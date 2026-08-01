Destgirtina 2 terorîstên DAIŞê li Silêmanî û Kerkûkê

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) - ABNA -Rêxistina Dijî-Terorîzmê ya Iraqê roja Înê ragihand ku di parêzgehên Silêmanî û Kerkûkê de du endamên terorîst hatine desteserkirin.
Ev rêxistinê di daxuyaniyekê de diyar kir ku bi hevkariya “Saziya Îstixbarata Neteweyî ya Iraqê” û “Rêveberiya Giştî ya Dijî Terorîzmê ya Silêmaniyê”, wan karîbû yek ji endamên girêdayî komên terorîst ên DAIŞê li parêzgeha Silêmaniyê destesr bikin.
Kesê hatî desteserkirin berê berpirsyariyên cuda li herêmên cûr be cûr girtibûye û gelek êrîşên terorîstî li dijî welatiyan û hêzên ewlehiyê pêk anîbû.
Di berdewama daxuyaniyê de hat gotin: Hêzên Rêxistina Dijî Terorîzmê di operasyoneke din de û li ser bingeha agahiyên rast ên îstixbarî û şopandina li qadê, karîbûn yek ji endamên mayî yên terorîst li parêzgeha Kerkûkê destesr bikin.
Herwiha hêzên vê rêxistinê bi hevkariya saziya îstixbarata neteweyî, operasyona paqijkirin û lêgerînê li parêzgeha Kerkûkê pêk anîn, ku bû sedema hilweşandina 5 şewtiyên girêdayî mayî yên koma terorîst a DAIŞê.
Rêxistina Dijî Terorîzmê ya Iraqê di dawiyê de tekez kir: Operasyonên vê saziyê di çarçoveya hewldanên berdewam de ji bo şopandina mayiyên endamên terorîst, bihêzkirina ewlehî û aramiya li welêt û pêşîlêgirtina her gefek li dijî ewlehiya welatiyan bi awayekî biryardar didome.
…….
Dawiya Peyam/
Etîket:
- DAIŞ
Iraq
Your Comment