Siyasetmedarek Kurd got: Pirsgirêka Kurdan bi nêrîna ewlehiyê nayê çareserkirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî rapora KurdPressê, Sebahat Tuncel, yek ji kesayetiyên navdar ên tevgera jinên Kurd û siyasetmedarek bi tecrûbeyê li Tirkiyeyê ye, bawer dike ku pêvajoya nû ya aştiyê di navbera dewleta Tirkiyeyê û tevgera Kurdî de tenê wê demê bigihîje encamê ku bibe sedema reformên rastîn ên hiqûqî û siyasî. Li gorî wê, naskirina nasnameya Kurdan, garantîkirina mafê çalakiya siyasî û dabînkirina hemwelatiya wekhev, sê şertên bingehîn in ji bo serkeftina vê pêvajoyê.
Tuncel, ku nêzîkî sê dehsalan di qada siyasetê û tevgera jinên Kurd de çalak bûye, ji endamtiya Komîsyona Jinan a Partiya Demokrasiya Gelan di salên 1990’an de heta endamtiya parlamentoyê, heşt sal zindan û niha jî beşdarbûna li ber deriyê qonaxa nû ya gotûbêjên aştiyê derbas kiriye. Ew di hevpeyvînekê de bi kovara Amargi re li ser rêya xwe ya siyasî, ceribandinên berê yên çareserkirina pirsgirêka Kurd, pêvajoya niha ya aştiyê û rola jinan di pêşeroja Tirkiyeyê de axivîye.
Hişyariya siyasî ji ezmûna cudaxwaziyê derket
Tuncel, ku li navçeya Yazıhanê ya parêzgeha Meletiyê di malbateke siyasî de hatiye dinyayê, dibêje ku ji salên xwe yên ciwaniyê ve bi mijarên siyasî re nas bûye. Tevlêbûna yek ji endamên malbata wê bi şoreşgerên Kurd li çiyayan, ew ber bi xwendin û lêkolîna kûrtir a li ser pirsgirêka Kurd û nasnameya xwe ve biriye. Ew dibêje: "Wek jinek Kurd a Elewî, her ku ez bi cudaxwazî li dijî nasnameya xwe ya neteweyî û olî re rû bi rû bûm, beşdariya min di têkoşîna siyasî de jî kûrtir bû."
Li gorî Tuncel, têkoşîna ji bo azadiya jinan, bi têkoşîna ji bo azadiya Kurdan û mafên mirovan re, nêrîna wê ava kiriye û ezmûnek pêşkêş kiriye ji bo avakirina "jiyaneke demokratîk, ekolojîk û li ser bingeha azadiya jinan."
Tuncel dibêje siyaseta sed salî ya înkar, tunekirin û asîmîlasyona Kurdan, ku ji dema damezrandina Komara Tirkiyeyê ve hatiye şopandin, êdî wek berê bandorê nake. Bi amaje kirina guhertinên mezin li Rojhilata Navîn, krîzên herêmî û domandina pevçûnan li derbarê pirsgirêka Kurd û Filistînê de, ew tekez dike ku şert û mercên niha êdî nayên domandin û pêdiviya wan bi guhertinên bingehîn heye.
Li gorî wê, Destûra Bingehîn a sala 1924'an a Tirkiyeyê bi înkarkirina hebûna Kurdan, her daxwaza wekhevî û azadiyê wek "cudaxwazî" nîşan da, û bandorên vê nêrînê heta îro jî didomin.
Tuncel tekez dike: "Naskirina hebûna Kurdan, gavekî herî girîng e di rêya azadiyê de."
Li gorî wê, nasnameya Kurdî îro bûye rastiyeke civakî ya hate pejirandin û niha divê di qanûnên welat de jî were naskirin.
Beşek girîng ji axaftinên Tuncel li ser rola jinan di tevgera Kurdî de ye. Ew ku yek ji çalakvanên kevnar ên Tevgera Jinên Azad (TJA) ye, dibêje jinên Kurd ji salên 1970'an ve her dem li rêza pêşîn a têkoşîna ji bo aştiyê, demokrasiyê û wekheviyê bûne. Li gorî wê, tevî girtin, zindan, zordarî û heta gefên li ser jiyana çalakvanên jin, tevgera jinan qet ji prensîbên azadiya jinan paşve neketiye.
Tuncel dibêje ku pêvajoya "Aştî û Civaka Demokratîk", ya ku Abdullah Ocalan di sala 2025'an de pêşniyar kiriye, berdewamîya têkoşîna jinan e ji bo ku sedsala bîst û yekem bibe "sedsala jinan."
Li gorî Tuncel, pêvajoya niha li gorî danûstandinên berê cihêtiyek girîng heye. Ew dibêje ku ji bo cara yekem, dewleta Tirkiyeyê bi rêya Devlet Bahçelî, serokê Partiya Tevgera Neteweyî (MHP), ji Abdullah Ocalan xwestiye ku di çarçoveya siyaset û parlamentoyê de rolek bilîze. Li gorî wê, ev gav nîşana şikandina beşek ji siyaseta kevneşopî ya dewletê ye ku sed salan li ser înkar û tunekirinê ava bûye.
Yek ji mijarên sereke yên vê hevpeyvînê, pêdiviya afirandina bingehek hiqûqî ji bo pêvajoya aştiyê ye.
Dema ku medyayên Tirkiyeyê ji amadekirina "qanûna çarçoveyê" ji bo bêçekkirina hêzên PKK û vegera endamên wê bo jiyana asayî agahî didin, Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan (DEM) û KCK ragihandine ku hêj tu pêşnûmeyeke fermî negihîştiye destê wan û li ser peymanek dawî jî nehatiye gihîştin.
Tuncel jî bi hişyariyê li vê mijarê dinêre û dibêje ku qanûna yekem divê pêşî mafê çalakiya siyasî ya Kurdan garantî bike û bikaranîna amûrî ya qanûnan ji bo zextê li ser siyasetmedarên Kurd û muxalifan bi dawî bike.
Ew tekez dike ku çareserkirina pirsgirêka Kurd tenê bi bêçekkirinê pêk nayê, lê belê pêdivî bi komek reformên hiqûqî heye ku hemwelatiya azad û wekhev ji bo hemû hemwelatiyan, bêyî cudakirin li gorî netewe an jî olê, garantî bike.
Tuncel bawer dike ku yek ji mezintirîn astengên serkeftina pêvajoya aştiyê, nêrîna ewlehiyê ya dewletê li hember pirsgirêka Kurd e. Li gorî wê, heta ku ev pirsgirêk tenê di çarçoveya "terorîzmê" de were şirovekirin, gihîştina çareseriyeke siyasî ya mayînde ne gengaz e.
Di dawiyê de ew tekez dike ku pêvajoya niha ne dawiya demekê ye, lê destpêka qonaxeke nû ye. Li gorî wê, serkeftina wê herî zêde bi beşdarbûna jinan, ciwanan û civakê ve girêdayî ye. Tuncel bawer dike ku heke pêvajoya nû bibe sedema reformên hiqûqî, garantîkirina azadiya çalakiya siyasî û naskirina nasnameya Kurdan, dikare bibe xaleke veguherînê di çareserkirina yek ji kevintirîn aloziyên siyasî yên Tirkiyeyê de; yan na, metirsiya dubarebûna têkçûnên danûstandinên berê dê herî.
…….
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment