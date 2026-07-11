  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Berdewamiya bêîstiqrariyê li Sûriyeyê; teqînek li derdora Idlibê pêk hat

11 July 2026 - 09:40
News ID: 1838476
Source: kmr.abna24.com
Berdewamiya bêîstiqrariyê li Sûriyeyê; teqînek li derdora Idlibê pêk hat

“Pêkhatina teqîneke mezin li gundewarên bakurê Idlibê nîşan dide ku Sûriye hîn jî şahidê bêîstiqrarî û alozîyê ye.”

Li gorî raporta Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-Beytê (S.X)- ABNA -Teqîneke xurt herêmên Kefriya û El-Fu’a yên li gundewarên bakurê Idlibê hejand. Ev teqîn hevwext bû bi firîna balafirên sîxurî yên ku tê îdiakirin girêdayî hevalbendiya (koalîsyona) Amerîkayê ne.

Ev teqîna ku doh rû da, bû sedema tirs û xofeke mezin di nava gelê Sûriyeyê de.

Her wiha, beriya niha di dema serdana Serokkomarê Fransayê ya li Şamê de jî, du teqîn li nêzî cihê mayîna wî pêk hatibûn.

Hêjayî gotinê ye ku ji dema derketina rêjîma Colanî li ser Sûriyeyê ve, ev welat hîn rûyê aramî û îstiqrarê nedîtiye û şerên navxweyî û teqînên curbecur hîn jî berdewam in.

Dawiya peyamê/

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha