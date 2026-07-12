Xwepêşandanên berfireh ên Almanan li dijî hevkarîya di tawanên siyonîstan de

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di heman demê de ku aloziyên û tawanên rejîma siyonîst li Rojavayê Asyayê berdewam in, hezaran ji hemwelatiyên Alman bi lidarxistina xwepêşandanekê li herêma "Gesundbrunnen" a Berlînê, piştgiriya hikûmeta welatê xwe ji rejîma dagirker re mahkûm kirin û daxwaza rawestandina tevahî ya hinardekirina çekan ji vî rejîmî û girtina kargeha çekan a "Rheinmetall" kirin.
Ev xwepêşandana berfireh di heman demê de bi sî û yekemîn salvegera komkujiya Sirban li "Srebrenica" ya Bosniyayê re, bi yek deqeyeke bêdengiyê ji bo rêzgirtina ji 8 hezar û 372 qurbaniyên vê trajediya dîrokî dest pê kir ",.
Xwepêşanderên ku dirûşmên wekî "Azadiya Filistînê", "Alman çek dide, Îsraîl dikuje" û "Rheinmetall ji Weddingê derkeve" digot, bi hilgirtina alayên Filistînê û panelên bi naverokên "Berî komkujiyê bigirin", "Em bi komkujiyê re hevalbend nabin" û "Ji komkujiyê sûd negirin", rêya xwe ber bi saziyên vê pargîdaniya çeksaziyê ya li herêma "Wedding" a Berlînê ve berdewam kirin.
Raporan destnîşan dikin ku hêzên polîs ên Alman bi bikaranîna zorê û spraya îsotê, ber bi komela xwepêşanderan ve qelibîn û hejmarek ji wan girtin. Ev li hemberî wê yekê ye ku xwepêşanderan tekez kir ku kargeha behskirî ku berê bi hilberîna parçeyên otomobîlan mijûl bû, niha bûye yek ji navendên sereke yên peydakirina mûzexane û cebilxaneyên topxaneyê ji bo artêşa rejîma siyonîst.
Ev xwepêşandan di demekê de hate lidarxistin ku li gorî rapora medyayan, "Greta Thunberg", çalakvana navdar a jîngehparêz a Swêdî jî di nav komela xwepêşanderan de hate dîtin. Herwiha, çavkaniyên nûçeyan ji hewldana hikûmeta Alman a ji bo pejirandina qanûnên nû yên ku li gorî wan, her cure hevparî û piştgiriya Filistînê û înkarkirina rejîma siyonîst, tawanekî tawanbarî tê hesibandin û heta 5 salan cezayê girtîgehê jî li pey xwe dihêle, ragihandin.
.........................
Dawiya peyamê/
Your Comment