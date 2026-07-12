«Nerehetiya rayedarên Tel Avîvê ji mirina Graham: Îsraîlê hevalê xwe yê herî baş ji dest da!»

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îtamar Ben-Gvîr, Wezîrê Ewlehiya Navxweyî yê rejîma siyonîst, di bersiveke lezgîn de li hember nûçeya mirina Lindsay Graham, di peyamekê li ser platforma X de, bi eşkerekirina xemgîniyê û sersaxiyê, got: "Îro Îsraîl yek ji mezinê hevalên xwe ji dest da."
Ben-Gvîr berdewam kir: Îsraîl dê her tim vê hevaltiyê, piştgiriya bêrawestan û pabendbûna xurt a ji bo ewlehiya xwe bi bîr bîne.
Kats, Wezîrê Şer ê rejîma siyonîst jî got: Me hevalê samîmî yê Îsraîlê û yek ji bihêztirîn û domdartirîn piştgirên wê ji dest da.
Bennett, Serokwezîrê berê yê rejîma siyonîst jî di peyamekê de nivîs: Dilê min ji bihîstina nûçeya mirina hevalê min şikest; Îsraîl yek ji mezinê hevalên xwe ji dest daye.
Kohen, Wezîrê siyonîst di peyama xwe de got: Senator Graham yek ji mezinê hevalên Îsraîlê li Washingtonê bû. Wî helwestên biryardar li dijî tewrê Îranê girtibûn û roleke girîng di xurtkirina girêdana Îsraîl û Amerîkayê de hebû.
Herzog, Serokê rejîma siyonîst, mirina Graham wekî şokdar binav kir û got: Ji mirina senator Graham şok bûm û dilê min şikest. Senator Graham rêberê rastîn ê hevkariyên Amerîka û Îsraîlê bû.
Divê were gotin ku Lindsay Graham îro sibehê ji ber rawestana dil a ji nişkave koça dawî kir; wî di dema Şerê Remezanê de, heta Îranê di axaftinên bêêb de tehdît kiribû ku Dewletên Yekbûyî dikare beşek ji axa wê bi dest bixe.
Ew ku endamê lobiya siyonîst a Kongreya Amerîkayê bû, carinan ji xewa xwe jî behsa guhertina rejîma Îranê dikir; ev karbidestê Amerîkî di dema derbeya 1404'ê ya Amerîkî-siyonîst de rola rêberî lîst û di heman serdemê de tehdît kir ku Trump dê karbidestên Îranê têk bibe!
.............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Lindsay Graham
- Îtamar Ben-Gvîr
- Îsxaq Herzog
- Yîsraîl Kats
- Kongreya Amerîkayê
Your Comment