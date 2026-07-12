  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

«Nerehetiya rayedarên Tel Avîvê ji mirina Graham: Îsraîlê hevalê xwe yê herî baş ji dest da!»

12 July 2026 - 11:44
News ID: 1839066
Source: kmr.abna24.com
«Nerehetiya rayedarên Tel Avîvê ji mirina Graham: Îsraîlê hevalê xwe yê herî baş ji dest da!»

Karbidestên rejîma siyonîst di pey mirina Lindsay Graham, senatorê dijî Îranê û endamê lobiya siyonîst a Kongreya Amerîkayê de, tavilê dest bi nivîsînê kirin û di torên civakî de, bi eşkerekirina xemgîniyeke bê vegotin, wî wekî beşek ji makîneya kuştina siyonîst binav kirin ku ew yek ji baştirîn hevalên Îsraîlê bû!

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îtamar Ben-Gvîr, Wezîrê Ewlehiya Navxweyî yê rejîma siyonîst, di bersiveke lezgîn de li hember nûçeya mirina Lindsay Graham, di peyamekê li ser platforma X de, bi eşkerekirina xemgîniyê û sersaxiyê, got: "Îro Îsraîl yek ji mezinê hevalên xwe ji dest da."

Ben-Gvîr berdewam kir: Îsraîl dê her tim vê hevaltiyê, piştgiriya bêrawestan û pabendbûna xurt a ji bo ewlehiya xwe bi bîr bîne.

Kats, Wezîrê Şer ê rejîma siyonîst jî got: Me hevalê samîmî yê Îsraîlê û yek ji bihêztirîn û domdartirîn piştgirên wê ji dest da.

Bennett, Serokwezîrê berê yê rejîma siyonîst jî di peyamekê de nivîs: Dilê min ji bihîstina nûçeya mirina hevalê min şikest; Îsraîl yek ji mezinê hevalên xwe ji dest daye.

Kohen, Wezîrê siyonîst di peyama xwe de got: Senator Graham yek ji mezinê hevalên Îsraîlê li Washingtonê bû. Wî helwestên biryardar li dijî tewrê Îranê girtibûn û roleke girîng di xurtkirina girêdana Îsraîl û Amerîkayê de hebû.

Herzog, Serokê rejîma siyonîst, mirina Graham wekî şokdar binav kir û got: Ji mirina senator Graham şok bûm û dilê min şikest. Senator Graham rêberê rastîn ê hevkariyên Amerîka û Îsraîlê bû.

Divê were gotin ku Lindsay Graham îro sibehê ji ber rawestana dil a ji nişkave koça dawî kir; wî di dema Şerê Remezanê de, heta Îranê di axaftinên bêêb de tehdît kiribû ku Dewletên Yekbûyî dikare beşek ji axa wê bi dest bixe.

Ew ku endamê lobiya siyonîst a Kongreya Amerîkayê bû, carinan ji xewa xwe jî behsa guhertina rejîma Îranê dikir; ev karbidestê Amerîkî di dema derbeya 1404'ê ya Amerîkî-siyonîst de rola rêberî lîst û di heman serdemê de tehdît kir ku Trump dê karbidestên Îranê têk bibe!

.............

Dawiya peyamê
Etîket:

  • Lindsay Graham
  • Îtamar Ben-Gvîr
  • Îsxaq Herzog
  • Yîsraîl Kats
  • Kongreya Amerîkayê

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha