“Êrîşa Supayê (Pasdaran) bo ser binesazî û tesîsên girîng ên bingehên Amerîkî.”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA — Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî di daxuyaniyekê de ragihand:Rêbazên hêzên deryayî û hewayî yên Sipaha Pasdaran di operasyoneke hevbeş a mûşekî û dronî de, binesazî û tesîsên girîng ên du bingehên Amerîkî yên li Orîfcan û Elî-Selamê ya Kuwêtê, û [bingehên] Cefîr û Şêx Îsa ya li Behreynê bi erdê re kirin.
Daxuyaniya Supaya Pasdaran a Şoreşa Îslamî, piştî peymanşikenî û destdirêjiya artêşa zarokkujer a Amerîkayê wiha ye:
Bi navê Xwedayê Şikênêrê Zorbedestan(wêrankerê bihêzan)
«قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ»
(Bi wan re şer bikin, bila Xwedê bi destên we wan ceza bike, wan rezîl bike, we bi ser wan de bixe û dilên bawermendan aram bike.)
Gelê bi rûmet ê Îranê, gelê hêja û mucahid ê Iraqê.
Aferîm li we mirovên bawermend, xwedî feraset û dilsoz, ku bi xwedîderketina li wext û merasîma oxirkirinê ya bêhempa di dîroka cîhanê de, nirx û qedra welayeta îlahî û evîna kûr a dualî ya di navbera gel û waliyê îslamî yê bi rêbaza Emîrê bawermendan Îmam Elî (s.x) de, li ber çavên cîhanê dan nîşandan. We bi dirûşmên xwe bi bîr xist ku berdêla destdirêjiya li ser merceiyet û welayeta feqîhê misilmanan, dê pir giran be.
Tevî ku ev oxirkirina bi heybet, bi taybetî 23 saet oxirkirina aşiqane di germa zêde ya axa Iraqê ya hebib de, zordarên koşknişîn tirsandin û ew neçar kirin ku bersiveke lezgîn bidin vê nîşandana hêza gel; û Amerîkaya peymanşiken, bi binpêkirina hemû sozên xwe, careke din gelek xalên parêzgehên başûrê Îranê û di karekî antî-gel de, du pirên li parêzgehên rojhilatî yên ber bi Meşhedê ve kirin armanca destdirêjiyê, da ku nûçeyên vê destana bêhempa di bin siya xwe de bihêlin û vê bûyera îlhambexş ji çavên gelê cîhanê veşêrin. Lê ew ji vê yekê bêagah bûn ku ev cinayet dê gelê cîhanê bêtir hişyar bike û wan ji bo rola xwe ya di têkoşîna li dijî Şeytanê Mezin de biryardartir bike.
Şervanên Îslamê, destdirêjiyên artêşa zarokkujer a Amerîkayê bêbersiv nahêlin.
Di qonaxa yekem a bersiva cezakirinê ya li dijî peymanşikenên Amerîkî de, şervanên hêzên deryayî û hewayî yên Supayê di operasyoneke hevbeş a mûşekî û dronî de, çend saet piştî êrişên dijmin ên li xalên cuda yên welêt, binesazî û tesîsên girîng ên du bingehên kolonyalîst ên dagirkerên Amerîkî yên li Orîfcan û Elî-Selamê ya Kuwêtê, û Cefîr û Şêx Îsa ya li Behreynê bi erdê re kirin.
Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî hişyariyê dide artêşa zarokkujer a Amerîkayê ku di rewşa dubarebûna destdirêjiyê de, bersivên me yên tund dê bo bingehên din ên Amerîkî yên li herêmê bên berfirehkirin; û serkeftin tenê ji aliyê Xwedayê Ezîz û Hekîm ve ye.
Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî
18ê Tîrmeha 1405-09/07/2026
Your Comment