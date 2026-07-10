Serokê Komîteya Îstixbaratê ya Senatoya Rûsyayê: “Têkçûna Trump di şerê li dijî Îranê de, Demokratan vejand (zindî kir)”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Aleksey Pûşkov, serokê Komîteya Siyaseta Agahdariyê ya Encûmena Federasyona Rûsyayê (meclîsa jorîn), di têbîniyekê de li ser Telegrama xwe hişyariyek ji serokkomarê Amerîkayê re li ser encamên şerê li dijî Komara Îslamî ya Îranê da.
Pûşkov nivîsî: Li şûna ku ber bi aştiyê ve were çûn, çalakiya leşkerî li Rojhilata Navîn ji nû ve dest pê kiriye. Ew tekez kir ku Trump derfetek hebû ku ji şerê li dijî Îranê paşde vekişe, lê biryar da ku wisa neke.
Serokê Komîteya Siyaseta Agahdariyê ya Encûmena Federasyona Rûsyayê bi diyarkirina ku şerê li dijî Komara Îslamî ya Îranê dê etîbara Dewletên Yekbûyî bixe xeterê, zêde kir: Ev ji bo serokkomarê Amerîkayê xetereyek ducar e, ji ber ku heger Dewletên Yekbûyî nekarin bigihîjin armanca xwe, dê derbeyeke girîng li etîbara navneteweyî ya Washingtonê were xistin.
Wî got: Ji aliyekî din ve, heger Trump têkeve şerekî dirêj û zehmet li dijî Îranê, ku niha bi rastî jî heman rê diçe, şansê Komarparêzan ji bo serkeftinê di hilbijartinên navdoreyî yên Kongreya Amerîkayê de bi lez kêm dibe.
Pûşkov di dawiyê de, bi amaje bi vê yekê ku têkçûna Trump di şerê li dijî Komara Îslamî ya Îranê de Demokratan piştî têkçûna wan a eşkere di hilbijartinên borî yên Amerîkayê de dîsa vejandiye, bîranî: Heger Demokrat di hilbijartinên Mijdarê de serbikevin, Trump dê avakerê serkeftina wan be.
Dawiya peyamê/
Etîket:
#Amerîka
#Îran
#Trump
#Komara_Îslamî_ya_Îranê
#Rojhilata_Navîn
Your Comment