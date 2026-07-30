Rapora Wêneyî | Berdewamiya kombûnên şevî yên gelê Îranê li Iraqê

Kombûnên şevî yên piştgirî ji Şoreşa Îslamî û Pergala Komara Îslamî ya Îranê re ku bi destpêkirina şerê cebarî yê Remezanê re li kolanên Îranê tên lidarxistin, van rojan li Iraqê jî berdewam bûne û gelê Îran û Iraqê bi hev re piştgirî ji Komara Îslamî ya Îranê û Pergala Welayetê Faqîh re dikin.
Kombûnên şevî yên piştgirî ji Şoreşa Îslamî û Pergala Komara Îslamî ya Îranê re ku bi destpêkirina şerê cebarî yê Remezanê re li kolanên Îranê tên lidarxistin, van rojan li Iraqê jî berdewam bûne û gelê Îran û Iraqê bi hev re piştgirî ji Komara Îslamî ya Îranê û Pergala Welayetê Faqîh re dikin.
Your Comment