqê ji termên pîroz ên Îmamê Mucahidê Şehîd, dema hatina termên pîroz bo bajarê pîroz ê Meşhedê dereng ketiye û ji ber vê yekê, merasîm dê di saet 14:00 de were lidarxistin.
Merasîma pêşwazîkirin û teşîîa Rêberê Şehîd ê Şoreşê û malbata wî ya şehîd, dê roja pêncşemê 18ê Tîrmehê ji kolana Îmam Riza(s.x) ber bi herema pîroz a Rezewî ve were lidarxistin.
…
Dawiya peyamê
Etîket:
- Merasîma teşîîa Rêberê Şehîd
- Ayetullah Xamineyî
Your Comment