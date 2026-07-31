"Başmax; destpêka evîna dilê li ser rêya Kerbelayê."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Pêncemîn sala ku Kurdistan mêvandariya ziyaratvanên Erbaîna Huseynî dike, sînorê navneteweyî yê Başmaxê Mêrîwanê veguherandiye yek ji girîngtirîn derbasgehên manewî yên welat.
Van rojan, ji demjimêrên serê sibê heta ava rojavabûnê, karwanên ziyaratvanan ji bajarên cuda yên Îranê ber bi vê sînorê ve tên da ku gera xwe ya bi evîn ber bi Kerbelaya Muellayê dest pê bikin. Di nav alayên "Ya Huseyn (ع)" de, bi dengê medahiyan û bi kenên xizmetkaran, çîrokên balkêş ên wan ziyaratvanan têne bihîstin ku Başmaxê ji ber aramiya rêyê, xizmetên baş û mêvanperweriya gelê Kurdistanê ji bo vê gera manewî hilbijartine.
Dema ku tu digihîjî sînorê Başmaxê, êdî kes li ser westiya rêyê napeyive. Çavan hemû ber bi asoyê ve ne; ber bi rêyekê ku di nav çiyayên kesk ên Kurdistanê re derbas dibe û armanca wê Beynulheremeyn e. Li vir dawîya rawestgeha Îranê ye; cihê ku hêvî û iştiyaqa ziyaratvanan bi kenên xizmetkaran û mêvanperweriya gelê Kurdistanê re tê girêdan.
Di qada sînorê de, her goşe çîrokeke nû vedibêje. Malbatên ku bi zarokên xwe re ketine vê rêyê, komên hevalan ku bi alayên "Ya Huseyn (ع)" wêneyên bîranînê digirin, pîr û kalên ku salan li benda vî seferî bûne, û ciwanên ku yekem car ezmûna meşa Erbaînê dest pê dikin.
Dîsa hilbijartina Başmaxê
Di nav girseyê de, ziyaratvanek ji Tebrîzê ku gelek caran bextewara beşdarbûna Erbaînê bûye, dibêje ku ev sal jî wekî sê salên borî sînorê Başmaxê hilbijartiye.
Ew ku niha panzdehemîn gera xwe ya Erbaînê dijî, dibêje sedema hilbijartina wî ne tenê hewaya sar û xweş a rêyê ye, lê her weha reftara gelê vê herêmê ye.
Li gorî vê ziyaratvanî, tiştê ku Başmaxê ji gelek sînorên din cuda dike, pêşwaziya germ û dilsoz a gelê Kurdistanê ye; gelê ku ji dema hatina ziyaratvanan heta dema derketina wan, bi rêzgirtin û rûyekî vekirî pêşwaziya mêvanên Îmam Huseyn (S.X) dikin.
Wî her weha hewaya xweş a herêmê wekî yek ji avantajên din ên vê derbasgehê destnîşan dike û dibêje: Ev şert û merc bûye sedem ku malbat bi aramiyeke zêdetir vê rêyê ji bo gera xwe ya manewî hilbijêrin.
Sînorek aram ji bo sefareke bi evîn
Hinek dûrtir, komek ji ziyaratvanên parêzgeha Erdebîlê yekem ezmûna xwe ya derbasbûna ji Başmaxê dijîn. Yek ji wan dibêje ku piştî ku rêyên cuda nirxandine, Başmaxê hilbijartine; çimkî hem ji aliyê hewayê ve ji wan re guncawtir bûye û hem jî bihîstine ku li wê aliyê sînor amûr û şertên veguhastina ziyaratvanan amade ne.
Wî bi amaje kirin ku ev derbasgeh li gorî hin sînorên din kêmtir qerebalix e, zêde dike: Aramiya ku li sînorê heye, dibe sedem ku ziyaratvan bê xem û bê dijwarî qonaxên derketina ji welat bi ser bike.
Ev ziyaratvan di dawiya gotinên xwe de ji Xwedê dixwaze ku hemû kesên ku dilxwazê serdana Îmam Huseyn (ع) in, bixe vê rêyê û hêvî dike ku ji bo gelê Îranê nayibê ziyaratê be.
Bêhna Kerbelayê ji Başmaxê
Li goşeyeke din a sînorê, mêrek bi çavên tijî hêsir li alayên bilindkirî dinêre û dibêje: Berê çend caran ji sînorên din ber bi Kerbelayê ve çûye, lê ev yekem car e ku Başmaxê hilbijartiye.
Li gorî vê ziyaratvanî, ew hîn neketiye axa Îraqê, lê atmosfera manewî ya li sînorê heye, hest û bîra Beynulheremeyn di dil û hişê wî de zindî kiriye.
