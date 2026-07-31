"Erbêîn di bin siya şer de; dema ku “Rê” dibe “Hêza Civakî”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Analîza civaknasî û siyasî ya Erbeîyna Huseynî di serdema gef, şer û şerê nasînê de
Destpêk
Di dîroka gelan de, hin merasîmên olî ji sînorên ibadet û ayînên kesane derbas dibin û dibin fenomenên mezin ên civakî, çandî û medeniyetî. Meşiya Erbeîyna Huseynî dikare wek yek ji nimûneyên herî berbiçav ên vê fenomenê di cîhana hemdem de were hesibandin.
Îro Erbeîyna tenê civîneke olî nîne; belkî torê berfireh a têkiliyên mirovî, baweriya civakî, beşdariya dilxwazane, xizmeta civakî, hevdelî û nasnameya hevpar di asteke derveyî sînorên welatan de çalak dike.
Girîngiya vê mijarê dema ku em Erbeîyn di şertên ku herêm bi krîzên ewlehî û siyasî re rû bi rû ye de dixwînin zêdetir dibe; ji ber ku Îran jî bi gefên leşkerî, zextên siyasî, şerê aborî û şerê nasînê re rû bi rû ye.
Di vê rewşê de ev pirs derdikeve holê:
Erbeîyna Huseynî di serdema gef û şer de çi peyama civakî û siyasî heye?
Ma ev civîna mezin tenê dikare wek ayînek olî were dîtin, an divê ew wek beşek ji kapasîteya civakî, çandî û medeniyetî ya cîhana Îslamê were hesibandin?
Ji aliyê civaknasîya olê ve, bersiva vê pirsê me digihîne têgehên wek nasnameya kolektîf, hevgirtina civakî, sermayeya civakî, baweriya giştî, beşdariya dilxwazane, berxwedana civakî û hêza nerm.
________________________________________
Erbeîyn; ji ayîna olî heta fenomeneke civakî
Di civaknasîya olê de, merasîmên komî tenê komeke kiryarên îbadetê nînin; belkî dikarin di afirandina û nûkirina nirxên hevpar û bihêzkirina girêdanên civakî de rolekî girîng bilîzin.
Emîl Durkheim, civaknasê navdar ê fransî, bal kişand ser rola ayînên komî di çêkirina hesta hevgirtina civakî de. Li gorî wî, dema ku mirov di merasîmek hevpar de li hev tên, hesta girêdana wan bi civakeke exlaqî re bihêztir dibe.
Heke em vê çarçoveyê li ser Erbeîynê bicîh bikin, dikarin bibêjin ku kes di vê tevgerê de ji "ezeke tenê" diguhere bo endamê "emeke mezinتر".
Ew êdî tenê zayir nîne; belkî endamê civakeke wateyî ye ku bi bîranîna dîrokî, nirxeke hevpar û armanceke exlaqî ve girêdayî ye.
Ji vê nêrînê, Erbeyn dikare wek nûavakirina salane ya nasnameya kolektîf were dîtin.
Bîranîna Aşûra û hilberandina nasnameya kolektîf
Tu civakek nikare bêyî bîranîna xwe ya dîrokî nasnameya xwe ya domdar biparêze.
Aşûra di çanda Îslamî û bi taybetî di çanda Şîî de tenê bûyereke dîrokî nîne; belkî beşek ji bîranîna kolektîf e ku têgehên wek dadperwerî, azadîxwazî, dilsozî, fedakarî û li dijî zordariyê rawestan di xwe de digire.
Erbeîyn vê bîranînê ji nifşekî bo nifşekî din digihîne.
Zarok, ciwan, temenmezin û malbat bi hev re di rêyekê de dimeşin ku ji bo wan tenê rêyek erdnîgarî nîne; belkî rêya xwendina dîrokeke û ji nû ve afirandina wateyekê ye.
Ji ber vê yekê, Erbeyn dikare wek sazûmana civakî ya veguhastina bîranîna dîrokî û nirxên exlaqî were dîtin.
Sermayeya civakî; hêzek ji amûrên leşkerî jî mezintir
Yek ji têgehên herî girîng ên civaknasîya siyasî ya hemdem, sermayeya civakî ye.
