Hizbullah: Dewleta Libnanê li hember êrişên Îsraîlê bêhay e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Hizbullahê Lubnanê ragihand ku artêşa Îsraîlê berdewam dike ku binesazî û pêdiviyên jiyanê li başûrê Lubnanê tune bike da ku astengî li vegera niştecihên van herêman bike gundên xwe.
Têkiliyên Ragihandinê yê Hizbullahê di daxuyaniyekê de, berdewamiya "tawanên rejîma siyonîst" bi "hevkarî" ya dewleta Libnanê ve girê da.
Hizbullahê herwiha ji dewleta Lubnanê xwest ku ji berçavgirtina daxwazên gel dev berde.
Di vê daxuyaniyê de hatiye gotin: "Heke dewleta Libnanê karînayê xwe bicîh neyne, bi kêmanî astengî li bikaranîna mafê rewa yê gel ji bo parastina can, ax û mafên xwe neke."
Hizbullahê herwiha ji dewleta Lubnanê xwest ku berpirsiyariyên neteweyî û destûrî yên xwe bicîh bîne û ji bo rawestandina operasyonên wêrankirina Îsraîlê tevbigere.
Vê tevgerê di dawiyê de ji civaka navneteweyî xwest ku berpirsiyariyên xwe bi cih bîne û Îsraîlê mecbûr bike ku êrişan rawestîne û ji hemû axên dagirkirî yên Libnanê derkeve.
Her çend ku Libnan û rejîma siyonîst berê bi navbeynkariya Amerîkayê "peymana çarçoveyê" îmze kiribin jî, êriş û binpêkirina agirbestê ji aliyê rejîma Tel Avîvê ve berdewam dike.
Di heman demê de, ev peyman rastî rexneyan jî hatiye û rexnegiran îşaret bi nezelaliya rewşa dadî ya peymanê û nebûna plansaziyeke demê ya diyarkirî ji bo derxistina hêzên siyonîst kirine.
......
Dawiya peyamê /
Etîket:
Hizbullahê Lubnanê
Your Comment