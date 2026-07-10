“Cihgirê muhtemel ê serokwezîrê Brîtanyayê: Delîlên li ser tawanên şer li Xezeyê zêde dibin / Divê London fişara li ser Îsraîlê zêde bike”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Andy Burnham, ku wekî cihgirê muhtemel ê Serokwezîrê Brîtanyayê tê dîtin, di nûketirîn daxuyaniya xwe ya derbarê geştiyên Xezzeyê de, êş û derdê nekarî li ser mirovên Filistînê wekî “birîneke li ser wijdanê kolektîv” pênase kir. Wî destnîşan kir ku berdewamiya kuştina Filistînên bêguneh, di nav wan de zarok jî hene, berdewamiya krîzeke mirovî ye; her wiha neçarîna sînorên alîkariyê û berfirehbûna herêmên di bin kontrola hêzên Îsraîlê de li Xezzeyê, tiştekî bi temamî neyasayî ye.
Burnham di peyameke vîdyoyî de tekez kir ku divê hikûmeta Brîtanyayê gavên tundtir ji bo zêdekirina fişarê li ser rejîma Îsraîlê bibe. Burnham, ku di eşkereya serkirina Partiya Karker û serokwezîriya Brîtanyayê de ye, bi naskirina nerazîbûna berfireh a li ser helwesta destpêka Partiya Karkerê di şerê Xezeyê de, got: “Ez dizanim gelek kesan wisa difikirin ku partiya min di destpêka çalakiyên leşkerî yên Îsraîlê de li Xezeyê helwesteke rast negirt; ez ji ber vê yekê poşman im.”
Burnham anî ziman ku reaksiyona Partiya Karkerê di gelek deَمan de ne bes bûye û kir: “Divê em baştir tevbigerin. Belê, hin gavên girîng hatine avêtin, wekî naskirina dewleta Filistînê, sepandina sînoran (sanction) li ser wezîrên Îsraîlê, sînorên li ser bajarokdewarên tundrew û rêxistinên piştgirî didin wan, û her wiha sînorîkirina lîsansên çekan da ku em piştrast bibin ku tu bomb an jî tîrên Brîtanyayê li Xezeyê an jî li Kenara Rojava nehatin bikaranîn. Lê werin em rastiyê bibînin; Brîtanya di daxwazkirina agirbestê de pir hêdî xebat kir û niha divê em ji bo xurtkirina vê helwestê gavên tundtir bixin pêş.”
Burnham bi behsa berdewamiya binpêkirina agirbestê ji aliyê Tel Avivê ve, got ku rejîma Îsraîlê hîn jî li hember peymana agirbestê derbas dibe û Filistînên bêguneh dikuje. Her wiha, wî rexne li tundiya bajarokdewaran li Kenara Rojava û Qudsê û berdewamiya avakirina bajarokên neyasayî girt û got ku ev pêvajoy bi koçberkirina civakên Filistînî re diqêt.
Wî destnîşan kir ku Benjamin Netanyahû bi şûna çareserkirinê, bi rewşeke zelal hewl dide “çareseriya du dewletan” nekarî bikar bîne, ji ber vê yekê divê em gavên tundtir bihêzin; wekî lêkolînkirina sînorên zêdetir li ser kesên ku di tundiyên Xezeyê de cih digirin û lêkolînkirina rêyên qedexekirina bazirganiyê bi bajarokên neyasayî re.
Burnham, ku wekî bijartiya herî cidî ya cihgirê Keir Starmer tê dîtin, çalakiyên hikûmeta niha wekî “hêdî û ne têrker” tavîn kir. Wî bi behsa wêraniya mezin a Xezeyê ve got: “Ez ji wê tiştê ku li ser wêranîya Xezeyê dît û xwendiye, pir aciz û bêzar bûye. Delîlên zêdetir hene ku nîşan didin ku bi awayekî xuya tawanên şer pêk hatine.”
Niha Burnham wekî bijartiya herî sereke ya cihgirê Starmer tê dîtin. Pêvajoya hilbijartina serokê nû yê Partiya Karker ji roja pêncşemê dest pê kir û li gorî raporên medyayên Brîtanyayê, Burnham di roja yekem a namzediya xwe de piştgiriya 322 kesên ji nav 403 nûnerên parlamentoyî yên Partiya Karkerê bi dest xist. Bi vê yekê, ew tenê yek gav bi ser desthilata hêzê de maye. Tê payîn ku Burnham heta roja înê ya bê, wekî serokê nû yê Partiya Karker û serokwezîrê nû yê Brîtanyayê were naskirin.
Berçavk (Tags):
#Brîtanya #Filistîn #Xezeyê #Rejîma_Siyonîst #Andy_Burnham
Your Comment