Sermayeya civakî dikare di çarçoveya torên têkiliyê, bawerî, normên hevkarî û hêza kesan ji bo kirina tevgera kolektîf were lêkolîn kirin.
Di Erbeîynê de nimûneyên gelek ên vê sermayeya civakî têne dîtin.
Mirovên ku bêyî bendewariya mûçe ji zayiran re xwarin dide, malbatên ku malên xwe ji mêvanan re vedikin, bijîşk û hêzên alîkariyê yên ku bi dilxwazî xizmetê dikin û hezarên kesên ku ji bo hêsankirina rêwîtiya kesên din dem û derfetên xwe xerç dikin, hemû di pêvajoya hilberandin û nûkirina sermayeya civakî de ne.
Ev tevger tenê xizmeta kesane nînin; belkî toreke bawerî û hevkarîya civakî ava dikin.
Ji vê aliyê ve, Erbeyn dikare wek yek ji berfirehtirîn qadên dîtina pratîka sermayeya civakî di cîhana Îslamê de were hesibandin.
________________________________________
Erbeyn di şertên şer de; bersiveke civakî li hember siyaseta tirsê
Şerê hemdem tenê li qada leşkerî pêk nayê.
Li kêleka şerê leşkerî, şerê aborî, medya, derûnî û nasînî jî dikare bandorê li ser civakê bike.
Yek ji armancên şerê nasînê dikare afirandina guman, bêbawerî, bêhêvîbûn û hesta bêhêzî di nav civakê de be.
Di şertên wiha de, beşdariya berfireh a gel di bûyereke komî de dikare wateyeke ji hebûna olî zêdetir hebe.
Peyama civakî ya wê dikare ev be:
Gefên derve nekarîne hemû torên civakî û çandî yên civakê ji kar bixin.
Erbeîn di Sîbera Şer de; Gava ku "Rê" Dibe "Hêza Civakî"
Analîzeke civaknasî û siyasî ya Erbeîna Husênî di serdema gef, şer û şerê têgihîştinê (şerê nerm) de
Nivîskar: Mamosta Abid Neqîbî
Lêkolînerê ol û mezhebên îslamî
Pêşgotin
Di dîroka gelan de, hin merasîmên olî ji sînorên îbadetê û ayînên şexsî derdikevin û dibin diyardeyên mezin ên civakî, çandî û şaristaniyê. Meşa Erbeîna Husênî dikare wekî yek ji mînakên herî berbiçav ên vê diyardeyê di cîhana îro de bê naskirin.
Erbeîn îro ne tenê kombûneke olî ye; belkî torekî berfireh a têkiliyên mirovî, baweriya civakî, beşdariya dilxwazane, xizmetguzarî, hevgirtin û nasnameya hevpar di asteke navneteweyî de çalak dike.
Gava em Erbeînê di rewşeke ku herêm bi krîzên ewlehî û siyasî re rû bi rû ye û Îran jî bi gefên leşkerî, zextên siyasî, şerê aborî û şerê têgihîştinê (şerê nerm) re rûbirû ye, lêkolîn dikin, girîngiya vê mijarê zêdetir dibe.
Erbeîn; Ji Ayîna Olî Ber Bi Diyardeya Civakî ve
Di civaknasîya olê de, merasîmên komî ne tenê komek çalakiyên îbadetê ne; ew dikarin di afirandin û nûkirina nirxên hevpar û bihêzkirina têkiliyên civakî de rol bilîzin.
Emîl Durkheim, civaknasê navdarê fransî, bal dikişand ser rola ayînên komî di afirandina hestê hevgirtina civakî de. Eger em vê çarçoveyê li ser Erbeînê bi kar bînin, dikare bê gotin ku kes di vê tevgerê de ji "ez-ekî tenê" dibe endamê "em-ekî mezintir".
Bîranîna Aşûrayê û Afirandina Nasnameya Komî
Aşûra di çanda îslamî û bi taybetî di çanda şîe de, ne tenê bûyereke dîrokî ye; beşek ji bîranîna komî ye ku têgehên wekî dadmendî, azadîxwazî, dilsozî, fedakarî û têkoşîna li dijî zilmê di xwe de vedihewîne. Erbeîn vê bîranînê ji nifşekî vediguhêze nifşê din.
