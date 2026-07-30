  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Wêne

Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê

30 July 2026 - 23:33
News ID: 1847037
Source: kmr.abna24.com
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê

Kombûnên şevî yên piştgirî ji Şoreşa Îslamî û Pergala Komara Îslamî ya Îranê re ku bi destpêkirina şerê cebarî yê Remezanê re li kolanên Îranê tên lidarxistin, van rojan li Iraqê jî berdewam bûne û gelê Îran û Iraqê bi hev re piştgirî ji Komara Îslamî ya Îranê û Pergala Welayetê Faqîh re dikin.
 

Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê
Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê

Your Comment

You are replying to: .
captcha