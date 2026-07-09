Teşîîayeke bi heybet û ya wan kesên ku mîrasgirên rêya Rêberê Şehîd in

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Di ferhenga îrfana siyasî û ramanên Şoreşa Îslamî de, Rêberê Şehîd, Ayetullahê Mezin Seyîd Elî Xaminêyî, ne tenê kargêrek an rêvebirek bû; ew qutba magnetîkî ya dilan bû; kesayetiyek ku ummet bi kişandineke bêhempa û bandorker li dora xêza rûmet, bawerî û kerametên mirovî kom kir. Şehadeta wî, ne xala dawiya jiyana fîzîkî, belkî zayineke nû û beseteke nû di dîroka teşîîayê de afirand; teşîîayek ku ji gotarekê hundirê komê û pasîf, veguherî şaristaniyeke zindî, gerdûnî û karîger.
Di vê navberê de, gelê Îranê ne temaşevanên şînkirî, belkî wekî mîrasgir û temamkerên karê nîvîmayî yê Rêberê xwe derketin. Amadebûna bi milyonan kesî û beşdariya pesindar di merasîma teşîîayê de, peymaneke nû bû bi wan armancan re ku Rêberê Şehîd canê xwe di oxira wan de da.
Hilatina rojê ya baweriyê; teşîîayeke ku bû magnetîzma dilan
Magnetîzma kesayetiya Rêberê Şehîd, di tevlîheviyeke paqij a zanist, teqwa, mêrxasî û têgihîştina kûr a hewcedariyên demê de cih digirt. Ev kişandin, mîna hêza magnetê ku perçeyên belavkirî rêk û rast dike, teşîîa ji mezhebeke goşegîr û muhafezekar, hilda asta gotareke berfireh ji bo şaristaniyê û afirandina rûmetê.
Wî bi pişta xwe bi daxuyaniya stratejîk a “Gava Duyem a Şoreşê” girêda û ev gotar wekî pRîzmayekê ji bo “xwesazkirin, civak-avakarî û şaristaniyê” xêz kir. Di vê nêrînê de, girêdana gel bi welayetê re, ne têkiliyeke qanûnî ya hişk û ji jor ber bi jêr ve bû, belkî şiftaqiyeke evîndarane bû ku tê de gel, Rêber ne li ser kursiya desthilatdariyê, belkî di kûrahiya dilê xwe de didît.
Şehadet; xala werçerxê ya dilan û hişyariya mîrasgiran
Bûyera tal lê tije şanazî ya şehadetê, ew qas veguherîneke mezin di dilan de çêkir ku mirov dikare jê re bêje “Beseta Duyem” ji bo gelê Îranê. Ev bûyer, tîbûna ji bo amadebûn, bîryarî û serkêşiya di rêya şoreşê de duqat kir. Kombûnên bi milyonan kesî, hêsrên germ û nivîsên bi coş ên gel di şîna Rêber de, ne tenê şîn bû, belkî peymaneke nû û bi coştir bû bi armancên şoreşê re.
Temamkirina kar: Gava gel dibin sekandarên dawî
“Rêberê Şehîd (nemir), bi magnetîzma bawerî, şehadet û bîrdariya xwe, gihayê tûnd ê şoreşê av da û ew spart nifşekî ciwan ku bi motîvasyoneke zêde û evîneke bêhempa, li pey pêkanîna armancên wî ne. Teşîîaya îro, bi îlhama ji mekteba Aşûrayê û dersa jiyanbexş a şehadetê, gihîştiye vê baweriya rasteqîn ku karê şoreşê heta derketina (zuhûr) Hz. Mehdî (ec) berdewam e. Ev gelê xwedî bîryarî û sozdar e ku divê vê rêya pîroz bi pişta xwe bi “xwebaweriyê”, “yekîtiya gotinê” û “xebata şev û roj” ve bidomîne. Kar wê biqede; çimkî gel, bi bîryariyeke şoreşgerî û dilekî tije evîna bo welayetê, ji her demê biryardartir di qadê de amade ne û pêşerojeke geş ji bo Îrana îslamî ava dikin. Ev e ew mîrata giranbiha ya ku ji Rêberê Şehîd maye: Gelê ku bi xwe, temamkerê rêya xwe bûye; û dersa ku wî em hîn kirin ev bû: “Em dikarin” û “Em ê karibin”.”
Peywen (Çavkanî):
- Daxuyaniya Gava Duyem a Şoreşa Îslamî, gotarên Rêberê Mezin (muda zileh-u-elî), di meha Sibata 2019an de hatiye ragihandin (ji bo xwendina teksta temam: Malpera fermî ya Ofîsa Rêberê Mezin).
- Fîşên Hêza Analîza Siyasî, gotarên Rêberê Mezin di derbarê bîryariya siyasî û rewşenbîriyê de, malpera fermî ya Ofîsa Rêberê Mezin.
- Sûreya Al-Îmran/Ayeta 103.
- Sûreya Beqere/Ayeta 155.
- Daxuyaniya Gava Duyem a Şoreşa Îslamî, gotarên Rêberê Mezin (med zeleh-u-elî), di meha Sibata 2019an de hatiye ragihandin (ji bo xwendina teksta temam: Malpera fermî ya Ofîsa Rêberê Mezin).
- Analîza Civaknasî ya merasîma teşîîaya Rêberê Şehîd, Elî Muradî Behmenî, mamosteyê alîkar ê zanistên siyasî, 1405.
- Raporên analîtîk ên civînên gelêrî û bertekên cîhanî li hember şehadeta Rêber, ajansên nûçeyan (Tesnîm, Fars, ÎRNA), 1405.
- Sûreya Sef/Ayeta 4.
- Xwîna Bîrdariyê; analîza stratejîk a rola Rêberê Şehîd di avakirin û mayîndebûna geometriya berxwedanê de, koma gotarên Ofîsa Lêkolîn û Lêkolînên Binyadê Şehîd û Karûbarên Fedaiyan, 1405.
- Analîza Civaknasî ya merasîma teşîîaya Rêberê Şehîd, Elî Muradî Behmenî, mamosteyê alîkar ê zanistên siyasî, 1405.
Nivîskar: Fîrûze Deldarî (Lêkolîner, çalakvana medyayê û qada sîber)
Etîket (Tags):
- Magnetîzma nemiriyê
- Rêberê Şehîd ê Îranê
- Teşîîaya bi heybet
Your Comment