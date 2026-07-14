Hevserokê Rêveberiya Xweser a Kobanî:Kobanî dê nebibe qurbaniya siyaseta Erebkirinê û Kobanî dê bimîne

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) –ABNA – Li gorî Kurdpress, «Ferhan Hac Îsa», hevserokê Rêveberiya Xweser a Kobanî, bi rexnekirina hewildanên hikûmeta demkî ya Sûriyê ji bo guhertin an Erebkirina navê vî bajarî, ev gav wek berdewamkirina siyaseta hikûmeta Baasê nirxand. Wî bi tekezî li ser cihê dîrokî û gerdûnî yê Kobanî, daxwaz kir ku mafên gelê Kurd di destûra nû ya Sûriyê de were nasîn û got: «Kobanî, dê wek Kobanî bimîne.»
Ferhan Hac Îsa di hevpeyvîna xwe ya bi Ajansa Nûçeyan a Hawarê re, derbarê hewildanên hikûmeta demkî ya Sûriyê ji bo guhertin an Erebkirina navê Kobanî de got:
«Kobanî semboleke dîrokî û mirovahî ye û kes mafê xwe nîne ku destdirêjî li nasname û navê vî bajarî bike.» Wî her cure hewldana guhertina navê Kobanî red kir û ji hikûmeta demkî ya Sûriyê xwest ku siyaseta Erebkirinê ya mayî ji dema hikûmeta Baasê berdê.
Wî bi amaje kirina cihê dîrokî û sembolîk yê vî bajarî got:
«Îro em li ber qonaxek dîrokî û çarenûssoz ji bo pêşeroja gelê xwe ne. Kobanî navek e ku bûye semboleke gerdûnî û dema mirov vê navê dibihîze, hestê serbilindî û hêviyê dike.»
Hevserokê Rêveberiya Xweser a Kobanî zêde kir:
«Kobanî ji bo gelê vê herêmê bîranîna êş û kêfiyan e û li ser asta cîhanê wek sembola berxwedanê tê nasîn. Her çend Kobanî ji aliyê erdnîgarî ve herêmeke biçûk e, lê bûye mînakeke gerdûnî ya rawestan û berxwedanê.»
Hac Îsa bi bîranîna siyaseta Erebkirina hikûmeta Baasê got ku ev hikûmet di berê de navê gelek bajar û gundan ên Kurdistanê guherand û navên Erebî li wan dan. Wî destnîşan kir ku di dema Baasê de gelek navên bingehîn ên herêmên Kurdî ji nexşeyên fermî yên Sûriyê hatin rakirin û navên Erebî li şûna wan hatin danîn.
Wî herwiha rexne li helwesta hikûmeta demkî ya Sûriyê ya derbarê navê Kobanî kir û got:
«Şerm e ku hikûmeta demkî ya Sûriyê heman ramana hikûmeta Baasê bişopîne. Di salên borî de herî girîngtirîn sûc li dijî Kobanî hatin kirin û hewl hat dayîn ku gelê vê herêmê ji axa xwe bêpar bimîne û çand, mîrat û nirxên wan werin tinekirin.»
Hac Îsa ji hikûmeta demkî ya Sûriyê xwest ku ji gelê Kurd lêborîn bixwaze, mafên wan di destûra nû ya Sûriyê de nas bike û hemû binpêkirinên mafên vê civakê rawestîne.
Wî tekez kir ku nasîna mafên Kurd divê bi rêzgirtina nav û nasnameya dîrokî dest pê bike û got:
«Gelê Kurd divê wek yek ji pêkhateyên bingehîn ên Sûriyê were nasîn. Kesayetiyên wek Îbrahîm Henano heta mamoste Osman Dadlî ji bo wekhevî û hevjiyana di navbera hemû netew û pêkhateyên civaka Sûriyê de şer kirine û biha giran dane.»
Hevserokê Rêveberiya Xweser a Kobanî herwiha diyar kir ku rêveberiya xweser û hemû niştecihên vî bajarî li ser parastina navê Kobanî israr dikin û her cure guhertina wî red dikin. Wî got:
«Împaratoriya Osmanî hewl da ku navê Kobanî biguherîne, lê serneket. Hikûmeta Baasê jî heman siyasete domand, lê têk çû. Kobanî, dê Kobanî bimîne.»
Hac Îsa bi amaje kirina cihê gerdûnî yê vî bajarî got ku Kobanî bûye semboleke ji bo hemû cîhanê û ji ber vê yekê, 1’ê Mijdara 2014’an wek "Rojê Berxwedana Kobanî" hatiye ragihandin.
Di dawiyê de wî ji hikûmeta demkî ya Sûriyê re got:
«Ramanên hilweşiyayî yên Baasê dom nekin. Kes mafê xwe nîne ku navê Kobanî biguherîne. Em hêvî dikin ku hemû kes bigihîjin vê baweriyê ku navê Kobanî wek berê dê bimîne û gelê Kurd bi biryardariyeke xurt li ser parastina vê navê raweste.»
..................
Dawiya peyam/
Etîket: Kobanî- Erebkirina navê vî bajarî- Rojê Berxwedana Kobanî
Your Comment