Karê kompanyaya Amazonê li Bahreyînê çi ye û çima Sipahê wêran kir?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Serdar Huseyn Mohibî, axaftvanê Sepaha Pasdaren Şoreşa Îslamî, di hevpeyvîneke nû de bi Tasnîmê re, hinek hûrguliyên derbarê ziyanên girîng ên ku di encama êrîşên Sepahê de li ser bazgehên leşkerê Amerîka yên li derdora Îranê hatine danîn, ragihand.
Yek ji girîngtirîn van êrîşan, êrîşa li ser navendeke pêvajoyê-datan a girêdayî kompanyaya Amerîkî Amazon li Bahreynê bû. Ev armanc dibe ku di nihêrîna yekem de ne-leşkerî û hinek jî ecêb xuya bike; lê dema em di nûçeyên çend salên dawî de lêkolîn dikin, tê fêmkirin ku ev kompanya û tesîsên wê yên hatine behskirin, bi rastî yek ji hevkarên herî girîng ên hêzên çekdar ên Amerîkayê ne.
Ev êrîş di 30ê Tîrmehê (30ê Pûşperê/Tîrmehê) de, di çarçoveya pêlên êrîşan ên operasyona “Nasr 2” û wek bersivek li hemberê êrîşa rojek berê ya leşkerê Amerîkî li ser tesîsên ne-leşkerî yên di qonaxa çêkirinê de li Darxuyînê (Darxovin) pêk hat.
Amazon; Ji pirtûkfiroşiyê heta veguhertina bo dêwekî hişê çêkirî
Kompanyaya Amazonê di sala 1994an de ji aliyê Jeff Bezos ve li eyaleta Washingtonê ya Amerîkayê, wekî malpereke firotina pirtûkan a serhêl dest bi karê xwe kir. Hêdî hêdî bi berfirehkirina çalakiyan, firotina tiştên din jî li karê vê kompanyayê hat zêdekirin û di encamê de Amazon bû mezintirîn firotgeha serhêl a cîhanê. Lê belê, vê kompanyayê çalakiyên xwe tenê bi kirîn û firotina serhêl sînordar nekir.
Jeff Bezos, damezrînerê kompanyaya Amazonê
Avahiya sereke ya rêveberiya kompanyaya Amazonê li bajarê Seattle li eyaleta Washington a Amerîkayê
Bi giştî di navbera salên 2003 heta 2006an de, kompanyaya Amazonê dest bi pêşkêşkirina xizmetguzariyên xwe yên li ser bingeha webê (AWS) kir û piştre di navbera salên 2007 heta 2013an de navendên xwe yên daneyan (data centers) çalak kirin. Ji sala 2013an heta îro jî Amazonê dest bi berfirehkirina navendên daneyan û xizmetguzariyên kompûterî yên mîna li Bahreynê kiriye û di warên wekî sehkirina ewran (cloud computing), hişê çêkirî û analîzkirina zanyariyên mezin de çalakiyên berfireh encam dane.
Di salên dawî de bi taybetî bala vê kompanyayê çûye ser mijara hişê çêkirî, geşepêdana çîpsetên taybet ji bo analîzkirina hişê çêkirî û cûreyên xizmetguzariyan li ser bingeha hişê çêkirî. Navenda daneyan a Bahreynê jî di havîna sala 2019an de hate vekirin.
Di nav xerîdarên van xizmetguzariyên kompanyaya Amazonê de hejmareke zêde ya bankan, kompanyayên taybet, saziyên darayî û saziyên hikûmî yên wekî ajansa NASA û her wiha hêzên çekdar û civaka îstîxbaratî ya Amerîkayê hene.
Dema em li zanyariyên hatine weşandin ên derbarê peymanên navbera kompanyaya Amazon û hêzên çekdar ên Amerîkayê de dinêrin, em dibînin ku hemû beşên artêşa Amerîkayê di nav xerîdarên xizmetguzariyên vê kompanyayê de ne û her wiha pereyên pir mezin jî tên dîtin.
Wekî nimûne, di sala 2018an de Pentagonê peymaneke 10 salî ji bo dabînkirina hewcedariyên xwe yên sehkirina ewran bi bihayê 10 milyar dolaran radestî vê kompanyayê kir.
Yek ji peymanên din ên girîng ên vê kompanyayê (bi hevbeşî ligel kompanyayên din ên mîna Microsoft, Google û Oracle) avakirina qada embarkirinê ye ji bo hêzên leşkerî yên nûjen di nav avahiya hêzên çekdar ên Amerîkayê de.
Amazon bi rastî çawa alîkariya artêşa Amerîkayê dike?
Di mijara şerên nûjen de, bi taybetî bi şêwaza şerê hêzên çekdar ên Amerîkayê, em rûbirûyî qebareyeke pir mezin a daneyan ji sensorên cihêreng dibin. Cûreyên satelaytan, firokeyên bi mirov û bêmirov (dron), pergalên radarê û guhdarkirinê û hwd. Qebareyek mezin a zanyariyan dixin nav pergala fermandariyê.
Ev qebareya zanyariyan di qonaxa yekem de hewceyî wergirtin û embarkirinê ye, piştre hewceyî analîzkirina bilez û di heman demê de pêşkêşkirina vebijarkên operasyonî ji fermandaran re ye; pêvajoyek ku bi hevgirtina bîrgehên sehkirina ewran, hişê çêkirî, navendên daneyan û hwd. pêk tê.
Bi bingehîn, qebareya daneyên ku dertên holê ewqas zêde ye ku serverên taybet ên artêşa Amerîkayê têrê nakin û ev hêza leşkerî neçar maye ku bi berfirehî sektora taybet di vê qadê de bi kar bîne.
Wekî nimûne, wêneyên ku ji aliyê dronên wekî seriya MQ-9 ve ji qada şer li Îranê hatine girtin, diçin navendên mîna navenda zanyariyan a kompanyaya Amazonê li Bahreynê, li wir tên analîzkirin û di encamê de alîkariya pergala kontrol û fermandariya artêşa Amerîkayê dikin ji bo biryardana durusttir û bileztir.
Di rastiyê de divê were gotin ku armancgirtina vê navendê ji aliyê Sepaha Pasdarên Şoreşa Îslamî ve, dikare wekî beşek ji puzleyeke mezintir a ziyangihandin û kêmkirina şiyana nasîn, çavdêrî, kontrol û fermandariya aliyê din di şerê dawî de were hesibandin.
Wêneya satelaytî ji êrîşa yekem a Sepahê li ser tesîsên kompanyaya Amazonê li Bahreynê
Wêneya satelaytî ji êrîşa duyem a Sepahê li ser tesîsên kompanyaya Amazonê li Bahreynê
Xala balkêş ku girîngiya vê navendê nîşan dide ev e ku ev armanc du caran ji aliyê Sepaha Pasdaran ve hatiye lêdan. Di faza yekem de, mûşekeke Îranî bi çêkirina qulikeke 19 metreyî di nav tesîsan de derbas bûye û bi eşkereyî ziyaneke mezin çêkiriye; di êrîşa paşîn de jî, lêdana moşekên kruz bûye sedema şewatê di vê avahiyê de û bi temamî ew wêran kiriye.
Dawiya nûçeyê/
Your Comment