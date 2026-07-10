Hoccetu'l-Îslam wel-Muslimîn Seyîd Elî Xumeynî di merasîma pîrozkirina Îmamê Şehîd li Cenga Pîroz a Hezreta Masûmê (s.x.) de got:
"Ez dixwazim yek gotinê ji we re bibêjim: Ey karbidestên hêja yên Komara Îslamî, hûn ji bo me hêjayî ne. Em we wekî hezkerên Rêberê Şehîd dizanin. Em bi yek yekê we serbilind in. Lê ew karbidestê ku razê û di fikrê tolhildana Rêberê Şehîd de nebe, divê li wijdanê xwe şik bike."
Wî di beşeke din ê vê axaftinê de got:
"Di rojên pêşîn ên şer de, cîhan li bendê bû ku bibîne ka ev hêza zahîrî ya Amerîkayê dê çawa di du-sê rojan de bingehê karê Komara Îslamî hilweşîne. Ew karbidestê nehêja û pîs ê Amerîkayê bi devê pîs ê xwe, Îran û Komara Îslamî tehdît dikir û digot: 'Divê ez rêberê we tayîn bikim.' Hey xeyala vala, xeyala xav!"---
**Karbidestek ku razê û di fikrê tolhildana Rêberê Şehîd de nebe, divê li wijdanê xwe şik bike**
**19ê Tîrmeha 1405 - 22:04** **Nûçeyên parêzgehan** **Nûçeyên Qumê**
**Karbidestek ku razê û di fikrê tolhildana Rêberê Şehîd de nebe, divê li wijdanê xwe şik bike**
**Heccetu'l-Îslam wal-Muslimîn Seyyid Elî Xumeynî** got: "Karbidestek ku di fikrê tolhildana Rêberê Şehîd de nebe, divê li wijdanê xwe şik bike."
**Ji Nûçexaneya Tesnîm –** Heccetu'l-Îslam wal-Muslimîn Seyyid Elî Xumeynî di merasîma pîrozkirina Îmamê Şehîd li Cenga Pîroz a Hezreta Meqsûmê (s.x.w.) de got:
"Ez dixwazim yek gotinê ji we re bibêjim: Ey karbidestên hêja yên Komara Îslamî, hûn ji bo me hêjayî ne. Em we wekî hezkerên Rêberê Şehîd dizanin. Em bi yek yekê we serbilind in. Lê ew karbidestê ku razê û di fikrê tolhildana Rêberê Şehîd de nebe, divê li wijdanê xwe şik bike."
**Ma gengaz e ku em bi Amerîkaya tawanbar re aştiyê bikin?**
Heccetu'l-Îslam wal-Muslimîn Seyyid Elî Xumeynî di berdewamiya vê merasîmê de tekez kir:
"Hin kes dibêjin ku em şer bidomînin da ku Tramp hilweşe, ji ber ku sê mehên din hilbijartinên Amerîkayê ne û dibe ku Komarparêz têk biçin.
Ev ku em li vir rûnin ku kûçikek zer biçe û ceglek were – her kî bixwaze were û her kî bixwaze here. Ji bo me, Amerîkayî ferq nakin.
Em ji van re jî dibêjin 'mirin' û ji wan re jî dibêjin 'mirin'."
Wî lê zêde kir:
"Komara Îslamî axaftina li ser danûstandinê dike. Min gelek caran gotiye ku danûstandin ne aştiya danûstandinê ye. Ma gengaz e ku Îmam Huseyn (s.x.w.) bi Yezîdê lanetî re aştiyê bike?
Ma gengaz e ku em bi Amerîkaya tawanbar re aştiyê bikin? Qet nasnameya me li hev nehatina bi emperyalîzmê re ye. Ma em dikarin paşde vekişin?!"
Wî di beşeke din ê vê axaftinê de got:
"Di rojên pêşîn ên şer de, cîhan li bendê bû ku bibîne ka ev hêza zahîrî ya Amerîkayê dê çawa di du-sê rojan de bingehê karê Komara Îslamî hilweşîne. Ew karbidestê nehêja û pîs ê Amerîkayê bi devê pîs ê xwe, Îran û Komara Îslamî tehdît dikir û digot: 'Divê ez rêberê we tayîn bikim.' Hey xeyala vala, xeyala xav!"
---
**Her kesê ku peyama dostaniyê bişîne Amerîkayê, devê wî pîs û nepak e**
Hoccetu'l-Îslam wal-Muslimîn Seyî d Elî Xumeynî got:
"Ma em dikarin paşde vekişin? Eger axaftin li ser danûstandinê be, danûstandin tê wateya şer. Şer şêweyên cuda hene. Ma ez û hûn, dema ku em li kolanan dihatin û diçûn, nedigot ku em di şer de ne? Dibe ku kesek bêje hûn di şer de nin, ne, em di şer de ne.
Her kesê ku bixwaze danûstandinê bike ji bo ku bi Amerîkayê re bi aştiyê bigihîje, ev xaîn e. Her kesê ku peyama dostaniyê bişîne Amerîkayê, devê wî pîs û nepak e."
Nevîyê Îmam Xumeynî (r.h.): Em bi Amerîkayê re "bavkuştî" ne (xwîna me heye)**
Heccetu'l-Îslam wal-Muslimîn Seyyid Elî Xumeynî lê zêde kir:
"Pirsgirêka me bi Amerîkayê re ya îro û duhê nîne. Pirsgirêka me ji kevnare ve bi derbeya wan a ku wan kir dest pê dike, lê di vê bûyera dawî de, em bi Amerîkayê re bavkuştî bûne (xwîna me heye)."
Nota tercuman: Peyva "پدرکشتگی" di zimanê farisî de tê wateya ku di navbera du aliyan de kuştina kesekî nêzîk (wek bav) çêbûye û ev tê wateya ku xwîn û kîna kûr a ku bi hêsanî nayê jibîrkirin heye. Di kurmancî de bi vî awayê hatî wergerandin.
** Tirs ji şer xirabtir e ji xwe şer**
Hoccetu'l-Îslam wel-Muslimîn Seyî d Elî Xumeynî di berdewamiyê de tekez kir:
"Ewên ku ji şer ditirsiyan fêm kirin ku şer lêçûn, pirsgirêk û zext hene, lê şer tirs nîne. Tirs ji şer xirabtir e ji xwe şer.
Em rawestiyan da ku vê bibêjin ku tu carî Komara Îslamî ya Îranê ne xwazgarê şer bûye."
Your Comment