Ew mêvanperweriya gelê Kurdistanê wekî tiştekî bêhempa pênase dike û bawer e ku ev reftara germ û dilsoz nirxa vê gera manewî du qat kiriye.
Çîroka hevpar a ziyaratvanan
Her çend ziyaratvanên Başmaxê ji bajarên cuda wekî Tebrîz, Erdebîl, Hemedan û herêmên din ên welat hatibin, lê çîrok û gotinên wan pir nêzîkî hev in.
Hemû ji aramiya sînorê, rêkxistina baş a xizmetan, amadebûna hêzên alîkarî û dermankirinê, çalakiyên mokeban û, ji hemûyan girîngtir, exlaq û mêvanperweriya gelê Kurdistanê bi pesn dibêjin.
Di van rojên ku Başmaxê mêvandariya hezaran ziyaratvanan dike de, tiştê ku herî zêde di bîra rêwiyan de dimîne ne avahiyên sînorê ne jî dergehên derketinê ne; lê belê ken û rûyê vekirî yê wan mirovên e ku xizmeta ziyaratvanên Îmam Huseyn (ع) wekî serbilindiya xwe dibînin.
Mokebên ku bê rawestan ji ziyaratvanan re xizmet û mêvandariyê dikin, alîkarên acîl ku her dem amade ne, hêzên rêveber ku hewl didin gera ziyaratvanan bê xem û bê asteng pêk were, û gelê herêmê ku bi rûyekî vekirî pêşwaziya mêvanan dikin, hemû wan wêneyek ji yekdilî û hezkirina gelê Kurdistanê ji bo Seyîdüşşuheda (S.X) nîşan dane.
Yekdilîya Şîe û Sûnî; Wêneyeke yekîtiyê li ser rêya Erbaînê
Li gel coş û heyecana ziyaratvanan, tiştê ku van rojan li sînorê Başmaxê herî zêde di ber çavan de ye, dîmenên xweşik ên yekdilîya gelê Kurdistanê di xizmeta ziyaratvanên Seyîdüşşuheda (ع) de ne. Li ser tevahiya rêya ku ber bi sînorê ve diçe û di nav qada termînalê de, gelek mokeb hatine avakirin. Xizmetkarên van mokeban ji serê sibê heta derengiya şevê, bê rawestan ji ziyaratvanan re xizmet dikin.
Di van mokeban de, Şîe û Sûnî mil bi mil li kêleka hev radiwestin. Wan di navbera xwe de tu cudahî nabînin; tenê bi armanceke hevpar: xizmeta ziyaratvanên Îmam Huseyn (ع). Ev yekdilî wêneyekî mayînde ji yekîtî û biratiya gelê Kurdistanê pêşkêşî wan ziyaratvanan kiriye ku ji çar aliyên Îranê ber bi Kerbelayê ve diçin.
Bêhna çaya nûdemkirî, bêhna xwarinên nezirî û şerbetên sar di germahiya rojê de westiya rêyê ji laşê ziyaratvanan radikin. Xizmetkarên mokeban bi rûyekî vekirî ziyaratvanan vedixwînin ku bihêlin û her tiştê ku di destê wan de heye, bê çavdêriyê û bê minet pêşkêşî wan dikin.
Xizmetên li Başmaxê tenê bi mêvandariyê ne sînordar in. Cihên mayîna demkî ji bo bêhnvedana ziyaratvanan, parkîngên amadekirî ji bo otomobîlan, rawestgehên rêberiyê, xizmetên alîkariya acîl û dermankirinê, û nexweşxaneyeke seyyar ku bi belaş ji ziyaratvanan re xizmet dike, beşek ji şert û mercên ku ji bo hêsankirina vê gera manewî hatine amadekirin.
Başmax van rojan tenê derbasgeheke sînorê nîne; ew pêşangeheke yekîtî, yekdilî û hezkirina gelê Kurdistanê ji bo Ehlibeyt (S.X) e. Li vir Şîe û Sûnî bi hev re, yekdil û yekdeng, bi serbilindî xwe xizmetkarê ziyaratvanên Huseynî dizanin û bi hemû hêza xwe hewl didin ku rêya Kerbelayê ji bo evîndarên Seyîdüşşuheda (S.X) hêsan bikin. Ev her weha cihê destpêka sefareke ye ku bi xatirxwestina germ a gelê Kurdistanê dest pê dike û bi silaveke bi evîn li herema Hz. Ebû Abdullah el-Huseyn (S.X) bi dawî dibe.
Li vê derbasgehê cografya bi dawî dibe û dildadeyî dest pê dike; cihê ku her gav, ziyaratvan gava din nêzîkî Kerbelayê dike.
Etîket:
-
Erbaîn
-
Erbaîna Huseynî
-
Kurdistan
-
Îrana Canfedayê li ser rêya Ebû Abdullah (S.X)
Your Comment