Sermayeya Civakî; Hêzeke ji Amûran Bilindtir
Yek ji têgehên herî girîng ên civaknasîya siyasî ya nûjen, sermayeya civakî ye. Di Erbeînê de mînakên pir zêde yên vê sermayeyê hene. Kesên ku bêyî hêviya mûçeyê xwarinê didin zayiran, malbatên ku xaniyên xwe ji rêwiyan re vedikin, bijîşk û hêzên hawarçûnê yên bi awayekî dilxwazane xizmetê dikin; hemû van tiştan sermayeya civakî çêdikin.
Erbeîn di Şertên Şer de; Bersiva Civakî ji Siyaseta Tirsê re
Yek ji armancên şerê têgihîştinê (şerê nerm) ew e ku di civakê de guman, bêbawerî û hestê bêhêziyê çêbike. Di rewşeke wiha de, beşdariya berfireh a xelkê di merasîmeke komî de, dikare peyameke xurt hebe: "Gefên derve nekarîne hemû torên civakî û çandî yên civakê têk bibin."
Erbeîn û Vegerandina Hêviyê
Erbeîn dikare sê hêmanên girîng ên sebr û berxwedanê (resilience) bihêz bike:
1. Wate: Mirov hîs dike ku di tevgereke biqîmet de beşdar e.
2. Peywendî:Kes xwe beşek ji civakeke mezintir dibîne.
3. Beşdarî: Kes ji rewşa temaşevan derdikeve û bi xwe di xizmetguzarî û çalakiya komî de beşdar dibe.
Dîplomasiya Gelêrî ya Îran û Iraqê
Yek ji aliyên herî girîng ên siyasî yên Erbeînê, têkiliya rasterast a gelê Îran û Iraqê ye. Mêvandariya gelê Iraqê ji zayiran re, mînakeke "dîplomasiya gelêrî" ye; dîplomasiyek ku ne li odeyên fermî, belkî li malan, konan (mokebran) û di axaftinên rojane de çêdibe.
Erbeîn û Yekîtiya Îslamî
Ji nihêrîna lêkolînerekî ol û mezheban, yek ji mezintirîn derfetên Erbeînê, derfeta veguherîna wê ye bo zemîneke ji bo bihêzkirina yekîtiya îslamî. Pêxemberê (s.x) pêşengê hemû misilmanan e û evîna ji bo malbata pêxember (Ehlibeyt) beşekî kûr a mîrata îslamî ya hemû misilmanan (şîe û sunnî) e.
Encam
Erbeîn ne tenê bi hejmara zayiran tê pîvandin. Ev diyarde ji nihêrîna civaknasîya olî û siyasî ve, çend pêvajoyan di xwe de vedihewîne: Nûkirina nasnameya komî, veguhastina bîranîna dîrokî, bihêzkirina sermayeya civakî, afirandina baweriyê û bihêzkirina hevgirtina civakî.
Peyama mezin a Erbeînê ev e: Hêza miletekî ne tenê di şiyanên wî yên leşkerî de ye; belkî di şiyana wî ya parastina bawerî, bawerî (trust), hêvî, exlaq û hevgirtinê de ye.
Gelê ku di rojên herî dijwar de hê jî dikare ji bo rastî, dadmendî û evînê bi hev re gav biavêje, xwedî sermayeyek e ku tu hêz nikare wê tenê bi amûrên leşkerî têk bibe.
Belê, ev mijar wateya paşguhkirina pirsgirêkên hundirîn an înkarkirina daxwazên civakî nîne. Sermayeya civakî ya domdar dema ku li gel merasîmên olî, baweriya giştî, kerameta mirovan, dadperweriya civakî û derfetên gotûbêjê jî bihêz bibin, çêdibe.
Ji ber vê yekê, divê Erbeyn wek şûna hemû pirsgirêkên civakê neyê dîtin; belkî divê wek yek ji kapasîteyên çandî ji bo bihêzkirina hevgirtin û berxwedana civakî were hesibandin.
