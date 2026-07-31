  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Belgeya Derewên Amerîkayê; Weşandina Wêneyên Lêxistina Serkeftî ya li Embara Tamîr û Berdewamiya Firokên Şer ên Amerîkî

31 July 2026 - 08:22
News ID: 1847057
Source: kmr.abna24.com
Belgeya Derewên Amerîkayê; Weşandina Wêneyên Lêxistina Serkeftî ya li Embara Tamîr û Berdewamiya Firokên Şer ên Amerîkî

Wêneyên destpêkê yên ji embara tamîr û berdewamiya firokên şer ên Amerîkî li Bingeha Muwaffaq Salti nîşan didin ku lêxistineke serkeftî li qada wê embarê hatiye kirin.

Li gorî nûçeya ajansa “Ehl-ul-Beyt (s.x)- ABNA - Dîmenên destpêkê yên ji depoya tamîrkirin û parastina balafirên şer ên Amerîkayê li baregeha Muwefeq el-Siltî, nîşan didin ku lêdaneke serkeftî li dorhêla wê depoyê çêbûye.

Ev di demekê de ye ku CENTCOM-ê berê îdia kiribû ku wan hemû mûşekên Îranî xistine xwarê û ti ziyan negihîştiye firoke û alavên nav baregehê.

Sipahê (Pasdaran) ji bo CENTCOM-ê ragihand: “Çêtir e ku hûn dest ji sansûra tund berdin û daneyên rast bidin cîhanê, da ku gelên cîhanê bixwe biryarê bidin û bi awayekî zindî (online) bibînin ku dema em dibêjin dagirker tê cezakirin -ew jî tam îro- mebesta me çi ye.”

Belgeya Derewên Amerîkayê; Weşandina Wêneyên Lêxistina Serkeftî ya li Embara Tamîr û Berdewamiya Firokên Şer ên Amerîkî

............

Dawiya peyamê

Etîket (Tag)

  • CENTCOM / Senetkom

  • Firoka şer a F-35

  • Muwaffaq Salti / Muweffeq Saltî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha