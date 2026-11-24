Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Tirsa welatên ereb ên li kêleka Kendava Farisê ji serpêhatiyeke nû ya leşkerî, ji lawaziya wan a aborî û ewlehiyê ya kûr û berfireh tê.
Di vê çarçoveyê de, lêkolîneke ku ji aliyê şîrketa «Allianz Trade» ve hatiye kirin, nîşan dide ku ev welat dikarin 790 milyar dolar ji hilberîna xwe ya aborî winda bikin û ziyanên maddî yên zêdetir ji 200 milyar dolarî bibînin. Şîrketê tekez kiriye ku di rewşa destpêkirina nû ya şerê li dijî Komara Îslamî ya Îranê de, ev zirar dê girantir bibin û aliyên wan ên xirabtir derkevin holê. Tê pêşbînîkirin ku di encamê de kêmasiya budçeya van welatan bigihîje 475 milyar dolarî.
«Ksenia Svetlova», endama berê ya Knessetê (Parlemana) rejîma Siyonîst û pisporê karûbarên Rojhilata Navîn, bi îstîfadekirina ji çavkaniyên cuda yên welatên Kendava Farisê ragihand ku ev welat hewldanên Benjamin Netanyahu, serokwezîrê rejîma Siyonîst, ji bo bilindkirina asta aloziyê bi Îranê re ji nêz ve dişopînin û bi hemû hêza xwe hewl didin pêşî li wan bigirin.
Ew bi destnîşankirina vê yekê ku welatên ereb ji destpêkê ve nexwestibûn bi Îranê re bikevin şer, tekez kir ku niha eşkere bûye ku ew di vê serpêhatiya leşkerî de dê mezintirîn aliyên zirarê dîtî bin.
Ev gotin di demekê de tên gotin ku welatên ereb ên li kêleka Kendava Farisê piraniya baregehên xwe yên leşkerî dane ber destê Amerîkayê, da ku ew li dijî Îranê bên bikaranîn. Ev gav di demekê de hatiye avêtin ku Komara Îslamî ya Îranê gelek caran hişyarî daye ku di bûyera dubarebûna êrîşan de dê bersiveke tundtir û kujer bidê.
Netanyahu li ser binesaziyên welatên ereb nafikire
Svetlova di berdewamiya analîza xwe de, bi rexnekirina nêzîkatiya Netanyahu, diyar kir:
«Ger biryargirtin di destê Netanyahu bixwe de bûya, şerê sêyemîn bi Îranê re dê gelek dem berê dest pê kiriba. Ew salên xwe li Xezeyê, Lubnanê, Sûriyê û Îranê bi dirêjkirina aloziyan derbas kir û niha jî amade ye ji bo ku di desthilatê de bimîne û hevrikên xwe ji holê rake, ji her hincetekê ji bo destpêkirina nû ya şer sûd werbigire.»
Vê pisporê Rojhilata Navîn a Siyonîst bi îşaretekirina peymanên Îbrahîmê got:
«Pir dûr e ku Netanyahu heta ji bo kêliyekê jî li ser sazgehên şîrînkirina ava deryayê ya Erebistana Siûdî, binesaziyên neftê yên Îmaratê an jî kompleksên niştecîhiyê yên Behreynê fikirîbe.
Ew di guhê Trump de dizîvî û hewl dida wî qanih bike ku êrîşên giran li dijî Îranê pêk bîne.»
Ew vê serpêhatiya leşkerî ji bo wan welatên ku çarenûsa xwe bi Îsraîlê ve girê dane, wekî «dînbûneke tevlihev bi heqaretiyê» binav kir.
Endama berê ya Parlamentoya Îsraîlê bi pirsîna vê yekê ku «Ger hemû bêpîlot û mûşekên ku hatin rêgirtin li hedefên xwe bidana, dê çi biqewimîya?», bersiv da ku encama wê dê kuştin û birîndarbûna zêdetir a Îsraîlîyan û her wiha zêdebûna hejmara koçberan bûya.
Ew zêde kir:
«Rêveberên welatên ereb naxwazin ji bo armancên siyasî bikevin şer; ji ber ku ew bi zelalî dibînin ku qonaxeke din a êrîşan dê rejîma Îranê hilneweşîne û dê nekaribe bernameya wê ya navokî an jî mûşekên wê yên balîstîk tune bike.»
Svetlova di dawiya axaftina xwe de tekez kir ku di Sibata 2026’an de, Îsraîl û Amerîka biryareke felaketbar dan û dê pêşerojê nîşan bide ku ev gav dê di bîra rêberên welatên ereb de, yên ku niha di navbera «çakûçê Îranê û sendanê Îsraîlê» de mane, bimîne.
Ew bi îşaretekirina nakokiya di siyaseta Netanyahu de got:
«Gefên Îranê diviyabû bibûya faktoreke yekîtiyê di navbera welatên ereb û Îsraîlê de; lê di serdema Netanyahu de, ev gef jî mîna biryarên din ên wî, bûye sedema cudahî û dabeşbûnê.»
Dawiya nûçeyê
Your Comment