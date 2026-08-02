“Li Şerîdeya Xezzeyê 9 Filistînî, di nav de 3 zarok, şehîd bûn”

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Ehlulbeyt (silav liwanbin)-ABNA- jêderên nexweşxaneyên Xezzeyê ragihandin ku ji saetên destpêkê yên îro ve, di encama êrîşên artêşa Îsraîlê yên li ser deverên cuda yên Şerîdeya Xezzeyê de, 9 filistînî ku 3 ji wan zarok in, şehîd bûne.
Tevî îdiayên jêderên siyonîst ên derbarê rawestandina êrîşên li Xezzeyê de, di encama êrîşên rejîma siyonîst de ji doh ve heta niha herî kêm 16 filistînî şehîd bûne. Li Şerîeya Rojava jî, niştecihên siyonîst êrîşên xwe yên li ser çend parêzgehan zêde kirin û welatiyan, xaniyan, otomobîlan, zeviyên çandiniyê û binesaziya filistîniyan kirin armanc.
Di heman demê de, Wezareta Tenduristiyê ya Xezzeyê ragihand: Di 24 saetên borî de 7 filistînî di encama êrîşên artêşa Îsraîlê de şehîd bûne û 23 kes jî birîndar bûne.
Li gorî daxuyaniya Wezareta Tenduristiyê ya Xezzeyê; hejmara şehîdên filistînî ji dema bicihanîna agirbestê (11ê Cotmehê) ve gihîştiye hezar û 230 kesan û 4 hezar û 76 kes jî birîndar bûne.
Wezareta Tenduristiyê ya Xezzeyê da zanîn: Ji destpêka êrîşên artêşa Îsraîlê yên li ser Şerîdeya Xezzeyê (7ê Cotmeha 2023an) ve, bi giştî 73 hezar û 356 filistînî şehîd bûne û 174 hezar û 185 kes jî birîndar bûne.
…
Dawiya peyamê/
Tag (Etîket):
Filistîn
Xezze
Your Comment