Belgeya Derewên Amerîkayê; Weşandina Wêneyên Lêxistina Serkeftî ya li Embara Tamîr û Berdewamiya Firokên Şer ên Amerîkî

Li gorî nûçeya ajansa “Ehl-ul-Beyt (s.x)- ABNA - Dîmenên destpêkê yên ji depoya tamîrkirin û parastina balafirên şer ên Amerîkayê li baregeha Muwefeq el-Siltî, nîşan didin ku lêdaneke serkeftî li dorhêla wê depoyê çêbûye.
Ev di demekê de ye ku CENTCOM-ê berê îdia kiribû ku wan hemû mûşekên Îranî xistine xwarê û ti ziyan negihîştiye firoke û alavên nav baregehê.
Sipahê (Pasdaran) ji bo CENTCOM-ê ragihand: “Çêtir e ku hûn dest ji sansûra tund berdin û daneyên rast bidin cîhanê, da ku gelên cîhanê bixwe biryarê bidin û bi awayekî zindî (online) bibînin ku dema em dibêjin dagirker tê cezakirin -ew jî tam îro- mebesta me çi ye.”
............
Dawiya peyamê
Etîket (Tag)
-
CENTCOM / Senetkom
-
Firoka şer a F-35
-
Muwaffaq Salti / Muweffeq Saltî
Your Comment