"Parêzgarê Silêmaniyê: Silêmanî di navenda şerê navbera Îran û Amerîkayê de ye"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – "Li gorî rapora 'KurdPress’ê, Heval Ebûbekir, parêzgarê Silêmaniyê, di ‘Festîvala Mewlana’ de bal kişand ser aloziyên di navbera Îran û Amerîkayê de û diyar kir ku Silêmaniyê di rewşeke gelek hestiyar de ye û bi awayekî, cîhê yekalîkirina vê rûbirûbûnê ye.
Wî got: ‘Şerê Îran û Amerîkayê ne bi kontrolkirina esmanan û ne jî bi kontrolkirina Tengava Hurmuz û Kendava Fars bi dawî nabe; belkî çawa ku di zanistên leşkerî de tê gotin, çarenûsa şer di dawiyê de li ser rûyê erdê tê diyarkirin.’
Parêzgarê Silêmaniyê her wiha bi amajekirina bi sînorê vê parêzgehê yê bi Îranê re, ji hêzên dijber û opozisyonê xwest ku li hemberî şert û mercên heyî hişyar bin û tekez kir ku Silêmaniyê çeperê çalakiyên wan ên siyasî ye û divê ‘wekî çavê xwe’ parastina wê bikin.
Heval Ebûbekir di berdewamiya axaftina xwe de, ji hêz û partiyên siyasî yên desthilatdar jî xwest ku bi dirayetî xwe ji ketina Silêmaniyê di nava kêşmeyên siyasî de biparêzin û hişyarî da ku bi berçavgirtina hestiyariya rewşê, eger bêagahî were kirin, Silêmaniyê dê bibe qurbaniya van krîzan."
Şîroveya kurt:
Gotina parêzgar di vê çarçoveyê de balê dikişîne ser du xalan:
- Girîngiya Stratejîk: Silêmaniyê ji ber nêzîkbûna bi sînorê Îranê re, ji bo her du aliyan (Îran û Amerîka) wekî qadeke “şerê li ser erdê” tê dîtin.
- Berpirsyariya Herêmî: Parêzgar bang li hemû aliyên siyasî yên kurd dike ku navçeya xwe bikin “herêmeke bêalî” da ku ji şewata şerê mezin a herêmî dûr bimînin.
…………….
Dawiya Peyam/
Berçavk (Tags):
- Herêma Kurdistanê
Your Comment