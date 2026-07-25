Berpirsê Yemenî dibêje: êrîşên berê ji bîr bikin; rewşa niha bi temamî cûda ye / Raporên li ser êrîşên mûşekî yên Yemenê li Erebistana Siûdî + Vîdyo

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – li gorî tiştên ku çavkaniyên erebî û yemenî ragihandine, êrîşên ji Yemenê ber bi armancên li Erebistana Siûdî ve tên kirin û raporên derbarê dîtina dûmanekî girs li ezmana Cîzanê û çêbûna çend teqînan li bajarê Cîzanê hatine belavkirin. Di heman demê de, hin çavkaniyan îdia kirine ku baregeha esmanî ya Xemîs Meşît jî hatiye armancgirtin.
Di domandina van raporan de, nûçe derbarê gihîştina mûşekên avêtî ber bi herêma Yenbu û çalakbûna pergalên hişyariya zû di vê parêzgehê de ji bo cara duyemîn hatine belavkirin. Parastina sivîl a Erebistana Siûdî jî, li gorî raporên belavkirî, ragihandiye ku pergala hişyariyê li Yenbu çalak bûye.
Hin çavkaniyên medyayî her weha îdia kirine ku balafirgehên Cidde û Riyadê ji ber şertên ewlehiyê yên ku ji van êrîşan derketine, beşek ji firînên xwe rawestandine an jî danîne rewşeke rawestanê; ev îdia heta niha ji aliyê berpirsên fermî yên Erebistana Siûdî ve nehatiye pejirandin.
Di heman demê de, Nesrûddîn Amer, endamê Encumena Siyasî ya Ensarullahê Yemenê, di gotinên xwe de derbarê mezinahiya vê operasyonê de got: "Pîvana û asta êrîşên berê ji bîra xwe bikin, ji ber ku rewşa vê carê bi tevahî cuda ye."
Li gorî nirxandina hin şopînerên herêmî, tesîsatên enerjiyê û binesaziyên girêdayî bi şîrketa Aramco re dikarin ji armancên muhtemel ên van êrîşan bin; bi taybetî ji ber ku di operasyonên berê de jî binesaziya neftê ya Erebistana Siûdî di nav lîsteya armancan de bû. Lê belê, heta niha tu pejirandina fermî derbarê armancgirtina tesîsatên Aramco di vê qonaxa êrîşan de nehatiye belavkirin.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Yemen
- Erebistana Siûdî
- Riyad
- Nasreddîn Amir
- Ensarullah
- Moşek (fûze)
Your Comment