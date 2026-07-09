  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

“Di encama êrişên hewayî yên Amerîkayê yên li Îranê de, 14 kes şehîd bûn û 78 kes jî birîndar bûn”

9 July 2026 - 11:30
News ID: 1837751
Source: kmr.abna24.com
“Di encama êrişên hewayî yên Amerîkayê yên li Îranê de, 14 kes şehîd bûn û 78 kes jî birîndar bûn”

Serokê Navenda Agahdarkirinê ya Wezareta Tenduristiyê ragihand: “Êrişên hewayî yên Amerîkayê yên li welatê me di du rojanên borî de 14 şehîd û 78 birîndar li dûre hiştin.”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Huseyn Kirmanpor, serokê navenda peywendî û agahdarkirinê ya Wezareta Tenduristiyê li ser tora civaka civakî ya X (Twitter) nivîsî:

"Di dema ku agirbest hebû, Amerîka di rojên 17 û 18ê Tîrmeha 1405’an de, beşên pênçan ên parêzgehên Îranê kir armanc û êriş kir. Ev êriş heta niha 14 şehîd û 78 birîndar li dûre hiştine.

Ji nav birîndaran re, 47 kes hîn jî di nexweşxaneyan de ne, û yên din piştî wergirtina xizmetên tenduristiyê ji nexweşxaneyê hatine derxistin."

“Di encama êrişên hewayî yên Amerîkayê yên li Îranê de, 14 kes şehîd bûn û 78 kes jî birîndar bûn”

Dawiya peyamê

Etîket:

  • Binpêkirina agirbestê
  • Cinayetên Amerîkayê
  • Şerê Îran û Amerîkayê
  • Navenda Agahdarkirinê ya Wezareta Tenduristiyê

Your Comment

You are replying to: .
captcha