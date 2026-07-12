"Reaksiyona berfireh a rayedarên îsraîlî li ser mirina Lindsey Graham"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA–Nivîsgeha Lindsey Graham, Senatorê Komarparêz ê Dewleta Karolînaya Başûr, êvara Şemiyê bi belavkirina daxuyaniyekê ragihand ku ew di 71 saliya xwe de ji ber nexweşiyeke ji nişka ve ya laşî jiyana xwe ji dest daye. Di vê daxuyaniyê de hûragahiyên zêdetir li ser sedema mirina wî nehatine weşandin. Graham di salên çalakiyên xwe yên siyasî de yek ji hevalbendên herî nêzik ê Donald Trump li Kongreyê bû û ji wan kesan bû ku herî zêde piştgirî dida siyasetên rejîma Siyonîst li herêmê.
Graham her tim piştgirî dida operasyonên leşkerî yên rejîma Siyonîst li Xezeyê û piştî operasyona 7ê Cotmeha 2023'an, vê şerî wekî "şerekî olî" binav kiribû û ji Tel Avîvê xwestibû ku her tiştê ku ji bo parastina xwe pêwîst dibîne, bike. Herwiha ew yek ji parêzvanên sereke yên berdewamiya alîkariyên leşkerî yên Amerîkayê ji bo Îsraîlê bû û ji derengiya şandina çekan bo vî rejîmê rexne dikir. Ew di heman demê de piştgirê êrîşa leşkerî li sahiyên nukleerî yên Îranê bû û dijberekî giran ê biryên Dîwana Cezayê Navneteweyî li dijî Binyamîn Netanyahu û Yoav Galant bû.
Ev senatorê Amerîkayê li hember Lubnanê jî helwestên tund li dijî Hizbullahê û tewra li dijî artêşa Lubnanê girtibû û carinan jî daxwaza çekbazkirina berxwedanê kiribû. Piştî belavbûna nûçeya mirina Graham, çend kesayetiyên rejîma Siyonîst wek Îtamar Ben-Gvîr, Naftalî Bennett, Emîr Ohana û Yair Lapid bi mesajên xwe, ew wekî yek ji hevalên herî nêzik û dilsoz ên Îsraîlê bi nav kirin û ji rola wî ya piştgiriya vî rejîmê spas kirin.
...........
Dawiya peyamê
Etîket: Lindsey Graham, Senatorê Amerîkayê, Îsraîl, Rejîma Siyonîst
Nivîsgeha Senatorê Komarparêz ê Amerîkayê, Lindsey Graham, ji mirina wî di 71 saliya xwe de, ji ber tiştekî ku wekî "nexweşiyeke ji nişka ve ya laşî" hat binavkirin, ragihand. Graham di Kongreya Amerîkayê de yek ji wan kesan bû ku herî zêde piştgirî dida rejîma Siyonîst, û helwestên wî yên tund di piştgiriya Tel Avîvê, li dijî Îranê û zextê li Hizbullahê Lubnanê de dihatin nasîn.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA–Nivîsgeha Lindsey Graham, Senatorê Komarparêz ê Dewleta Karolînaya Başûr, êvara Şemiyê bi belavkirina daxuyaniyekê ragihand ku ew di 71 saliya xwe de ji ber nexweşiyeke ji nişka ve ya laşî jiyana xwe ji dest daye. Di vê daxuyaniyê de hûragahiyên zêdetir li ser sedema mirina wî nehatine weşandin. Graham di salên çalakiyên xwe yên siyasî de yek ji hevalbendên herî nêzik ê Donald Trump li Kongreyê bû û ji wan kesan bû ku herî zêde piştgirî dida siyasetên rejîma Siyonîst li herêmê.
Your Comment