“Şehadeta rêberê mezin, destpêka vejîna îslamî bû. Xatirxwestina milyonan mirovî, nîşaneya biryardariya gel a li dijî zordariyê ye”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x)–ABNA–Ayetullah Remezanî bi daxuyaniyekê ji bo şehîdbûn û veşartina cenazeyê pîroz ê Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, sersaxî û hevparîya xwe bi ümmeta îslamî re ragihand.
Metna tevahî ya daxuyaniyê:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
﴿وَالَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ﴾ (النساء، ۷۴)
﴾Ewên ku bi Xwedê û pêxemberên wî bawer kirine, rastgo û şehîd in li cem Xudanê xwe; ji wan re destheq û ronahiya wan heye. Lê ewên ku bûn kafir û berateyên me derewandin, ew in hevalên dojehê.﴿ (Nisa, 74)
Şehîdbûna bendeyê qenc ê Xwedê, kurê Pêxemberê Xwedê û Elî û Fatime û Huseyn (silav li ser wan bê), zana û feqîhê Xwedanî, merceê teqlîdê şopînerên Ehlê Beyt (s.x), ramanwerê nûjen û îslehkarker, rêberê ümmeta îslamî û serokê azadên cîhanê, welîyê feqîh û hikumdarê dadmend, mücahidê bêwestan, dijminnas û bêkerp, parêzvan û piştgirê bindestan, gelên herêmê, berxwedana li dijî emperyalîzmê û armanc û gelê Filistînê, hilgirê ala û beyra hêviya zuhûra Mehdîyê Hêviyê (Xwedê zuhûra wî pîroz bike), Îmamê Şehîd Ayetullahê Mezin Seyîd Elî Huseynî Xameneî, bû zerareke xemgîn û kêmasiyeke bêveger di Îslamê de û ji bo miletê Îranê, ümmeta îslamî û cîhanê.
Xatirxwestina dîrokî ya gelên Îran û Iraqê û hemû behrên ümmeta îslamî, ji Mizgefta Mezin a Tehranê ya ku ji bîranînên wî Îmam û Rêberê Şehîd e, heta Eşêlê Mihemed, Quma Pîroz û Dergeha Pîroz a Fatimeya Meqsûme (silavên Xwedê li ser be) û Mizgefta Pîroz a Cemkeran, heta bin qubeya gorên pîroz ên bavên wî Elî û Huseyn û Ebasi (silavên Xwedê li ser wan bin) li Necefa Eşref û Kerbelaya Mezin û li ser pişta gelê coşdar û dilsoz ê Iraqê, heta Meşheda Pîroz ku ew wekî leşkerekî li pişt fermandarê xwe, Enîsul Nufûs û Şemsuş Şumûs, li axa Tûs, di axê de veşart, û piştî temrînê têkoşîna zanistî û siyasî û meydanî, hewildana ji bo hişyarkirina cîhana îslamî, rêberî û bicihanîna erkê pêxemberî yê hînkirin û perwerdekirinê, kûrahî dayîna têgihîştina civaka îslamî û tevgera ber bi şaristaniya îslamî ya nû, ravekirin û zîrekîkirina di eşkerekirina cahiliyeta nûjen û têkoşîna bi wê re û bi koletiya serdema nû û kolonyalîzma paş-modern, û deng û berxwedan û rûbirokîna bi zilm û dîktatorî û emperyalîzmê re, û ji hemûyan girîngtir rêberî û îmametiya ümmetê, bi serbilindî çû ber Xudanê xwe da ku navê wî wekî tenê zana û merceê feqîh û hikumdar û rêberê şehîd piştî bavê wî Emîrê Mûminan Elî (s.x.w.), di dîrokê de herheyî bimîne.
Şehîdbûna Rêberê Mezin ê Misilmanên Cîhanê, destpêka we’sa (rakişandina ji bo vekirina ziman) ya gelê Îranê û ümmeta îslamî bû. Amadebûna deh milyonan mirovên azad li hemû meydanên Îranê û di nav zêdetirî çar mehan de û di mîtolojiya merasîma xatirxwestina bi Îmamê Şehîd re û cenazexistina cenazeyê pîroz ê wî li pênc bajaran di du welatan de, ku bêguman eger şertên pêwîst peyda bibûna, hemû ümmeta îslamî dixwest beşdarî vê bûyera dîrokî ya bêhempa bibin, nîşanek ji we’sa ümmetê, biryarbûn û iradeya misilmanan û azadan e ji bo têkoşîna li dijî emperyalîzmê û Amerîkaya xwarûxwaz û rejîma qanûnî ya siyonîst, berdewamiya rêya rast a cîhadê û nûkirina rûmet û mezinbûna îslamî, bi rêberîya xelîfê qenc ê wî Hezretê Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xameneî (Xwedê serdariya wî dirêj bike) ku heta bidestxistina serkeftinê, danîna bingehên şaristaniya îslamî ya nû, hêviya rizgarker heta dema zuhûra wî û avakirina dewleta kerîm a dad û însafê ku dibe sedema rûmeta Îslamê û gelê wî, berdewam dê be.
Ez bi xwe, li ser navê xwe, Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x) û hemû şîeyan, misilmanan û dadxwazên cîhanê û bi dengê hemû serok û pisporên xemgîn ên ümmetê, hêza pêşî û memnûniya xwe ji amadebûna bêhempa û beşdariya bênimûne û hawîrdor a hemû behrên gelê Îranê û ümmeta îslamî, hikûmet û karmendên fermî, serokên olî û ruhanîyên ol û mezheb, ramanwer û pisporên cîhanê, şervan û hemû evîndarên rêya Îmamê Şehîd ên ku ji bo bicihanîna erkê xwe yê li hemberî wî Rêberê dîroksaz, zehmetî û kedariya rêwîtiyê û dijwariyên beşdarbûna vê bûyera dîrokî li xwe hêsan kirin, pêşkêş dikim û hêvîdar im ku ji kêmasiyan li welatê îslamî yê Îranê, di şertên giran yên herêm û cîhanê de, bi hişfirehî û toleransa xwe biborin.
Ji Xwedayê Kader û Bilind dipirsim ku ji me hemûyan re tewfiqa hevpeymaniyê di dilsoziya li hemberî peymana Xwedê de û berdewamiya rêya wî Îmamê Şehîd û bilindkirina gotina Xwedê bi kerem bike.
Selam li we û rehmeta Xwedê û biriyeha wî.
Riza Remezanî
Berdevkê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x)
.................................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Îran, Iraq, Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt, We’se, Rêberê Şehîd, Îmam Xameneî
“Şehadeta rêberê mezin, destpêka vejîna îslamî bû. Xatirxwestina milyonan mirovî, nîşaneya biryardariya gel a li dijî zordariyê ye”
“Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x), bi daxuyaniyekê li ser şehadeta rêberê şoreşa îslamî, ev koçkirin weke ‘kêmasiyeke neyê dagirtin’ ji bo îslam, gelê Îranê û ummeta îslamî nirxand. Her wiha wî xatirxwestina dîrokî ya bi dehan milyon kesî li pênc bajarên her du welatan, weke nîşaneya ‘vejîna ummetê’ û biryardariya misilmanan a ji bo berdewamkirina têkoşîna li dijî stemkariyê û rejîma siyonîst, di bin serokatiya cînişînê wî yê heq de, wesif kir.”
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x)–ABNA–Ayetullah Remezanî bi daxuyaniyekê ji bo şehîdbûn û veşartina cenazeyê pîroz ê Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, sersaxî û hevparîya xwe bi ümmeta îslamî re ragihand.
Your Comment