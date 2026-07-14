Mokeba "Şecereya Tayîbe" ji bo bîranîna 172 zarokên bêguneh li Kerbelayê dê were lidarxistin + Vîdyo

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeytê (s.x) –ABNA–Evîna û dilsoziya gelê bindest lê bihêz ê Iraqê ji Komara Îslamî ya Îranê, gel û rêberiya wê re, di rojên dawî de di merasîma veşartina cenazeyê rêberê şehîd ê şoreşê de li ber çavên cîhanê ecêbmayî çêkir.
Gelê Iraqê, xwediyên mokeban û kesayetên rewşenbîr ên Iraqê îsal bernameyên xwe yên Erbeyînê bi zindî ragirtina rê û bîranîna rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî û şehîdên Îranê di şerê dawî yê neheq ê Amerîkayê de li dijî Îranê pêk tînin.
Di vê çarçoveyê de, Navenda Lêkolînên Iraqê, bi rêveberiya Dr. Mihemed Sadiq El-Haşimî, yek ji nivîskar û rewşenbîrên Iraqî, bi boneya rojên Erbeyîna Îmam Huseyn (a), Mokeba Çandî ya Şecereya Tayîbe Minab li Kerbelaya Pîroz ava dike.
Armanca vê mokebê ew e ku zayirên Erbeyîna Huseynî bi sûca ku di nivîsê de wek kuştina 172 zarok û xwendekarên bêguneh ên vê dibistanê di şerê dawî de hate pêşkêş kirin nas bike.
Herwiha, li gel nasandina zayiran bi vê trajediyê, bîranîna qurbaniyên vê bûyerê jî dê were zindî kirin. Di vê mokebê de, ji bo mêvanan vekolînek li ser êş û azarên zarokên bêguneh ên ku di dirêjahiya dîrokê de qurbaniya şer û destdirêjiyên Amerîkayê bûne jî dê were pêşkêşkirin.
Tê bîranîn ku ev mokeb li Iraqê, li ser rêya Kerbela–Bexda, stûna (Emûd) 8 dê were lidarxistin.
............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Iraq
- Rêberê şehîd ê Îranê
- Mokeba Iraqî
- Dibistana Şecereya Tayîbe ya Mînab
Your Comment