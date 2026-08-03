«Medyayeke amerîkî derbarê ziyanên artêşa Amerîkayê di şerê li dijî Îranê de agahiyên nû eşkere kirin»

«Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Malpera Amerîkî “The War Horse” di raporteke xwe ya nû de, hûrgiliyên nû derbarê rêjeya ziyanên artêşa Amerîkayê di şerê li dijî Îranê de eşkere kir û ragihand ku di nav hêzên leşkerî yên vî welatî de 653 kes birîndar bûne.
Li gorî vê raportê, di nav birîndaran de 64 efserên payebilind ên artêşa Amerîkayê hene, ev yek nîşan dide ku fermandar û kadroyên pilebilind ên leşkerî di dema pevçûnan de ziyan dîtine.
Raport zêde dike ku birîndar di şaxên cuda yên hêzên çekdar ên Amerîkayê de belav bûne; bi vî awayî ku 64 kes ji hêzên deryayî (Navy), 51 kes ji hêzên hewayî (Air Force) û 19 kes ji hêzên deryavan (Marines) di vî şerî de birîndar bûne.
Li gorî nivîsa “The War Horse”, herî kêm 170 leşkerên amerîkî ji destpêka şer ve heta niha tûşî birînên serî bûne; amareke ku li gorî vê medyayê, nîşana tundiya êrîşên li dijî bingeh û hêzên amerîkî ye.
Vê medyayên amerîkî herwiha êrîşa li ser Bendera Şûeybe wekî bûyera herî kujende ji bo artêşa Amerîkayê di dirêjahiya vî şerî de wesif kir û nivîsand ku di vê êrîşê de şeş leşkerên amerîkî hatine kuştin; hejmarek ku di nav yek êrîşê de, zêdetirîn ziyanên hêzên amerîkî di dema vê rûbirûbûnê de tê hejmartin.»
…
Dawiya peyamê
Teg (Etîket):
Amerîka, Îran, Şerê Îran û Amerîkayê, encamên şerê li dijî Îranê.
Your Comment