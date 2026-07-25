Etwân: Trump ji bo revîna ji skandala têkçûnê li Urdunê, artêşa wî welatî tawanbar dike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA–Ebdulbarî Etwan, sernivîskarê rojnameya herêmî Rai Al-Youm û şirovekarê nasdar ê cîhana Ereban, di sergotara xwe ya nû de wekî rojên borî, bal kişand ser pêşveçûnên şerê nû yê herêmê, bi taybetî jî li ser êrîşên Îranê yên li dijî bingehên Amerîkayê.
Etwan di destpêka gotara xwe de nivîsî:
"Pir pêkenok e ku Serokkomarê Amerîkayê Donald Trump, piştî ku di êrîşa mûşek û dronên Îranê li ser bingehek Amerîkayê li Urdunê de 3 leşkerên Amerîkî hatin kuştin û dehan kes birîndar bûn, hukûmeta Urdunê bi tundî rexne dike û dibêje ku heke parastina van bingehan bi destê leşkerên Amerîkî bûya, ev bûyer çênedibû."
Wî zêde kir:
"Trump, ku ji ber nezanî, bêaqilî û nebûna dîtinek leşkerî, siyasî û aborî bûye mijara kenê, hewl dide rastiyan berevajî nîşan bide. Li şûna ku têkçûna xwe qebûl bike, Urdunê sûcdar dike; lê divê pêşî xwe bi xwe sûcdar bike, ji ber ku ew bû sedema kaosa leşkerî, siyasî û aborî ya herêmê."
Etwan got:
"Trump li şûna ku Urdunê sûcdar bike, divê zêdetir ji 50 hezar leşkerên Amerîkî yên li herêmê, herwiha du keştiyên balafirbar, 20 keştiyên şer û zêdetir ji 50 bingehên leşkerî yên Amerîkayê rexne bike. Li gorî doktrîna şerê Amerîkayê, hêzên li Urdunê, ku bi pergala herî nû ya berevaniya asmanî hatine amade kirin, divê hemû mûşek û dronên Îranê bighînin û hem leşkerên Amerîkî û hem jî welatiyên Urdunê biparêzin."
Di berdewamiyê de gotar dibêje:
"Lê Trump, wekî berê, ji berpirsiyariyê reviya û welatê mêvandaran, Urdunê, sûcdar kir. Bi heqaretkirina artêşa Urdunê û tawanbarkirina wê bi bêehliyê, ew hemû xetên sor derbas kir."
Du rastiyên ku ev êrîş eşkere kirin
Etwan got:
"Me hêvî dikir ku fermandariya leşkerî ya Urdunê bersivekê bide vê heqaretê, lê heta niha ev yek nehat. Gihîştina mûşekên Îranê bo armancên leşkerî yên Amerîkayê li ser axa Urdunê du rastiyên bingehîn piştrast dike:
- Ev mûşek ji aliyê teknolojî, rastbûn û pêşkeftinê ve gelek pêşketî ne.
- Pergalên berevaniya mûşekî yên Amerîkayê êdî nikarin van mûşekan bi bandor rawestînin an jî hilweşînin."
Etwan zêde kir:
"Sipaha Pasdarên Şoreşa Îranê ragihand ku jimara windahiyan ji ya ku fermandariya leşkerî ya Amerîkayê eşkere kiriye zêdetir e û got ku mûşekên Îranê balafirek şerê F-15 ya Amerîkayê li balafirgehek li Urdunê hilweşand."
Ev nivîskarê Filestînî got:
"Diyar e ku ev daxuyaniya Îranê gelek pêbawer e. Heta rojname û televîzyonên Amerîkî jî hejmarên Pentagônê yên fermî derbarê kuştiyan, birîndaran û alavên leşkerî yên ku di êrîşên Îranê de li Urdunê û bingehên Amerîkayê yên li Kuweyt, Behreyn, Emîriyên Yekbûyî û Qatarê hatine hilweşandin, dipirsin."
Li gorî vê gotarê:
"Dema ku şaredarê Ramat Gan hemû stargehên bajêr vedike û Radyo û Televîzyona Îsraîlê ragihand ku artêş li benda êrîşek nêzîk a mûşekî ya Îranê ye, di dema ku Trump gefa bombebarankirina binesaziyên sivîl ên Îranê dike, ev nîşan dide ku şer berfireh dibe û kontrolkirina wê di rojên pêş de zehmettir dibe."
Amerîka di rêya hilweşîn û têkçûna xwe de ye
Etwan di dawiya gotara xwe de got:
"Agirê şer gihîştiye deriyê Urdunê û dibe ku di rojên pêş de bigihîje navenda Îsraîlê (Filistîna dagirkirî). Divê em bê bîr nekin ku ev şerê dirêj êdî dikeve meha pêncemîn û ne Amerîka û ne Îsraîl, ku vê şerê dest pê kirin, gihîştine armancên xwe. Berevajî wê, encam tenê îradeya Îranê xurtir kiriye."
Di dawiya gotarê de wî nivîsî:
"Ji bo Amerîkayê, Urdun mîna nanê ceh e: hem tê xwarin hem jî tê sûcdarkirin. Ne pesindan heye û ne spasî, tenê malamatkirin heye. Ev e Amerîka; nikare leşkerên xwe biparêze, çi ma yên din, bi taybetî Ereban. Ji ber vê yekê ew di rêya hilweşîna bilez û têkçûnek ku ne gengaz e jê were dûrketin de ye û dem dê hemû tiştan eşkere bike."
..............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Îran
- Amerîka
- Trump
- Pentagôn
- Urdun
- Ebdulbarî Etwan
- Kendava Farisê
Your Comment