“Ayetullah Remezanî di civîna ‘Îmam Huseyn (silavên Xwedê lê bin) ji nêrîna dîn û mezheban’ de: Mekteba Huseynî tenê ne ya misilmanan e”

Raporta Ajansa Navneteweyî ya Ahlulbeytê (ABNA) – Ayetullah Remezanî, Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ahlulbeytê, di rûniştina pisporî ya “Îmam Huseyn (silavên Xwedê lê bin) ji nêrîna dîn û mezheban” de, ku di çarçoveya bûyera mezin a Erbînê de hat lidarxistin, bi tekezî li ser gerdûniya mekteba Huseynî, Îmam Huseyn wekî “versiyona rizgarkirina mirovahiyê” pênase kir û tevgere wî li gorî aqil û fıtreta mirovî zanî.
Di vê merasîma ku bi danasîna pirtûka “Huseyn û têkoşîna li ser rêya dadmendiyê” û bi amadebûna bîrmendên navneteweyî re hat lidarxistin, wî şiroveyên kûr li ser pîvanên cîhadê, berxwedanê û girêdana di navbera celal û cemalê de di serhildana Aşûrayê de kir.
Ayetullah Remezanî bi daxuyaniya ku Meclîsa Cîhanî ya Ahlulbeytê di rojên Erbînê de rêze-rûniştinên çandî û rewşenbîrî yên pirr rêxistin kirine, diyar kir ku ev rûniştin bi armanca sûdwergirtina ji kapasîteyên kalîteyî û bîrdoziya rewşenbîrên cîhanê têne lidarxistin.
Wî bi pesindana lêkolînên aşûranasan wekî Profesor Chris Hewer, bîrmendê navdar ê xiristiyan, tekez kir ku Îmam Huseyn ne tenê aîdê şîeyan an misilmanan e, belkî modelek e ji bo hemû mirovahiyê û hemû yekperestên cîhanê. Li gorî gotina wî, eger civaka mirovî îro li pey azadbûna ji her cure zilm û stemê be, divê xwe bi versiyona rizgarker a Îmam Huseyn ku “çiraya hidayetê (mizgîniyê)” ye, bigire.
Îmam Huseyn; modelekî fıtrî û der-mezhebî ji bo dadxwaziyê
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ahlulbeytê di berdewamiya axaftina xwe de, tevgera Îmam Huseyn li ser bingehê fıtrat û aqilmendiyê bi nav kir û zêde kir ku dînê Îslamê di hemû aliyên bawerî, exlaq û hukman de, karekî fıtrî ye. Wî bi nîşandana cihê “aswe” (nimûne) di Qurana Pîroz de, bal kişand ser wê yekê ku Îmam Huseyn bi fedakariya xwe dersa berpirsyariyê fêrî cîhanê kir û serkeftina xwînê li ser şûr veguherand rastiyeke teqez di dîrokê de.
Ayetullah Remezanî tekez kir ku nêrîna li Îmam Huseyn divê ne tenê wekî kesayetekî dîrokî yê tixûbdar be, belkî ew rûyê efsanewî ye ji bo heqîqetxwazî û fedakariyê li ser rêya serkeftina heqiyê.
Şirovekirina pîroziya cîhadê û rexnekirina nêzîkatiyên rojava
Ayetullah Remezanî di beşekî axaftina xwe de bal kişand ser mijara cîhadê û bi rexnekirina nîşandana tund a cîhadê li rojava, zelal kir ku cîhad di Îslamê de karekî pîroz e û di bin sîwana “rehmê” de ye. Wî bi daneyên balkêş diyar kir ku nêzîkî 400 ayet di Qurana Pîroz de ji bo cîhad û berxwedanê hatine veqetandin, ku ev hejmara tekezê li ser tu hukmekî din, di nav de nimêj û rojî jî, nîne.
Wî cîhad wekî bersiveke fıtrî û aqilane ya li hemberî zilm û stemê da zanîn û tekez kir ku Quran destûr daye wan kesên ku rastî zilmê hatine ku berevanî û berxwedanê bikin, daku ji bin desthilata zaliman derkevin.
Xuyanîbûna celal û cemalê dîn di mekteba Huseynî û berdewamiya wê
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ahlulbeytê di berdewamiya axaftina xwe de, şirovekirina aliyên îrfanî yên serhildana Aşûrayê kir û Îmam Huseyn (silavên Xwedê lê bin) wekî sembola “celal” û “cemalê” îlahî da zanîn. Wî bal kişand ser wê yekê ku Îmam Huseyn bi şehadeta xwe, hem şanazî û heybeta dîn (celal) û hem jî bedewî û dilovaniyê (cemal) vejand. Ayetullah Remezanî di dawiyê de, bi nîşandana modelegirtina rêberên hemdem ji vê mektebê, diyar kir ku Îmam Xumeyniyê rehmetî û Îmamê şehîd Ayetullah Xaminêyî wekî perwerdekarên mekteba Huseynî, li hemberî mustekbiran (zordaran) rawestiyane û li hemberî tawanên mezin ên ku li cîhanê rû didin, bêdeng nemane.
Her wiha wî ji lêkolîneran xwest ku aliyên din ên kesayetiya Îmam Huseyn binivîsin û bidin nasandin ji cîhanê re.
“Merasîma danasîna pirtûka ‘Huseyn (silavên Xwedê lê bin) û têkoşîna li ser rêya dadmendiyê’”
- Dawiya peyamê
Etîket (Taag):
- Ayetullah Remezanî
- Îmam Huseyn (silavên Xwedê lê bin) ji nêrîna olan û mezheban
- Rûniştinên navneteweyî yên Meclîsa Cîhanî ya Ahlulbeytê (ABNA)
- Nûçeyên têkildar
Your Comment