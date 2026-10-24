Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Serdar Huseyîn Muhibbî, berdevkê Sepahê Pasdarên Şoreşa Îslamî, bi belavkirina wêneyekê, zêdebûna bihayê neftê û keştiyên neftê yên şewitî li ber çavên welatên piştgir ên êrîşa li dijî Îranê anîn.
Di vê wêneyê de jimara zêdebûna bihayê nefta Brent a ji 116 dolarî zêdetir hatiye bikaranîn, û li paşxaneya wê wêneya keştiyeke neftê ya şewitî li Tengava Hurmuz xuya dike.
Li pey berdewamiya şerê çendalî yê dijminê Amerîkî-Sihyonî li dijî gelê Îranê, Komara Îslamî Tengava Hurmuz wek xwîna sereke ya veguheztina enerjiyê ya cîhanê bi awayekî nîv-girtî û bi tevahî rêveberiye.
Ev rêveberî bi awayekî ye ku hemû keştiyan tenê bi destûra Îranê mafê derbasbûna ji Tengava Hurmuz heye û heke rêziknameyan bi cih neînin, ji aliyê hêzên çekdar ên welatê me ve têne armanc kirin.
Bi encama vê bûyerê, dijminê Amerîkî-Sihyonî ji bo rêveberiya bihayê enerjiyê li cîhanê, îdia dike ku Îran di rêveberiya Tengavê de serkeftî nebûye, lê belê nexşeyên hewayî yên navneteweyî nîşan didin ku welatê me bi tevahî li ser vê tengava stratejîk rêveberiyê dike.
…………….
Dawiya peyamê
Etîket: Nefta Brent, Tengava Hurmuz, Sepahê Pasdarên Şoreşa Îslamî, Serdar Muhibbî, Kendava Farsê
Your Comment