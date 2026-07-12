Peyama Rêberê Bilind di medyayên Ereban de berfireh hate weşandin; hate tekezkirin li ser tolhildan û berdewamkirina rêya berxwedanê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Peyama Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî, Rêberê Îslamî yê Îranê, ku bi munasebeta qedandina merasîma teşyîa cenazeyê Rêberê Şehîd ê Îranê li Îran û Îraqê hate weşandin, bi berfirehî di nav medyayên erebî de hate deng vedan.
Torên Lubnanî yên El-Minar, El-Meyadîn û malpera nûçeyan a El-Ahed bi weşandina tevaya vê peyamê, bal kişandine ser beşên ku tê de Rêberê Îslamî yê Îranê bi silav li Hazretê Eba Ebdullah El-Huseyn (s), tevgera Eşûrayê wekî kanîna jiyana ummeta îslamî û Şoreşa Îslamî ya Îranê nas kiriye û tekez kiriye ku Şoreşa Îslamî ji destpêkê ve şoreşekî Huseynî bûye û li ser bingeha şiar û hînkirinên mekteba Îmam Huseyn (s.x) ava bûye.
Li gorî rapora van medyayan, Rêberê Îslamî yê Îranê di vê peyamê de diyar kiriye ku her dema xwîna mezlûmane ya mucahidên rêya Îmam Huseyn (s.x) li erdê were rijandin, ummeta îslamî şiyar dibe û dem û cih bi Eşûra û Kerbelayê ve tên girêdan û ya ku îro li Îran û Îraqê qewimî, dîsa nîşanek ji wê destana Huseynî ye ku canekî nû daye milet û mekteba Îmam Xumeynî (rh) û Rêberê Şehîd ê Şoreşê bi dîmenekî nû li ber cîhanê raxistiye.
Medyayên Lubnanî herwiha bal kişandine ser beşên peyamê ku tê de amadebûna deh milyonan kesan ji gelê bajarên Îran û Îraqê, bi taybetî Tehran, Qum, Meşhed, Necef û Kerbela, wekî amadebûneke “dîrokî, dijmin-şikên û bêhempa” hatiye binavkirin û ev amadebûn, berdewamiya wê bangewaziya mezlûmiyeta Îmam Huseyn (s) û bersiva bangewaziya “gelo heye alîkarê ku alîkariya min bike” hatiye hesibandin.
Torên Yemanî; tekezkirina aliyên gelêrî
Torên Yemanî yên El-Mesîre û ajansa nûçeyan a fermî ya Seba jî bi berçavkirina aliyên gelêrî yên vê peyamê, nivîsîn ku Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî amadebûna dîrokî ya gel di merasîma teşyîê de wekî sembola hevgirtina ummeta îslamî û nîşana têkçûna hemû hesabên dijminan binav kiriye û tekez kiriye ku ev amadebûn, asta pabendbûna miletê Îran û miletên herêmê bi armancên Şoreşa Îslamî ve eşkere kir.
Van medyayan herwiha behsa beşên peyamê kirine ku tê de Rêberê Îslamî yê Îranê, Şoreşa Îranê wekî dirêjahiyeke xwezayî ya wezîfeya pêxemberî û tevgera Eşûrayê dide nasîn û Rêberê Şehîd ê Şoreşê wekî kesayetekî nas kiriye ku tevaya rêya jiyana xwe di çarçoveya heman mektebê de derbas kiriye.
Tora Îraqî ya El-Ahed; bal kişandina li ser xwînxwaziyê
Tora Îraqî ya El-Ahed di vegotina xwe de ji her tiştî zêdetir bal kişand ser beşa têkildarî xwînxwaziya şehîdên şerên dawî û ji Rêberê Îslamî yê Îranê re got: “Emê tolhildana xwîna Îmamê Şehîd û hemû şehîdên her du şerên dawî ji kujerên tawanbar bistînin.” Ev tor herwiha beşeke din a peyamê weşand ku tê de hatiye ku xwînxwazî daxwaza milet e û ev daxwaz bi temamî pêk tê. El-Ahed herwiha hevokeke din a peyamê berçav kir ku li gorî wê, hemû berpirsên van tawanan yên ku navên wan diyar in, rojekê dê were roja ku dê xwezî bikin ku xwe bi mirineke xwezayî li ser nivîna xwe bimiran, lê dê ev çarenûs li benda wan nebe.
