Derbasbûna ziyaretvanên Erbaîynê ji sînorê Başmaq a Merîwanê dest pê kir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Li gorî rapora Kurd Press:Di heman demê de ku derbasbûna ziyaretvanan dest pê kiriye, saziyên bicîhker, hêzên alîkarî, karûbarî û ewlekariyê, û her wiha dehan mûkibên gelêrî li termînala sînorî ya Başmaqê hatine bicîhkirin da ku karûbarên razanê, mêvandariyê, dermankirinê, çandî û refahî pêşkêşî ziyaretvanan bikin.
Walîyê Merîwanê û serokê stada Erbaîynê ya vî bajarokî, di serdaneke xwe ya li beşên cuda yên termînala sînorî ya Başmaqê de, pêvajoya pêşkêşkirina karûbaran ji ziyaretvanan re û asta amadehiya saziyên bicîhker vekolî.
Nejadê Cîhanî bi tekezkirina li ser pêwîstiya lezkirina di pêvajoya karûbardanê de, got: "Hemû saziyên endam ên stada Erbaynê ya bajarokî bi amadehiyeke temam hatine bicîhkirin da ku karûbarên baş pêşkêş bikin û derbasbûna ziyaretvanan li sînorê Başmaqê hêsan bikin."
Wî her wiha tekez kir ku divê hevahengiya di navbera saziyên bicîhker de zêde bibe û hemû kapasîteyên ji bo mazûvaniyeke hêja ya ziyaretvanên Erbaîynê yên Huseynî bêne bikaranîn.
Di heman demê de ku derbasbûna ziyaretvanan dest pê kir, Nexweşxaneya Mobîl a Şehîd Şêxul Îslam ji bo pêşkêşkirina karûbarên dermankirinê û alîkariyê li cihê sînor hat bicîhkirin, û mûkibên çandî jî bernameyên cuda, di nav de çalakiyên çandî, pêşkêşkirina pirtûkan û pêşbirkên taybetî yên ji bo ziyaretvanan dest pê kirine.
Walîyê Merîwanê di serdaneke xwe ya li projeya kemera rojavayî ya vî bajarî de, her wiha tekez li ser lezkirina temamkirina vê projeya avahîsaziyê kir û got: "Sûdwergirtina ji vê projeyê dê rolake girîng di kêmkirina derbasbûna wesayîtên giran ên li nav bajêr û bilindkirina ewlehiya rêyên ku ber bi sînorê Başmaqê ve diçin de bilîze."
Sînorê navneteweyî yê Başmaqê li 17 kîlomêtreyên rojavayê Merîwanê û li cîraniya herêma Penjwîn a Iraqê ye, û di salên dawî de bûye yek ji rêyên sereke yên derbasbûna ziyaretvanên Erbaîynê. Ev sînor bi xwedîbûna gihîştineke guncav, hewayeke baş û nêzîkiya Herêma Kurdistanê ya Iraqê, beşek ji barê trafîkê yê sînorên din ên welêt kêm dike.
Ziyaretvanên Erbaîynê ji bo derbasbûna ji sînorê Başmaqê, piştî ku tên nav bajarokê Merîwanê, ji riya diyarkirî ber bi termînala sînorî ve tên rêvebirin, û piştî ku karûbarên pasaportê û kontrolên sînorî temam kirin, dikevin nav axa Iraqê û dûvre jî ber bi herêma Penjwînê ve diçin da ku rêya xwe ber bi ‘Etebatê (bajarên pîroz) ve bidomînin.
Etîket (Tag):
1. Erbaîyn
2. Erbaîynê Huseynî
3. Ziyaretvanê Erbaîynê
4. Derbasbûna Ziyaretvanên Erbaynê
5. Kurd Press
6. Ajansa Nûçeyan a Kurd Press
7. Kurdistan
8. Sînorê Başmaqê
25 July 2026 - 12:09
News ID: 1844670
Source: Kurd Press
Servîsa Kurdistanê – Derbasbûna ziyaretvanên Erbaîynê yên Huseynî ji sînorê navneteweyî yê Başmaq a Merîwanê îro ji sibehê ve bi fermî dest pê kir. Ev sînor ji bo pêncemîn salê li pey hev mazûvaniya ziyaretvanên ‘Etebatê (bajarên pîroz) dike.
Your Comment