Analîza Stratejîk: Kurd Hêla Girêdana li Iraq, Sûriye û Tirkiyê wekî Çerxa Pêwendiya Nû ya Amerîkayê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA-KurdPress, di stratejiya nû ya Amerîkayê de ji bo Rojhilata Navîn de, Kurd ne tenê wekî “dosyeyek ewlehiyê” an jî wekî “hevalbendek leşkerî” tên dîtin; lê belê, bûne beşek ji torra girêdana Iraq, Sûriye û Tirkiyê. Di vê modelê de, Amerîka di dema ku rola dewletên navendî xurt dike de, partiyên sereke yên Kurd wekî lîstikvanên tamamkêr (complementary actors) ji bo pêşxistina korîdorên enerjî, bazirganî û rêveberiya siyasî ya herêmê bi kar tîne.
Cihê Kurdan di Nexşeya Nû ya Amerîkayê de
%{Analîza çîrokê nîşan dide ku guherînek mezin di nêrîna Waşingtonê de çêdibe.}%
%{Nêrîna stratejîk:}%
%{Ji bo ku Amerîka di nava Iraq, Sûriye û Tirkiyê de “mîmarîyeke” nû ava dike; nêrîna wê ji hebûna leşkerî ya mezin ber bi girêdana aborî, korîdorên enerjî û bazirganî ve guherîye.}%
Di vê çarçoveyê de:
• Tirkiye: Dibe dergeha sereke ya veguhastina enerjî û bazirganiyê.
• Iraq: Dibe bingeha çavkaniyên enerjiyê.
• Sûriye: Dibe rêya têkiliyê bi Deryaya Navmedyayê re.
Di vê navberî de, Kurd cihêke nû dîtine. Ew ne wekî yekîtyek (block) û ne jî wekî komeke yekbûyî tên dîtin; lê belê, wekî komeke lîstikvanên cuda yên ku her yek xebat û rolekî cuda bi xwe re diçe, di vê nizamê de têne pênasekirin.
Li Iraqê: Cudahî di navbera PDK û YEK de
Amerîka û hevalbendên herêmî li Iraqê, di navbera du partiyên sereke yên Kurdistanê de cudahîyekê ava kirine:
1. Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): Bi kontrolkirina beşa mezin a bîrên neftê, dergehê sîniorî yê Îbrahîm Xelîl û rêyên veguhestina neftê bo limana Ceyhanê, wekî lîstikvanekî sereke di warê neft û bazirganiyê re bi Tirkiyê re tê hesibandin.
2. Yekîtiya Neteweyî ya Kurdistanê (YEK): Bi saya bajaranî û çavkaniyên gaza xwezayî yên di bin kontrola xwe de (wekî qada gaza Xormor), girîngiya wê zêde dibe. Pêşxistina projeyên gazê, YEK dike yek ji stûnên sereke yên bernameya nû ya enerjiyê ya Iraqê, bi armanca kêmkirina girêdayîbûna Bexdayê bi gaza Îranê re.
Her wiha, rêya aştîbûnê ya navbera Tirkiye û PKK’ê, rola YEKê hîn bêtir guherand. Di berê de, nêzîkbûna vê partiyê bi PKK’ê re ji bo Ankara metirsî bû, lê niha ev têkiliyê dikare bibe “navber” (mediator) di rêvebirina têkiliyên di navbera PKK, Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) û dewleta Tirkiyê de.
Bi kurtasî; PDK di warê neft, bazirganî û Tirkiyê de, YEK jî di warê gaz, enerjî û mijarên siyasî yên PKK/Sûriyê de roleke taybet di nizamê de dîtine.
Li Sûriyê: Erbil wekî Navend (Hub)
Ev model li Sûriyê jî tê dîtin. Geştişandina li ser pêşeroja Kurdên Sûriyê pir caran ne li Şam an jî li Waşingtonê, lê li Hewlêr û Silêmanî hatine lidarxistin. Dîtinên Mazlum Ebdi bi Mesûd Barzanî, Bafêl Tali û Neçîrvan Barzanî re, bi amadebûna Tom Barr (nûnerê taybet ê Amerîkayê), nîşan dide ku Ekwîdoma Kurdistanê bûye navenda sereke ya koordînasyona dosyeyên Kurd di herêmê de.
Armanca dawî ya Washingtonê xurtkirina dewletên navendî ye; lewma Amerîka li ser entegrekirina HSD’ê di nav avahiya dewleta Şamê de zorê dide. Lê belê, ji bo pêkanîna vê armancê, Washington hîn jî bi torên siyasî û civakî yên Kurdan re hewce dike.
Encam: Kurd wekî “Laye-ya Girêdanê” (The Connectivity Layer)
Di encamê de, Kurd di dîzayna nû ya Amerîkayê de rola “Laye-ya Girêdanê” (The Connectivity Layer) lîstike: Ew ne mîmarên nizamê ne, ne jî lîstikvanên serbixwe yên dewletan in; lê belê, ew “hêl” (link) in ku rêyên enerjî, bazirganî, danûstandinên siyasî û têkiliyên di navbera Iraq, Sûriye û Tirkiyê de bi hev re girêdide.
Ev yek jî rave dike ka çima nekaribûne di dema dirêj de hikûmeta herêmî ya Kurdistanê bê avakirin û zexta navneteweyî li ser nebû; ji ber ku ji nêrînga lîstikvanên navneteweyî ve, heta ku rêyên neft, projeyên gaz û kanalên têkiliya navbera partiyên Kurd berdewam bikin, rawestana hikûmeta herêmî astengiya sereke ya stratejiya mezin a herêmî nake.
Bi kurtasî, cihê Kurdan di stratejiya nû ya Amerîkayê de ji “dosyeyek ewlehiyê” ber bi “faktorê girêdana jeopolîtîk” ve guherîye. Ew ne mîmarên nizamê ne, lê bêyî wan, girêdana Iraq, Sûriye û Tirkiyê di çarçoveya stratejiyê ya aborî û enerjiyê ya Washingtonê de dê bi zehmetî rû bi rû bimîne.
…………..
Dawîya Nûçayî/
Analîza Stratejîk: Kurd Hêla Girêdana li Iraq, Sûriye û Tirkiyê wekî Çerxa Pêwendiya Nû ya Amerîkayê
“Analîz nîşan didin ku Waşington di vê çarçoveyê de, li ser bingeha korîdorên enerjî, bazirganî û girêdana herêmî, nizamek nû li Rojhilata Rojhilat (Asiyaya Rojhilat) ava dike. Di vê çarçoveyê de, Kurd ne wekî lîstikvanekî yekser, lê wekî hîlên (halkeyên) girêdanê di navbera Iraq, Sûriye û Tirkiyê de roleke xwe bilind dikin.”
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA-KurdPress, di stratejiya nû ya Amerîkayê de ji bo Rojhilata Navîn de, Kurd ne tenê wekî “dosyeyek ewlehiyê” an jî wekî “hevalbendek leşkerî” tên dîtin; lê belê, bûne beşek ji torra girêdana Iraq, Sûriye û Tirkiyê. Di vê modelê de, Amerîka di dema ku rola dewletên navendî xurt dike de, partiyên sereke yên Kurd wekî lîstikvanên tamamkêr (complementary actors) ji bo pêşxistina korîdorên enerjî, bazirganî û rêveberiya siyasî ya herêmê bi kar tîne.
Your Comment