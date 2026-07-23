Elîza Markus: Herêma Kurdistanê êdî penageheke ewle ya salên 1990î ji bo PKK'yê nîne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Li gorî rapora Kurdpress, Elîza Markus, rojnamevan û lêkolînkara Amerîkî û nivîskara pirtûka Xwîn û Bawerî, di hevpeyivînekê de bi kovara Perspective re, pêvajoya nû ya aştiyê di navbera Tirkiyê û Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) de ji hemû hewldanên berê cuda da zanîn û destnîşan kir ku vê carê destpêşxerî ji aliyê Abdullah Öcalan ve hatiye kirin.
Markûs bawer dike ku girîngtirîn cûdahiya pêvajoya niha bi danûstandinên berê re ev e ku Öcalan berî wergirtina her ewlekariyeke diyar ji hikûmeta Tirkiyê, xwestina bidawîkirina şer û danîna çekan ji aliyê PKK'yê ve kiriye. Li gorî wê, her çend têkilî û danûstandin berê jî berdewam bûn jî, piştî ragihandina bidawîkirina têkoşîna çekdarî, her du alî bi awayekî pratîkî ketine qonaxeke ku tê de hewildana gihîştina lihevkirinê ciddîtir xuya dike.
Ev lêkolînker du faktorên sereke di biryara Öcalan de ji bo destpêkirina vê rêyê bandorker dihesibîne. Yekem, guherîna hevsengiya leşkerî bi ziyana PKK'yê. Li gorî wê, pêşkeftina teknolojiyên leşkerî yên Tirkiyê di deh salên borî de, şiyana operasyonî ya vê komê bi tundî kêm kiriye û wê ji beşa sereke ya başûr-rojhilatê Tirkiyê dûr xistiye. Di encamê de, beşa sereke ya şeran veguhestiye çiyayên Herêma Kurdistanê ya Iraqê û tewra li wir jî hêzên PKK'yê neçar bûne ku bi piranî bi awayekî veşarî tevbigerin. Ji nêrîna Markus, ev rewş hêza danûstandinê ya Enqereyê zêde kiriye û destûr daye hikûmeta Tirkiyê ku çekdanê berî her lihevkirineke siyasî daxwaz bike.
Li gorî baweriya wê, faktora duyem, guherînên jeopolîtîk ên herêmê bû. Markûs dibêje Herêma Kurdistanê ya Iraqê êdî wek salên 1980 û 1990'an herêmeke minasib ji bo danîna bingehên PKK'yê nîne, belkî veguheriye avahiyeke siyasî ya nasînî li asta navneteweyî. Ji ber vê yekê, hebûna PKK'yê li vê herêmê ji ya berê zêdetir bûye mijarek ji bo hikûmeta herêmê û cihê manewraya vê komê sînordar kiriye.
Markus di heman demê de guherînên bakur û rojhilatê Sûriyê jî wek yek ji faktorên girîng ên avakirina pêvajoya nû ya aştiyê dihesibîne. Li gorî wê, berdewamiya şer di navbera Tirkiyê û PKK'yê de astengeke cidî li ser pêkanîna têkiliyên di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Iraqê û Rêveberiya Xweser a bakur û rojhilatê Sûriyê de bû; têkiliyên ku dikaribû alîkariya zêdekirina rewaî û ewlehiya vê herêmê bike. Wê di heman demê de bîr tîne ku Tirkiyê her tim hebûna PKK'yê wek yek ji sedemên operasyonên xwe yên leşkerî li dijî herêmên kurdnişîn ên Sûriyê pêşkêş kiriye. Ji ber vê yekê, kêmbûna tansiyonê bi Enqereyê re ji bo pêşeroja Rojavayê Kurdistanê jî girîngiya stratejîk bi dest xistiye.
Lê belê, Markûs bawer dike ku danîna çekan hêsantirîn beşa vê pêvajoyê ye û dijwariya sereke tenê piştî bidawîbûna şerê destpê dike. Wê dibêje ku pirsa bingehîn ev e ku PKK piştî danîna têkoşîna çekdarî dê xwe çawa ji nû ve pênase bike. Li gorî baweriya wê, Abdullah Öcalan heta niha hûragahiyên zelal li ser avahiya pêşerojê ya vê tevgerê pêşkêş nekirine û ne diyar e ku rêxistineke ku bi dehsalan rewaî û bandora xwe li ser bingeha têkoşîna çekdarî ava kiriye, dê ji vir pê ve bi kîjan bername û nasnameyê berdewam bike.
Ev lêkolînker hişyar dike ku eger PKK dixwaze piştî bidawîbûna têkoşîna çekdarî hêj li siyaseta kurdan de roleke bandorker bilîze, neçar e ku stratejiyeke siyasî ya hevgirtî û bernameyeke pratîkî ya zelal ji bo serdema nû amade bike.
Markus di heman demê de dijwartirîn qonaxa pêvajoya aştiyê ne çekdan, belkî yekbûna siyasî ya hêzên PKK'yê dihesibîne. Wê dibêje çekdan pêvajoyeke ku dikare were rastkirin e, lê vegerandina hezaran endamên perwerdekirî û rêxistî yên vê komê li jiyana siyasî û sivîl, dê dijwariyeke pir tevlihevtir be. Li gorî baweriya wê, gelek endamên PKK'yê ku salan li çiyayan bûne, xwe ji bo lîstina rolên serokatiyê di siyaseta kurdên Tirkiyê de jêhatî dibînin, lê hêj ne diyar e ka avahiya siyasî ya Tirkiyê amadeyiya pejirandina veguherîneke wisa heye.
Markus di beşeke din a vê hevpeyivînê de, bi îşareta ezmûna têkçûna pêvajoya aştiyê ya 2013 heta 2015'an, vegeriya PKK'yê li têkoşîna çekdarî piştî serkeftina hilbijartinê ya Partiya Demokratîk a Gelan wek «şaşiyeke dîrokî» vedibêje. Wê bawer dike ku ev kom dikaribû bi parastina agirbestê û bal kişandina ser çalakiyên siyasî, ji cîhê erênî yê ku ji têkoşîna li dijî DAIŞ'ê û serkeftina hilbijartinê ya kurdan pêk hatiye, sûdetir bikira, lê hilbijartina dîsa şer bû sedema windakirina wê fersendê.
Li gorî Markus, girîngtirîn şîret ji bo PKK'yê di rewşa niha de ev e ku heke danûstandin hêdî hêdî pêşde biçin jî, li rêya aştîxwaz bimîne; ji ber ku baweriya hevbeş tenê demê çêdibe ku aliyan nîşan bidin ku di şertên dijwar de jî dê ji vegeriya tundîtiyê dûr bisekinin.
..............
Dawiya Peyam /
Etîket (Tags) :
-
PKK
-
Kurd
-
Tirkiye
-
Abdullah Ocalan
-
Eliza Markus
-
Erdoğan
Your Comment