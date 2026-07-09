“Di encama êrişên hewayî yên Amerîkayê yên li Îranê de, 14 kes şehîd bûn û 78 kes jî birîndar bûn”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Huseyn Kirmanpor, serokê navenda peywendî û agahdarkirinê ya Wezareta Tenduristiyê li ser tora civaka civakî ya X (Twitter) nivîsî:
"Di dema ku agirbest hebû, Amerîka di rojên 17 û 18ê Tîrmeha 1405’an de, beşên pênçan ên parêzgehên Îranê kir armanc û êriş kir. Ev êriş heta niha 14 şehîd û 78 birîndar li dûre hiştine.
Ji nav birîndaran re, 47 kes hîn jî di nexweşxaneyan de ne, û yên din piştî wergirtina xizmetên tenduristiyê ji nexweşxaneyê hatine derxistin."
…
Dawiya peyamê
Etîket:
- Binpêkirina agirbestê
- Cinayetên Amerîkayê
- Şerê Îran û Amerîkayê
- Navenda Agahdarkirinê ya Wezareta Tenduristiyê
Your Comment