________________________________________
Erbeyn û berxwedana civakî
Berxwedana civakî wateya hêza civakekê ye ji bo rûbirûbûna bi krîzan, li gorî şertên dijwar xwe rastkirin û ji nû ve avakirina kapasîteyên komî.
Di şertên şer û gefê de, berxwedana civakî tenê wateya tehemûlkirina zehmetiyan nîne; belkî wateya parastina wate, hêvî û têkiliyên civakî ye.
Erbeyn ji vê aliyê ve dikare sê hêmanên girîng ên berxwedana civakî bihêz bike:
Yekem; wate: Mirov hest dike ku di tevgergeke bi nirx de beşdar dibe.
Duyem; girêdan: Kes xwe wek parçeyek ji civakeke mezintir dibîne.
Sêyem; beşdarî: Kes ji rewşa temaşevan derdikeve û bi xizmetkirin û kiryarên komî re beşdar dibe.
Ji ber vê yekê, Erbeyn dikare wek ayîna nûkirina hêvî û berxwedana civakî were navandin.
________________________________________
Ji "ez" bo "em"; civakek ku pratîka hevdeliyê dike
Yek ji pirsgirêkên civakên nû, zêdebûna ferdperestiyê û kêm bûna hin têkiliyên rasterast û mirovî ye.
Erbeyn ezmûnek cuda pêşkêş dike.
Li vir kes ji bo kesekî din tiştekî dike ku ne mecbûr e berjewendiya madî ya rasterast jê re çêbibe.
Kaseyek avê, xwarineke rojane, alîkariya kesekî pîr, hilgirtina barê zayir, rêberiya rêwîyek an vekirina deriyê malê ji bo mêvanan, hemû tevgerên ku li gel hev cûreyek exlaqê komî ava dikin.
Ev ew xal e ku ol dikare ji qada baweriya kesane derkeve û bikeve qada tevgera civakî.
Dema ku bawerî dibe xizmet, sermayeya exlaqî çêdike û sermayeya exlaqî dikare veguhezîne sermayeya civakî.
Erbeîyn û dîplomasiya gel a Îran û Iraqê
Yek ji aliyên herî girîng ên siyasî yên Erbeynê, têkiliya rasterast a gelên Îran û Iraqê ye.
Têkiliyên her du welatan tenê di asta dewletan de nayên pênasekirin. Milyonan zayir û mêvan, têkiliyên mirovî û hestyar ava dikin ku bandora wan dikare ji demên Erbeynê jî derbas bibe.
Mêvandariya gelê Iraqê ji zayirên, nimûneyeke dîplomasiya gel e; dîplomasiya ku ne di odeyên fermî de, lê di malan, mewkeban, rêyan û axaftinên rojane de ava dibe.
Li vir hêza nerm ne bi propagandaya fermî, lê bi ezmûna rasterast a evîn, mêvanperwerî û baweriyê tê çêkirin.
________________________________________
Erbeyn û yekîtiya Îslamî
Ji nêrîna lêkolînerê ol û mezheban ve, yek ji kapasîteyên herî girîng ên Erbeynê, derfeta veguheztina wê bo qada bihêzkirina yekîtiya Îslamî ye.
Divê nehêle ku mezinahiya Erbeynê tenê di çarçoveya pêşbaziyên mezhebî an siyasî de were şîrovekirin.
Îmam Huseyn (a.s) ji bo hemû misilmanan kesayetiyeke mezin û rêzdar e û têgehên wek dadperwerî, azadî, fedakarî û li dijî zordariyê rawestan, dikarin xwedî kapasîteya gihiştina berfireh di cîhana Îslamê de bin.
Ji bo Ehlê Sunnet jî hezkirina Ehlibeyta Pêxember (s) parçeyeke kûr a mîrasa Îslamî ye.
Ji ber vê yekê, heke Erbeyn balê bikişîne ser evîn, keramet, dadperwerî û nirxên hevpar ên Îslamî, dikare ji şûna kûrkirina sînorên mezhebî, alîkariya bihêzkirina yekîtiya ummeta Îslamî bike.
