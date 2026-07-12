Herêma Kurdistanê di Nîzama Nû ya Enerjiyê ya Rojhilata Navîn de; Ji Qeyranê heta Derfetê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Qeyrana Tengava Hirmizê ku rojane nêzîkê 3.2 heta 3.5 milyon bermîl nefta Îraqê diyarî wê derê dihatin, Bexdayê bi awayekî pratîkî ji rêya sereke ya dahatê ya xwe bêpar kiriye. Hilberîna nefta Îraqê ji 4.2 milyon bermîl di rojê de daketiye nêzîkê 1.4 milyon bermîlan û welat kiriye rewşeke bêhempa. Di vê rewşê de, boriya neftê ya Îraq-Tirkiyeyê (ITP) ku ji dilê Herêma Kurdistanê re derbas dibe, wekî tenê şahrega operasyonî ya ji bo hinardekirina neftê maye. Peymanek ku bi navbeynkariya rasterast a Amerîkayê di navbera Bexda û Hewlêrê de hat çêkirin, herikîna neftê ji vê rêyê ji nû ve dest pê kir û qebareya hinardekirinê gihîşt nêzîkê 250 hezar bermîl di rojê de. Ev veguherîna dîrokî, ji bo cara yekem, hikûmeta federal neçar kiriye ku ji bo ewlekirina dahatên xwe yên neftê xwe bispêre hevkariya Hewlêrê.
Potansiyela enerjiyê ya Herêmê ji neftê wêdetir e û rezervên gazê yên xwezayî yên vê herêmê perspektîfên berfireh pêşkêş dikin. Li gorî rapora Navenda Atlantîkê (think tank), rezervên gazê yên pejirandî yên Herêmê nêzîkê 25 trîlyon lingên kûp tê texmînkirin ku ev jî wekhevî %20'ê rezervên gazê yên tevahî yên Îraqê ye. Wezareta Çavkaniyên Xwezayî ya Herêmê potansiyela çavkaniyên gazê heya 198 trîlyon lingên kûp ragihandiye ku ev jî nêzîkê %3'ê rezervên tevahî yên cîhanê pêk tîne. Rêxistina Jeolojî ya Amerîkayê jî bawer dike ku çavkaniyên nehatine keşfkirin ên di nav kembera çîyayî ya Zagrosê de - ku beşeke mezin a wê di nav axa Herêmê de ye - bi qasî 54 trîlyon lingên kûp gazê ne. Qadên sereke yên Xormor û Çemçemal di navenda vê pêşkeftinê de ne. Qada Xormor a ku ji hêla konsorsiyûmeke şirketên Emîratî, Brîtanî, Awistirî, Mecar û Alman ve tê rêvebirin, zêdetirî %80'ê elektrîka Herêmê peyda dike û heta niha zêdetirî 3.5 milyar dolar sermaye kişandiye. Hilberîna heyî ya gazê ya Herêmê di navbera 540 û 680 milyon lingên kûp di rojê de ye û armanc ew e ku heta sala 2027'an bigihîje 1.5 milyar lingên kûp.
Nîşaneyên vegerekê biryardar a Amerîkayê di hevsengiyên enerjiyê yên herêmê de eşkere ne. Di seredana Serokwezîrê Herêmê ya Washingtonê de, peymanên bi qasî 110 milyar dolarî bi şirketên Amerîkî yên HKN Energy û WesternZagros re ji bo pêşxistina qadên gazê yên "Mîran û Kurdemîr" hatin îmzekirin. Van peymanan ku li parêzgeha Silêmaniyê - ku dîrokî wekî qada bandora Îranê tê hesibandin - cih digirin, dijwariyeke rasterast a li hember tesîra Tehranê li bakurê rojhilatê Îraqê têne hesibandin. Zexta Amerîkayê û hevalbendan herwiha bû sedem ku para şirketa Rûsî ya Rosneft di pargîdaniya boriya Herêmê de ji %60'ê dakeve %49'ê, ku ev jî hewldana Washingtonê ya ji bo derxistina hevrikên jeopolîtîk ji hevsengiyên enerjiyê yên Herêmê nîşan dide. Vekirina mezintirîn konsulxaneya Amerîkayê li cîhanê li Hewlêrê bi lêçûna nêzîkê 800 milyon dolarî, û veguhastina beşeke berçav a hêzên leşkerî yên Amerîkayê li bingehê Herîr a Herêmê, biryardariya Washingtonê ji bo hebûnek demdirêj a li vê herêmê bi cih aniye. Thomas Barrack, şandiyarê taybet ê Amerîkayê yê karûbarên Sûriyê, rasterast ji peymana Bexda û Hewlêrê ya ji nû ve destpêkirina hinardekirina neftê pêşwazî kiriye û ji wêrekî û hevkariya her du aliyan spasdarî kiriye.