Rojnameyên Îraqî; spasxweşiya ji tevgera gel
Rojnameya Îraqî ya Es-Sebah jî bi weşandina beşên ji vê peyamê re, bal kişand ser spasxweşiya Rêberê Îslamî yê Îranê ji deh milyonan gelê Îran û Îraqê yên ku di merasîma teşyîê de amade bûn û nivîs ku wî ji miletê Îraqê re ji ber tevgera berfireh a di vê merasîmê de spas kiriye û soza xwînxwaziya Rêberê Şehîd ê Şoreşê û şehîdên din ên şerên dawî daye.
Dengvedana li medyayên Filistîn, Qeter û Erebistana Siûdî
Rojnameya El-Quds El-Erebî bi sernavê “Seyîd Mûçteba Xameneî soza xwînxwaziya bavê xwe da” ragihand ku Rêberê Îslamî yê Îranê di peyama xwe ya yekem de piştî qedandina merasîma teşyîê, xwînxwaziya Rêberê Şehîd ê Şoreşê wekî daxwaza ummeta îslamî nas kiriye û diyar kiriye ku ev daxwaz bi temamî pêk tê.
Torê El-Cezîre jî beşên peyamê wekî nûçeya lezgîn weşandin û ji Rêberê Îslamî yê Îranê re got ku kujerên Rêberê Şehîd ê Şoreşê û şehîdên din ên şerên dawî, bê guman dê bersiva tawanên xwe bidin û azadên cîhanê dê zû her yek ji wan beşek ji erkê xwînxwaziya van şehîdan hilgirin.
Rojnameya Lubnanî ya El-Axbar jî bi weşandina raportekê bi sernavê “Xameneî li ser parastina rêya bav û xwînxwaziya wî tekez kir”, nivîs: Rêberê Îslamî yê Îranê bi spasxweşiya ji amadebûna berfireh a gelê Îran û Îraqê re, bi Rêberê Şehîd ê Şoreşê re peymana nû kir ku dê bi sebr û domdarî li ser rêya wî berdewam bike, ji zehmetiyên vê rêyê netirse û dilan wekî wî bi sozên Xwedê ve girê bide. Ev rojname herwiha behsa beşên peyamê kir ku tê de Rêberê Îslamî yê Îranê tekez kiriye ku xwînxwaziya Rêberê Şehîd ê Şoreşê û hemû şehîdên her du şerên dawî, tenê berpirsiyariya kesê wî nîne, lê erkek e ku dê heta di nebûna berpirsên heyî de jî ji aliyê azadên cîhanê ve were domandin.
Rojnameya El-Şerq El-Ewset jî sereke ya rapora xwe li ser hevoka “xwînxwaziya bavê min daxwaza milet e û divê pêk were” danî û ev beşa peyamê wekî sereke ya wê berçav kir.
Tora Qeterî ya El-Erebî jî bi dengvedana peyamê re, li ser soza Rêberê Îslamî yê Îranê ji bo xwînxwaziya Rêberê Şehîd ê Şoreşê û şehîdên din ên şerên dawî tekez kir û vê mijarê wekî girîngtirîn beşa peyamê da zanîn.
Berevajî vê, torên Siûdî yên El-Erebîye û El-Hedet jî nûçeya weşana vê peyamê vegirtin û di raporên xwe de bal kişandine ser behsa soza Rêberê Îslamî yê Îranê ji bo xwînxwaziya Rêberê Şehîd ê Şoreşê.
Bi giştî, peyama Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî, Rêberê Îslamî yê Îranê di medyayên erebî de bi piranî bi sê xalên sereke hate dengvedan:
- Pîrozkirina amadebûna dîrokî ya gel: Amadebûna deh milyonan kesan ji gelê Îran û Îraqê wekî bûyerek dîrokî, dijmin-şikên û bêhempa hatiye binavkirin.
- Girêdana bi Eşûrayê û berdewamiya şoreşê: Tekeza li ser berdewamiya rêya Şoreşa Îslamî û Eniya Berxwedanê bi îlhamgirtina ji tevgera Eşûrayê.
- Xwînxwazî: Ragihandina biryardariyê ji bo xwînxwaziya Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî û şehîdên din ên şerên dawî û berdewamiya vê rêyê heta pêkanîna temam a wê.
Divê were gotin ku medyayên herêmê vê peyamê wekî nîşana destpêkirina qonaxek nû di serokatiya Şoreşa Îslamî de binav kirine û li ser rola navendî ya xwînxwaziyê û berdewamiya berxwedanê di vê qonaxê de tekezek taybet kirine.
…….
Dawîya Nûçeyî/
Etîket:
- Îran
- Eniya Berxwedanê
- Şoreşa Îslamî ya Îranê
- Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî
- Rêberê Îslamî yê Îranê
- Rêberê Şehîd
Your Comment