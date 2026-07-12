«Mirina ji nişkave ya Lindsi Graham; Senatörê Amerîkî yê Komarxwaz û li dijî Îranê» (rawestana dil hate ragihandin)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ofîsa senatörê Amerîkî Lindsey Graham (Komarxwaz ji eyaleta Karolînaya Başûr) ev daxuyanî belav kir:
Di êvara Şemiyê, 11ê Tîrmehê de, senatörê Amerîkî Lindsey Graham piştî nexweşiyeke kurt û ji nişka ve koç kir. Malbata Senatör Graham di vê demê de ji duayên hemû kesan spas dike û di vê qonaxa gelek dijwar de daxwaza parastina taybetmendiya xwe dike.
Ev berpirsiyarê Amerîkî yê şerxwaz di dirêjahiya Şerê Remezanê de heta Îranê jî di axaftinên xwe yên bêhurmet de tehdîd kiribû ku Dewletên Yekbûyî dikarin beşek ji axa wê bigirin bin destê xwe.
Wî ku ji endamên lobiya sîyonîst a Kongreya Amerîkayê bû, gelek caran li ser xewna guhertina rejîma Îranê axivîbû; ev berpirsiyarê Amerîkî di bûyera darbeya 1404 a Amerîkî-sîyonî de rola serokatiyeke pêşeng girt û di heman demê de tehdîd kiribû ku Trump dê berpirsiyarên Îranê bikuje.»
.............
Dawiya peyamê
Etîket:
-
Lindsay Graham
-
Komarparêz
-
Amerîka / Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê
-
Şerê Îran û Amerîkayê
-
Kongreya Amerîkayê
Your Comment