Tevî van derfetên bêhempa, rêya veguherîna Herêmê bo lengehek enerjiyê ya pêbawer, bi astengiyên giran re rû bi rû ye. Tesîsên enerjiyê yên Herêmê bi giranî li hember êrîşên komên çekdar ên nefermî xeternak in û kampanyaya berfireh a êrîşên îsraêlî (bêdron) ên havîna borî, hilberîna nefta Herêmê ji nêzîkê 280 hezar bermîl di rojê de daxistibû 80 hezar bermîlan. Qada Xormor jî carinan bûye hedefa êrîşên mûşikî û bêdronan. Karbidestên Herêmê van êrîşan bi hin komên çekdar, di nav de hin aliyên Hêşda Şe'bî, ve girê didin. Her çend Bexda lêpirsînek dest pê kiriye jî, heta niha tu bersûcek taybet nehatiye ragihandin.
Astengiya qanûnî û nakokiyên dîrokî yên Bexda û Hewlêrê jî li ser van astengan zêde dike. Hikûmeta navendî bi piştgiriya biryarlarên Dadgeha Bilind, peymanên serbixwe yên Herêmê bi şirketên biyanî re yasayî neqanûnî îlan kiriye û Wezareta Neftê ya Bexdayê van peymanan wekî binpêkirina eşkere ya qanûnê bi nav kiriye. Ev nakokî, Herêmê di rewşeke qanûnî ya gewr de hiye û veberhênanên demdirêj bi xetereyê re rû bi rû kiriye. Qeyrana aborî jî berfirehiya van pirsgirêkan zêde dike; hikûmeta Herêmê bi nêzîkê 33 milyar dolar deynê re rû bi rû ye û bi giranî xwe dispêre veguhestina budceya ji Bexdayê. Girtina du sal û nîv a boriyê ji Adara 1401 (hicrî) heta Îlona 1404 (hicrî) lêdana giran li aboriya Herêmê da û ew neçar kir ku di danûstandinan de bi Bexdayê re mercên dijwartir qebûl bike.
Vekoleran herwiha îşaretî nakokiyek bingehîn a di siyaseta Amerîkayê de dikin. Washington ji aliyekî ve dixwaze Herêmê bihêz bike wekî kêşaneke hevsengiyê li hember tesîra Îranê, lê ji aliyê din ve jî naxwaze Herêmê zêde bihêz bike ji ber ku ev yek dê bibe sedema reaksiyona lîstikvan û hevalbendên wekî Tirkiyeyê. Ev nakokiya bi navê "telaşa otonomiyê", bûye sedema dudiliya Amerîkayê di peydakirina sîstemên bergiriya hewayî ya pêşkeftî ji Herêmê re, ji ber ku ev êla wekî çekdarkirina lîstikvanek ne-hikûmî li dijî hikûmeta navendî ji aliyê Bexdayê ve were şirovekirin.
Delîl nîşan didin ku Herêma Kurdistanê di nîzama nû ya Rojhilata Navîn de, bi awayekî aktîf, tê veguhertin lengek enerjiyê ya Amerîkayê. Qeyrana Tengava Hirmizê û hilweşîna pergala Esed, firsendek bêhempa ji vê herêmê re afirandiye ku ji deverek girêdayî budceya federal veguhere pişkeke stratejîk ji bo mayîna aboriya Îraqê û lîstikvanek sereke di hevsengiyên enerjiyê yên herêmê de. Lê belê, serkeftin di vê rêyê de bi şiyana Herêmê ve girêdayî ye ku ewlehiya tesîsên enerjiyê li hember komên çekdar misoger bike, nakokiyên qanûnî bi Bexdayê re bi peymaneke domdar a li ser neft û gazê çareser bike, û veberhênanê di binesaziya enerjiyê de tevî xetereyên ewlehiyê û qanûnî bikişîne û biparêze. Wekî din, ev potansiyela zêrîn dikare veguhere xalek xeternak ji bo zextên derve û bêîstîkrariya zêde ya li herêmê. Nîzama nû ya enerjiyê ya Rojhilata Navîn, Herêma Kurdistanê kiriye navenda tansiyonên jeopolîtîk û çarenûsa wê ji her tiştî zêdetir bi rêvebirina jîr a van tansiyonan ve girêdayî ye.
Muhsin Qadirmerzî, Doktoriya Jeopolîtîkê û hevkarê Enstîtuya Lêkolînên Enerjiyê yên Navneteweyî
Your Comment