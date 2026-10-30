Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hizbullaha Lubnanê di daxuyaniyekê de serkeftina Luiz Inácio Lula da Silva di hilbijartinên serokkomariyê yên Brezîlyayê de û nûkirina baweriya gelê vê welatê bi wî re pîroz kir. Herwiha, ev tevger pêşwaziya xwe ji biryara Civîna Giştî ya Neteweyên Yekbûyî (NY) ya ji bo bidawîkirina dorpêça Amerîkayê ya li ser Kubayê kir.
Hizbullah di vê daxuyaniyê de serkeftina Lula da Silva wekî nîşaneya îrade û hilbijartina demokratîk a gelê Brezîlyayê nirxand û helwestên wî yên piştgiriya mafên gelan, azadî û mafê çarenûsê pesend kir. Ev tevger bi taybetî pesnê helwestên serokkomarê Brezîlyayê yên piştgiriya doza Filistînê, dijberiya serdestiyê ya Amerîkayê û şermezarkirina şerê wêranker ê rejîma Siyonîst li dijî gelê Filistînê da.
Di daxuyaniyê de hat gotin ku nûkirina baweriya gelê Brezîlyayê bi Lula da Silva re, nîşaneya pabendbûna wan bi hilbijartinên neteweyî û serbixwe û dûrketina ji serdestî û ferzkirinên derve ye.
Herwiha, Hizbullah pêşwaziya biryara Civîna Giştî ya NY ya ji bo bidawîkirina dorpêça Amerîkayê ya li ser Kubayê kir û vê biryarê ji gelê Kubayê re pîroz kir. Ev tevger vê biryarê wekî serkeftina dadmendî û mafê piştî dehsalan dorpêç, zext û zilmê binav kir.
Ev tevger tekez kir ku siyaseta Amerîkayê ya ferzkirina dorpêçan, destwerdana di karûbarên welatên din de û hewldana li ser çokdanîna gelan, mînakek ji terorîzma navneteweyî û binpêkirina mafên mirovan e. Herwiha, ev siyaseta Washingtonê îdiayên wê yên derbarê parastina demokrasî û azadiyan de dixe bin pirsê.
Hizbullah herwiha daxwaz kir ku civaka navneteweyî li hemberî vê nêzîkatiyê raweste, da ku prensîbên mayî yên hiqûqa navneteweyî û mafên mirovî werin parastin.
Di berdewamê daxuyaniyê de, Hizbullah pesnê wan helwestan da ku tekezê li ser rêzgirtina mafê navneteweyî, dijberiya şer û êrîşan û piştgiriya mafên gelan û dozên wan ên rewa dikin.
Ev tevger di vê çarçoveyê de careke din piştrast kir ku piştgiriya wê ji doza Filistînê û mafê gelê Filistînê yê azadî, diyarkirina çarenûsa xwe û berxwedanê li hemberî dagirkeriyê berdewam e.
Hizbullah di dawiyê de daxwaza xwe ya ji bo xurtkirina têkiliyên hevaltî û hevkariyê di navbera Lubnan, Brezîlya û Kuba de anî ziman. Li gorî vê tevgerê, ev hevkarî dikarin xizmeta berjewendiyên gelên van welatan bikin, nirxên serwerî, serxwebûn û dadmendiyê xurt bikin û alîkariya avakirina têkiliyên navneteweyî yên li ser bingeha rêzgirtina hevdu û dijberiya siyaseta serdestiyê bikin.
………….
Dawiya peyamê/
Etîket:
Hizbullaha Lubnanê
Brezîl
Lula da Silva
Your Comment