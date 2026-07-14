Dadgeha Stenbolê ji bo Netanyahû û berpirsiyarên Îsraîlî biryara girtina wan derxist / Lîsteya sûcan: sûcên li dijî mirovahiyê, qirkirî û îşkence

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) –ABNA – Dadgeha Bilind a Cezayê ya Yanzdehan a Stembolê, di çarçoveya lêkolîna dosyeya têkildarî desteserkirina kervana "Sumûd" - ku ber bi Xezeyê ve diçû - ji bo Binyamîn Netanyahu, Serokwezîrê Îsraêlê, û çend efserên bilind ên din ên vî rejîmî, biryara girtina demkî derxist.
Biryardana dadgehê li dû gilînameyeke giştî ya berfireh a li dijî Netanyahu û çend efserên bilind ên din ên Îsraêlî hatiye girtin. Lîsteya tawanên li dijî Serokwezîrê Îsraêlê "tawana li dijî mirovahiyê", "komkujî", "birîndarkirina bi qest" û "şkence" dihewîne.
Wekî din, di doznameyê de, têkbarkirî bi "wêrankirina malûmilkê", "astengkirina tevgera wesayîtan", "revandin an girtina neqanûnî" û "nehiştina azadiya kesan" jî tên tawankirin.
Di Mijdara 2025'an de, dadgeheke Stembolê di derbarê êrîşa li ser kervana Sumûd û her wiha komkujiya li Xezeyê de, ji bo Netanyahu û deh efserên din ên Îsraêlî biryara girtina destpêkê derxistibû.
Ev pêvajoya dadrêsî di Avrêla 2026'an de ketiye qonaxeke nû; dema ku Dozgeriya Giştî ya Stembolê doznameyeke ku tê de ji bo efserên Îsraêlî hepsa jiyanê xwestî, dawî kir. Dozgeriyê delîl kir ku dadgehên Tirkiyeyê li ser bingeha qanûnên navdewletî yên deryayî jêhatîbûna lêkolîna vê dosyeyê heye.
Kervana Cîhanî ya Sumûd ku ji aliyê rêxistinên nehikumî û çalakvanên navdewletî ve hatibû organîzekirin, di dawiya sala 2025'an de bi armanca şkestina dorpêça deryayî ya Xezeyê ji aliyê Îsraêlê ve û gihandina alîkariyên mirovî vê herêmê, rê li deryayê girt.
Di Cotmeha 2025'an de, hêzên deryayî yên Îsraêlê keştiyên vê kervanê di avên navdewletî de desteser kirin. Di vê operasyona leşkerî de, hêzên Îsraêlî siwarî keştiyên sîvîl bûn, keştiyan desteser kirin û bi sedan çalakvanên ji welatên cuda girtin. Ev kes piştî demekê girtinê, ji axên dagirkirî hatine derxistin.
..................
Dawiya peyam/
Etîket:
Xeze, Tirkiye, Binyamîn Netanyahu, Rejîma Siyonîst, Kervana Sumûd
Your Comment