Ev nêrîn bi taybetî di şertên îro de girîng e, ji ber ku hin aktorên siyasî hewl didin cudahiyên mezhebî veguherînin valahiyên siyasî û ewlehî.
________________________________________
Erbeîyn; hêza nerm an hêza civakî?
Erbeîyna divê tenê wek "nîşandana hêza siyasî" neyê pênasekirin.
Hêza rastîn a wê di tiştekî kûrtir de ye: hêza civakê ji bo hilberandina wate, bawerî, beşdarî û hevdeliyê.
Heke hêza hişk bi amûrên leşkerî were pîvan kirin, hêza civakî bi asta bawerî û hevkariyê ya gel tê pîvan kirin.
Ji vê aliyê ve, Erbeyn cureyek hêza nerm û civakî ava dike ku li ser zordariyê ava nebûye.
Ev hêz dema ku tevgerên exlaqî û xizmetguzariya gel, kerameta zayir, rêkûpêk, qanûna qanûnê, ewlehî û rêzgirtina ji cihêrengiya mezhebî û çandî were parastin, dê domdar bibe.
________________________________________
Erbeyn û şerê çîrokan
Di cîhana îro de, her krîz ji bilî qada rastîn, xwedî qadeke çîrokî jî ye.
Aliyên cuda hewl didin rastiyê ji goşeya xwe ve vegotin.
Erbeyn di nav vê rewşê de dikare "çîrokeke mirovî" ji cîhana Îslamê re pêşkêş bike; çîrokeke ku tê de mirov li gel hev radiwestin, ji hev re xizmetê dikin û sînorên neteweyî û etnîkî astengî li ber avakirina têkiliyên mirovî nabin.
Ev kapasîte dê zêdetir bibe dema ku medyayê Erbeyn ne tenê bi hejmareke zayiran, lê bi çîrokên mirovî, xizmeta dilxwazane, hevjiyana civakî û beşdariya civakî bidin nasîn.
Ji nêrîna Robert Putnam; ji torên civakî heta baweriyê
Robert Putnam, civaknasê Amerîkî, di teoriya sermayeya civakî de girîngiya torên civakî, bawerî û normên hevkariyê di şiyana civakê ya kirina tevgera komî de radixe ber çavan.
Li gorî vê nêrînê, civakeke mirovî dema ku kes têkiliyên xwe yên li ser bawerî û torên civakî ava kirine, xwedî kapasîteyeke mezintir ji bo hevkariyê dibe.
Erbeîyn dikare ji vê aliyê ve were lêkolîn kirin.
Muwkib, heyet, komên dilxwaz, malbat, komên alîkariyê û torên xizmetguzariyê, komeke têkiliyên mirovî ava dikin ku di nav ezmûneke hevpar de çalak dibin.
Ji ber vê yekê, Erbeyn tenê "civîna mirovan" nîne; belkî toreke têkiliyên civakî ye ku di nav ezmûneke hevpar de çalak dibe.
Ji nêrîna Jürgen Habermas; derfeta çêbûna qada gotûbêjê
Jürgen Habermas, fîlozof û civaknasê Alman, girîngiya ragihandin û gotûbêjê di avakirina têgihiştina civakî de radixe ber çavan.
Erbeyn jî derfetek bêhempa ye ji bo têkiliya di navbera mirovên ku dibe ku di jiyana rojane de qet hev nas nekirin.
Îranî, Iraqî, Pakistanî, Libnanî, Afgan û misilmanên din di hawirdorek hevpar de bi hev re têkilî datînin.
Heke ev têkilî li ser rêz û gotûbêjê ava bibe, dikare cûreyek qada ragihandinê ya derveyî sînorên neteweyî ava bike.
Ji vê aliyê ve, Erbeyn kapasîteya veguheztina xwe ji ayînek olî bo ezmûneke ragihandinî ya medeniyetî heye.
Peyama Erbeîyna ê ji dijmin re; civakek ku teslimê tirsê nebûye
Di şertên ku dijminên Îranê li pey lawazkirina îradeya giştî an çêkirina şikestinên civakî ne, Erbeyn dikare peyameke zelal hebe; lê ev peyam baştir e ku ji cûreyê gefa li hemberî gefê nebe.
