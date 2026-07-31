“Mamosta Rostamî: Gelê Kurdistanê bi dil û evînê zîyaratvanên Erbêînê mêvan dikin”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Mamosta Fayiq Rostamî di xutbeyên nimêja înê yên vê hefteyê de li Mizgefta Camiaya Mezin a Sineyê, bi spasdariya ji amadebûna berbiçav a gelê Kurdistanê di xizmetkirina ziyaretvanên Erbêînê de, got: Gelê vê parêzgehê wek salên berê bi evîn û ixlas pêşwaziya zayiran ên Seyîdüşşehda (s.x) kiriye û ev ruhîye nîşana hezkirin û eradeteke kûr a wan ji bo Pêxemberê Ekrem (s.x.a) û Ehl-ul-beytê (s.x) ye.
Wî, bi diyarkirina ku gelê Kurdistanê her dem di riya bihêzkirina yekîtî û biratiya îslamî
de gav avêtine, zêde kir: Xizmetkirina zayiran ên Erbêînê tenê gaveke civakî nîne, belkî diyarbûneke hevdilî, yekgirtî û girêdana gelê vê herêmê bi nirxên olî re ye.
Îmamê înê yê Sineyê, bi amaje kirina hedîsekê ji Pêxemberê Ekrem (s.x.a) derbarê hezkirina Îmam Hesen (s.x) û Îmam Huseyn (s.x) de, eşkere kir: Gelê Kurdistanê ev hînkirin di kiryarê de nîşan dane û ev hevdilî dikare bibete nimûneyek ji bo bihêzkirina yekîtî di nav misilmanan de.
Rexneya Îmamê înê yê Sineyê li ser wan ku xwe parêzvanên mafên mirovan didin nîşan
Mamosta Rostemî di beşeke din a axaftina xwe de, bi rexne kirina karûbarê welatên ku xwe wek parêzvanên mafên mirovan didin nîşan, got: Îro heman dewletên ku dirûşmeya azadî û mafên mirovan didin, di kiryarê de sedema şer, neewlehî û hilweşandina binesaziyên gelek welatan in û qurbanîyên sereke yên van siyasetan gelên bêtawan in, bi taybetî li erdên îslamî.
Wî domand: Kuştina mirovan ên bêparastin, belavbûna krîzên mirovahî û wêrankirina bajar û bajarokan, bi îdîayên van welatan derbarê parastina mafên mirovan de tu lihevhatinek nîne û ev nakokî niha ji raya giştî ya cîhanê re eşkere bûye.
Îmamê înê yê Sineyê, bi te’kîd kirina ku Îslam ola rehmetê, dadmendiyê û kerametê mirovî ye, zêde kir: Hînkirinên îslamî her cure tundûtûjî, zilm û xwînrijandinê red dikin û misilman jî her dem sûc û tawanên li dijî mirovan ên bêtawan şermezar kirine.
Te’kîd li ser piştgirîkirina cotkaran û teserûfa di vexwarina enerjiyê de
Mamosta Ristemî di dewamê de, bi amaje kirinê li hin pirsgirêkên hundirîn, li ser rêvebirina vexwarina av û elektrîkê te’kîd kir û ji gel xwest ku bi teserûfê zemîna domdariya xizmetan amade bikin.
Wî herwiha ji berpirsan xwest ku daxwazên gendimçêkeran di demeke herî kurt de bidin û ji bo dabînkirina kûdê pêwîst ji bo cotkaran gav bavêjin, da ku xem û fikarên vê çîna kedkar kêm bibin.
…………..
Dawiya Peyam/
Your Comment