Hizbullah: Hikûmeta Libnanê ketiye bin çavdêriya (an jî bin hegemonya) tam a Amerîkayê.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA– Hizbullahê careke din li dijî “peymana şermê” ya di navbera Beyrût û Tel Avîvê de derket.
Îbrahîm el-Mûsewî, nûnerê fraksiyona “Wefadariya ji bo Berxwedanê” di parlamentoya Libnanê de, careke din tekezî li ser dijberiya Hizbullahê ya li hemberî peymana şermê ya aştiyê ya di navbera hikûmeta rojavaparêz a Beyrûtê û Tel Avîvê de kir.
Wî di axaftina xwe ya bi El-Cezîreyê re diyar kir: “Em li dijî vê peymana dawî ne, ji ber ku em wê betal û dijberî destûra bingehîn a Libnanê dibînin; ev peymanek e ku li ser bingehekî pûç hatiye avakirin.”
El-Mûsewî tekez kir: “Em li dijî muzakereyên rasterast ên bi Îsraîlê re ne.”
Nûnerê Hizbullahê got: “(Hikûmeta) Libnanê bi temamî ketiye bin hegemonyaya Amerîkayê.”
Wî zêde kir ku di peymana çarçoveyî ya dawî de (ya di navbera hikûmeta rojavaparêz û rejîma siyonîst de), her çi heye, fermanên sepandî ne; di vê peymanê de tu peyvek li ser berjewendiyên Libnanê tune ye.
Nûnerê Hizbullahê diyar kir ku serweriya Libnanê divê nebe sedema kûrbûna nakokiyên navxweyî; (hikûmeta) Libnanê, xwe û welat bi van muzakereyên rasterast ên bi dijmin re, xistiye nav tengaviyê.
Dawiya nûçeyê.
Your Comment