Peyama bingehîn ev e:
Civakek ku hîn dikare bawer bike, hevkariyê bike û li gel hev raweste, civakeke xwedî kapasîteya berxwedanê ye.
Ev peyam ji her slogana din zêdetir dikare hêza civakî ya miletekî nîşan bide.
Hêza rastîn ew der e ku civak di şertên dijwar de exlaqê xwe wenda neke, hêviya xwe biparêze û li şûna veguherandina krîzê bo nefret û perçebûnê, wê bike derfetek ji bo hevdelî û berpirsiyariya civakî.
Encam
Erbeîyna Huseynî nikare tenê bi pîvana hejmareke zayiran an firehiya erdnîgarî were pîvan kirin.
Ev fenomen ji aliyê civaknasîya olî û siyasî ve, komeke pêvajoyên civakî di xwe de digire:
• Nûavakirina nasnameya kolektîf;
• Veguhastina bîranîna dîrokî;
• Bihêzkirina sermayeya civakî;
• Hilberandina bawerî û hevkarî;
• Bihêzkirina berxwedana civakî;
• Çêkirina têkiliyan di navbera gelan de;
• Nîşandana nirxên exlaqî yên Aşûrayê.
Di şertên şer û gefê de, girîngiya van karûbaran zêdetir dibe.
Ji ber ku şer tenê ax û binesaziyan hedef nagire; belkî dikare bawerî, hêvî, nasname û îradeya giştî jî bike hedef.
Di rewşeke wiha de, Erbeyn dikare qada nûkirina van sermayeyan be.
Lê divê ji Erbeynê neyê bendewariya ku bi tenê hemû pirsgirêkên aborî, siyasî û civakî yên civakê çareser bike. Sermayeya civakî dema ku li gel ayînên olî, dadperwerî, baweriya giştî, bersivdayîn, kerameta mirovan û beşdariya rastîn a gel jî bihêz bibin, domdar dibe.
Ji vê nêrînê, mezintirîn peyama Erbeynê ji bo civaka Îranê û cîhana Îslamê dibe ku ev be:
Hêza miletekî tenê di توانaya leşkerî ya wî de nîne; di şiyana wî ya parastina bawerî, bawerîya hevdu, hêvî, exlaq û hevgirtinê de jî ye.
Û heke dijmin li pey afirandina tirs û perçebûnê ye, Erbeyn dikare bersiveke civakî û çandî be ji vê projeyê re:
Tevgera ji "ez" bo "em", ji tenêbûnê bo hevdelî, ji tirsê bo hêvî û ji belavbûnê bo hevgirtin.
Erbeyn di vê wateyê de tenê rêyek ber bi Kerbelayê nîne;
Rêyek e ji bîranînê bo nasname, ji baweriyê bo berpirsiyarî, ji ferdê bo civakê û ji civakê bo medeniyetê.
Û dibe ku peyama Erbeynê di serdema gefê de bi hevokeke kurt were kurtkirin:
"Miletek ku di dijwartirîn rojên xwe de hîn dikare ji bo rastî, dadperwerî, keramet û evînê li gel hev gav bavêje, xwedî sermayeke ye ku tu hêzek nikare tenê bi amûrên leşkerî têk bibe."
________________________________________
Çavkanî û bingehên teorîk
1. Emîl Durkheim، Wêneyên bingehîn ên jiyana olî.
2. Robert Putnam، Demokrasî û kevneşopiyên sivîl li Îtalya.
3. Robert Putnam، Tenêbûn di nav komê de; hilweşîn û vejîna civaka Amerîkî.
4. Randall Collins، Zencîreyên ayînên têkilîyê.
5. Jürgen Habermas، Teoriya kiryarê ragihandinî.
6. Lêkolînên civaknasî yên li ser merasîmên komî û hevgirtina civakî.
7. Lêkolînên li ser meşa Erbeynê, sermayeya civakî, nasnameya kolektîf, ragihandina navçandî û yekîtiya Îslamî.
Mamoste Abid Neqîbî
Melayê Ehlê Sunnet, lêkolînerê ol û mezheban û civaknasê olî
Your Comment